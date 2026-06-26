Из-за сильного землетрясения около Токио пострадали две пожилые женщины

Tекст: Денис Тельманов

В результате мощных подземных толчков магнитудой 5,6 рядом с вулканом Фудзи обрушились стены домов и сошел оползень, передает ТАСС. Пострадавшими оказались две пожилые женщины в возрасте 80 и 90 лет из префектур Яманаси и Канагава. Находясь в своих домах, они упали и получили ушибы.

Эпицентр стихии располагался рядом со знаменитым вулканом Фудзи, в районе пяти озер у его подножия. Очаг залегал на глубине 20 километров. Японские сейсмологи заверили, что природное явление не спровоцировало активность спящего вулкана.

Мощность землетрясения по японской семибалльной шкале составила 6-, при магнитуде 5,6. Подземные толчки ощущались в столичном регионе: в Токио раскачивалась мебель и падала посуда. Изначально была объявлена угроза цунами, но вскоре предупреждение сняли.

Власти зафиксировали обрушение стены жилого дома в пригороде Токио и сход оползня в Яманаси. Метеорологическое управление предупредило об угрозе новых оползней.

При канцелярии премьер-министра Санаэ Такаити создан кризисный штаб. Глава правительства призвала жителей сохранять бдительность и пообещала сделать все возможное для защиты населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,5. Накануне десять жителей северо-востока Японии получили ранения при мощных подземных толчках.

В апреле премьер-министр Санаэ Такаити поручила экстренно оценить ущерб от весеннего стихийного бедствия.