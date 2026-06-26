Взрыв на фабрике фейерверков в Турции привел к гибели одного человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трагедия произошла в поселке Кемерхисар округа Бор около 16.45 по местному времени. На территории производственного комплекса вспыхнул огонь, на место оперативно прибыли экстренные службы, передает РИА «Новости».

«К сожалению, у нас один погибший и один тяжелораненый. Помимо этого, информации о других пострадавших пока нет», – сообщил градоначальник в эфире местного телеканала.

Подобные инциденты на данном предприятии случались и ранее. В январе 2018 года аналогичный взрыв унес жизни двух человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня на мальтийской фабрике фейерверков произошла мощная детонация.

В мае трагедия на китайском предприятии по производству пиротехники унесла жизни 26 человек.

В декабре 2024 года взрыв на турецком заводе взрывчатых веществ привел к гибели 12 рабочих.