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    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников
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    26 июня 2026, 17:50 • Новости дня

    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников

    Manager Magazin: Volkswagen планирует уволить 100 тыс. сотрудников

    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников
    @ IMAGO/Berit Kessler/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий автогигант Volkswagen планирует сократить по всему миру в ближайшие годы до 100 тыс. рабочих мест, пишет журнал Manager Magazin.

    По данным Manager Magazin, глава компании Оливер Блуме уже представил соответствующий план санации правлению, передает ТАСС.

    Ранее производитель заявлял о намерении уволить 50 тыс. сотрудников к 2030 году в целях экономии. Таким образом, новая программа реструктуризации предусматривает двукратное увеличение числа сокращений. В среднесрочной перспективе могут быть закрыты четыре завода в Ганновере, Цвиккау, Эмдене, а также предприятие марки Audi в Неккарзульме.

    Руководство Volkswagen Group также планирует полностью изменить структуру автоконцерна. Основная марка Volkswagen и подразделение по производству компонентов будут выведены из группы и организованы в независимые компании. В настоящее время в Volkswagen работают около 657 тыс. человек. Новые планы подчеркивают серьезность кризиса в немецкой автомобильной промышленности.

    Напомним, глава германского концерна Оливер Блюме подтвердил планы уволить 50 тыс. сотрудников к 2030 году.

    До конца текущего года компания сократит 19 тыс. рабочих на немецких заводах.

    В конце прошлого года автопроизводитель впервые за 88 лет закрыл свое предприятие в Дрездене.

    24 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота

    Германия отменила строительство шести фрегатов F126 из-за перерасхода средств

    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота
    @ Bundeswehr/Damen Naval

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин решил свернуть закупку шести противолодочных кораблей стоимостью 9 млрд евро из-за производственных задержек и перерасхода бюджетных средств.

    Немецкие власти планируют отказаться от приобретения шести фрегатов F126, передает Bloomberg. Этот проект должен был стать крупнейшим в истории военно-морских сил страны.

    Вместо этого министр обороны Борис Писториус намерен закупить восемь более компактных кораблей MEKO-200 у немецкого производителя TKMS.

    Изначальный план стоимостью 9 млрд евро столкнулся с серьезными проблемами. В прошлом году голландская судостроительная компания Damen Schelde Naval Shipbuilding BV допустила задержки. Попытка спасти ситуацию передачей контракта фирмам Naval Vessels Lurssen и Rheinmetall AG не увенчалась успехом.

    С момента размещения заказа в июне 2020 года на разработку уже потратили более двух млрд евро. В марте министерство обороны подписало предварительное соглашение с TKMS на поставку как минимум четырех кораблей MEKO A-200 в качестве временного решения.

    Смена курса происходит на фоне острой критики правительства за неэффективное распределение оборонного бюджета. Две недели назад Берлин также вышел из совместной франко-германской программы создания истребителей FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии рассматривало вариант заказа малых фрегатов у компании TKMS вместо проблемных кораблей F126.

    Берлин приступил к поиску новых участников для создания боевого самолета после развала франко-германской программы FCAS.

    Ранее Франция и ФРГ обсуждали сокращение масштабов этой авиационной инициативы из-за разногласий подрядчиков.

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    24 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии
    @ Ardan Fuessmann/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожный концерн Deutsche Bahn временно остановил поезда по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме GSMR, сообщил представитель концерна.

    «В связи со сбоем цифровой железнодорожной радиосистемы GSMR все поезда временно остановлены на станциях», – приводит сообщение Deutsche Bahn NTV.

    В компании заверили, что специалисты уже работают над устранением причин сбоя. По данным немецких СМИ, остановлено движение поездов по всей стране. По некоторым сведениям, не работает даже городская электричка в Берлине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной скоростной экспресс из Берлина в Лейпциг совершил вынужденную остановку из-за падения проводов контактной сети, при этом два пассажира получили легкие травмы.

    Руководство Deutsche Bahn во главе с гендиректором Эвелин Паллой анонсировало «десятилетие обновления» и планирует инвестировать значительные средства в приведение железнодорожной инфраструктуры Германии в порядок.

    Министр транспорта Германии Патрик Шнидер предупредил о возможной угрозе для демократии из-за регулярных опозданий поездов и устаревшей инфраструктуры.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    АвтоВАЗ запланировал регистрацию семи новых брендов в России
    АвтоВАЗ запланировал регистрацию семи новых брендов в России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественный автомобильный концерн АвтоВАЗ направил официальные документы для оформления прав на новые торговые марки, следует из электронной базы Роспатента.

    Согласно данным ведомства, предприятие намерено запатентовать названия Tezis, Tenor, Poema, Onegin, Elegia, Bagira и Arteus. Соответствующие заявки были поданы в июне, передает РИА «Новости».

    Под этими брендами завод планирует реализовывать легковые машины, а также фирменные запасные части и автомобильные аксессуары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Parus для выпуска автомобилей и аксессуаров.

    Осенью прошлого года «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового бренда Lada Salut.

    Летом 2025 года ведомство одобрило использование марки Lada Yarus до 2035 года.

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    24 июня 2026, 09:20 • Новости дня
    Автоэксперт сказал, что спрашивать у ИИ при обращении в автосервис

    Автоэксперт Баканов: Нейросеть ускоряет поиск решения, но не чинит машину

    Автоэксперт сказал, что спрашивать у ИИ при обращении в автосервис
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Искусственный интеллект способен помочь автолюбителю найти причину неисправности и подобрать запчасти, однако полноценно заменить сервис не может, сказал газете ВЗГЛЯД автомобильный эксперт Петр Баканов, комментируя распространение практики самостоятельной диагностики автомобилей с помощью нейросетей.

    «Для полноценной диагностики автомобиля требуется специальное контрольно-измерительное оборудование – сканеры, специнструмент для проверки прорыва газов и многое другое. Искусственный интеллект не заменит ни это оборудование, ни привычные инструменты механика (монтировку, руки, глаза)», – считает Баканов. 

    Речь, по его словам, идет не только об опыте и внимательности, но и о физических возможностях, ведь при выявлении причины поломки в автомобиле многое сначала нужно увидеть или услышать вживую. «Владелец сломанного авто обращается с проблемой, говоря, что в его машине стучит в передней части двигателя. Причин такого стука может быть масса, и да стук бывает разным, иногда и описать-то его сложно. Особенно, если не знаешь, какие еще бывают при других причинах поломки. Здесь я бы не доверял искусственному интеллекту полностью», – отмечает журналист.

    Совсем иначе обстоит дело с поиском информации, продолжает собеседник. Нейросеть ускоряет процесс поиска верного решения на сто процентов. Если умело ей воспользоваться, то не нужно штудировать форумы, сайты, каталоги, ведь она выводит все это на поверхность в разы быстрее, дав плюс ко всему анализ рынка на момент покупки той или иной детали, например. Сейчас ИИ упростили жизнь и диагностам, и механикам, и просто автолюбителям и в части поиска запчастей, артикулов, идентификации деталей по фотографии.

    «Плюс, это может быть отличный способ борьбы с недобросовестными автомеханниками, которые навязывают ненужные дополнительные услуги. У искусственного интеллекта есть экспертная составляющая, основанная на коллективном разуме и опыте, рассредоточенном на просторах интернета. Когда пользователь сомневается в действиях механика, он может спросить об этом ИИ, и это будет хорошим справочным материалом для принятия решений. В борьбе с нечистыми на руку механиками это действительно может помочь найти истину», – уверен журналист.

    Вместе с тем он подчеркивает, что говорить о полноценной замене автосервиса не приходится. «Многое на бумаге делается легко, а на практике вы можете столкнуться с тем, что гайки прикипели или сорвалась резьба. Это уже совсем другая задача. Так что нейросеть станет очень хорошим подсказчиком, но не палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. И вряд ли она поможет тем, кто вообще ничего не смыслит в автомобилях. Потому что как бы подобно ИИ не описывала бы, куда и как подлезть, это не всегда срабатывает, особенно в старых машинах, да и перепутать так что-то легко, и сломать», – заключил Баканов.

    С 15 июня 2026 года в России вступает в силу стандарт, обязывающий системы ИИ в автомобилях контролировать выбросы вредных веществ в реальном времени, сообщил Росстандарт. Стандарт разработан Сибирским автодорожным университетом и после апробации может получить статус ГОСТ Р.

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    24 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Мерц выступил за повышение пенсионного возраста в Германии
    Мерц выступил за повышение пенсионного возраста в Германии
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Германии рассматривают возможность поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию до 70 лет для предотвращения коллапса существующей системы социального обеспечения, сообщили СМИ.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался в поддержку постепенного повышения пенсионного возраста в стране до 70 лет, сообщает The Guardian.

    По мнению политика, такие шаги необходимы для сохранения стабильности социальных выплат.

    Мерц подчеркнул, что реализация подобных мер позволит избежать краха пенсионной системы. Ожидается, что правительство Германии одобрит соответствующие изменения до начала июльских каникул, передает RT.

    Специальная экспертная комиссия выступила с инициативой привязать возраст выхода на заслуженный отдых к показателям роста продолжительности жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года канцлер ФРГ предупредил граждан о снижении реальных доходов из-за старения населения.

    Позже разногласия по пенсионному законопроекту поставили правящую коалицию на грань развала.

    В апреле тысячи немцев вышли на масштабные протесты против урезания социальных гарантий.

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    24 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Автовладельцев предостерегли от таблеток для снижения расхода топлива

    Автоэксперт Солдунов: Топливные таблетки опасны для автомобильного двигателя

    Автовладельцев предостерегли от таблеток для снижения расхода топлива
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Топливные таблетки химически не способны улучшить характеристики топлива и несут реальный риск для двигателя, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ, председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Валерий Солдунов, комментируя повышение спроса на автомобильные присадки для снижение расхода топлива.

    Российские автовладельцы начали массово скупать специальное средство, которое, по словам производителя, снижает расход топлива и улучшает работу двигателя. Представлено оно в виде таблеток, которые нужно кидать прямо в бензобак машины. Спрос на эти автомобильные присадки за последнюю неделю выросли в 2,5 раза.

    «Производитель этого продукта заявляет, что одна таблетка, рассчитанная на 200 литров топлива, способна повысить октановое число бензина, например, превратив АИ-92 в АИ-95, а также улучшить сгорание и стабилизировать мотор. Однако с точки зрения химии и физики эти утверждения не имеют подтверждения. Октановое число – это параметр, который определяется на этапе переработки нефти, и изменить его в бензобаке автомобиля с помощью небольшой твердой пилюли невозможно без сложных термических и химических процессов, которые в условиях обычного двигателя просто не происходят», – говорит Солдунов.

    Главный вопрос, по его словам, заключается в безопасности применения данного средства. Поскольку точный состав этих таблеток не раскрывается и они не проходили независимых сертификационных испытаний, их влияние на топливную систему непредсказуемо. Современные автомобили оснащены высокоточными форсунками и насосами, чувствительными к качеству топлива. Добавление непроверенных реагентов может привести к нежелательным химическим реакциям с уже имеющимися в бензине присадками. Как показывает практика, наиболее частым последствием использования подобных средств становится выход из строя топливных форсунок, ремонт которых обходится в сумму, многократно превышающую стоимость самих таблеток.

    «Что касается эффективности, то здесь мы оцениваем продукт как неработающий. Никаких объективных тестов, подтверждающих реальное снижение расхода, производитель не предоставил. Это типичный пример маркетингового продукта, который не дает измеряемого положительного эффекта. Если бы существовал настолько простой и дешевый способ значительно улучшить характеристики топлива, он был бы давно принят на вооружение и самими автопроизводителями, и крупными нефтяными компаниями, но этого не происходит», – рассуждает собеседник.

    Он настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от покупки подобного рода средств. Вместо этого, считает Солдунов, стоит сосредоточиться на плановом техническом обслуживании автомобиля: своевременной замене фильтров, свечей зажигания, а также на корректном стиле вождения, что действительно влияет на расход топлива.

    Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе заседания штаба по нефтепродуктам сообщил, что обеспечение российского рынка топливом непрерывно контролируется Министерством энергетики.

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    24 июня 2026, 22:05 • Новости дня
    Акции Rheinmetall упали после отмены строительства фрегатов F126

    Tекст: Вера Басилая

    Акции Rheinmetall подешевели на 20% после сообщений в СМИ, что Германия решила отказаться от плана строительства фрегатов F126.

    Стоимость ценных бумаг оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%. Падение произошло на фоне информации об отказе Министерства обороны Германии от возведения шести крупных фрегатов класса F126. Одним из ключевых исполнителей этого заказа должна была выступить корпорация Rheinmetall, пишет «Коммерсантъ».

    Масштабная программа стартовала в 2020 году и оценивалась в 12,8 млрд евро. Ожидалось, что корабли длиной 166 метров и водоизмещением 10 тыс. тонн станут самыми большими в немецком флоте со времен Второй мировой войны. Однако амбициозная инициатива столкнулась с серьезными финансовыми и техническими сложностями.

    В результате глава военного ведомства Борис Писториус решил закупить восемь менее крупных фрегатов Meko A-200 у конкурирующей компании TKMS. На этом фоне ее котировки подскочили на 14%. При этом негативная динамика затронула и других производителей оружия, включая RENK, Hensoldt, Leonardo и Saab.

    Власти Германии отменили закупку шести противолодочных кораблей F126.

    Ранее министерство обороны страны рассматривало вариант передачи этого заказа немецкому концерну Rheinmetall.



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    26 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    FT: Отказ Берлина от фрегатов обернулся катастрофой для Rheinmetall

    Отказ Минобороны ФРГ от постройки фрегатов F126 обрушил акции Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапное решение властей Германии свернуть кораблестроительную программу стоимостью 15 млрд евро привело к резкому падению рыночной капитализации ведущего оружейного концерна страны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус решил отказаться от дорогостоящего проекта строительства фрегатов F126 в пользу более бюджетных кораблей Meko компании TKMS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для концерна Rheinmetall и его руководителя Армина Паппергера такой поворот событий стал полной неожиданностью.

    Еще в марте предприятие купило судостроительную компанию Naval Vessels Lurssen за 1,5 млрд евро. Паппергер уверял инвесторов, что новый дивизион получит правительственный контракт на 15 млрд евро. «Решение властей стало для нас катастрофой», – заявил один из руководителей Rheinmetall.

    Топ-менеджер признался журналистам, что отмена проекта обернулась большим шоком, а акции подрядчика рухнули почти на пятую часть. Этот стратегический провал серьезно ударил по деловой репутации Паппергера. Ситуацию усугубило то, что за сутки до этого он приобрел ценные бумаги Rheinmetall на 4 млн евро в надежде на рост котировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии отказались от закупки шести фрегатов F126 из-за перерасхода бюджетных средств. На фоне этой информации стоимость акций оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%.

    Для участия в военном судостроении данная компания в прошлом году приобрела предприятие Naval Vessels Lurssen.

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    24 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Мерц отказался уходить в отставку из-за рекордно низкого рейтинга
    Мерц отказался уходить в отставку из-за рекордно низкого рейтинга
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил инициативу оппозиции покинуть свой пост на фоне падения рейтинга одобрения до 16%.

    Во время выступления канцлера в бундестаге депутат от «Альтернативы для Германии» Лейф-Эрик Хольм предложил ему последовать примеру британского премьера Кира Стармера, ушедшего в отставку при рейтинге в 19%, передает РИА «Новости».

    «Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?» – заявил оппозиционный политик, обращаясь к главе правительства.

    В ответ на критику Мерц подчеркнул намерение продолжить работу. По его словам, правящая коалиция полна решимости решать проблемы страны шаг за шагом. Кроме того, канцлер в очередной раз исключил возможность сотрудничества с правыми силами из АдГ.

    Ранее сообщалось, что уровень одобрения работы канцлера ФРГ упал до критических 15%.

    В начале июня тысячи жителей Берлина потребовали отставки главы правительства.

    Элита правящей партии ХДС задумалась о смене власти без проведения выборов.

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    26 июня 2026, 02:23 • Новости дня
    Сборная Эквадора обыграла Германию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Южноамериканская команда проявила характер в матче с немцами, обеспечив себе путевку в плей-офф ЧМ благодаря двум забитым мячам.

    Футболисты сборной Эквадора одержали волевую победу над командой Германии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы E, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 в пользу эквадорцев, передает РИА «Новости».

    Победу южноамериканской команде принесли точные удары Нильсона Ангуло на девятой минуте и Гонсало Платы на 77-й минуте.

    В составе немецкой сборной единственный мяч забил Лерой Сане на второй минуте игры. Примечательно, что гол Сане стал вторым в списке самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира, уступив лишь мячу Эрнста Ленера в 1934 году.

    По итогам группового этапа Эквадор набрал четыре очка, занял третье место в квартете и второй раз в своей истории вышел в плей-офф турнира. Впервые подобного успеха команда добилась в 2006 году.

    Сборная Германии с шестью баллами сохранила первую строчку и сыграет в 1/16 финала. Второе место в группе досталось Кот-д'Ивуару (шесть очков), а замкнула таблицу команда Кюрасао (одно очко).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.


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    25 июня 2026, 10:43 • Новости дня
    Электромобиль «Атом» прошел сертификационные краш-тесты

    Tекст: Вера Басилая

    Российский электромобиль «Атом» прошел необходимые сертификационные испытания в научном центре «НАМИ» и полностью готов к выходу на рынок, сообщили в компании-разработчика АО «Кама».

    В компании «Кама» отметили, что после успешного завершения ресурсных, климатических и коррозионных испытаний электромобиль «Атом» готов к серийному производству и старту продаж, передает ТАСС.

    В ходе тестов два серийных автомобиля подверглись серьезным нагрузкам. Первая машина выдержала лобовое столкновение на скорости 56 км/ч с перекрытием передней части на 40%. Второй экземпляр прошел испытание боковым ударом специальной тележки массой 950 кг на скорости 50 км/ч.

    Представители разработчика пояснили, что боковое испытание представляло особую сложность из-за отсутствия у машины центральной стойки. Тем не менее грамотное распределение нагрузки по силовым элементам, а также использование комбинации четырех видов стали и алюминия обеспечили надежную защиту. По итогам ударов все системы сработали штатно, шторки закрыли остекление, а высоковольтная батарея сохранила целостность.

    Ранее производитель пообещал передать первые электромобили «Атом» заказчикам летом.

    В конце прошлого года специалисты собрали первый экземпляр серии PT на автозаводе «Москвич».

    Весной прошлого года предсерийный образец машины впервые проехал по центральным улицам Москвы вне лабораторных испытаний.

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    24 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Писториус призвал сделать НАТО более европейским

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо усиление европейской составляющей НАТО, чтобы сохранить стратегический союз Европы с США, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

     «Мы хотим удержать американцев на нашей стороне, для этого существует простая формула: Германия и Европа должны стать более самостоятельными в вопросах безопасности, или, иными словами, НАТО должно стать более европейским, чтобы оставаться трансатлантическим альянсом», – заявил он на Дне промышленности в Берлине.

    Во время выступления Писториус призвал страны Евросоюза «сосредоточиться на себе» и добиваться большего суверенитета и независимости во всех сферах, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что цифровой суверенитет является лишь одним из направлений и отметил, что, по его словам, невозможно найти кредитную карту, не привязанную к американской системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя ведущую роль в НАТО.

    Писториус заявил о предсказуемости решения США вывести пять тысяч военнослужащих из Германии и о сохранении тесного военного сотрудничества Берлина и Вашингтона.

    Американское военное ведомство призвало европейских партнеров увеличить расходы на оборону и взять на себя больше ответственности за безопасность в рамках концепции «НАТО 3.0».

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    23 июня 2026, 21:46 • Новости дня
    Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца поддержать диалог Кошты с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу следует выступить в поддержку инициативы главы Евросовета Антониу Кошты по возобновлению дипломатических контактов с Москвой, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

    «Мы призываем Фридриха Мерца проявить лидерские качества», – заявил сопредседатель АдГ на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Политик добавил, что Мерцу следует начать смену политического курса и содействовать председателю Евросовета в открытии дипломатических каналов.

    Ранее СМИ сообщали о недовольстве крупных стран Евросоюза, в том числе Германии, предварительными контактами Кошты с Россией. Главе Евросовета пришлось оправдываться за свою инициативу на последнем саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о разногласиях на саммите ЕС из-за попыток наладить связь с Москвой.

    Политик назвал создание неформального канала связи необходимой базой для возможных мирных инициатив.

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    24 июня 2026, 03:54 • Новости дня
    Поезда возобновили движение в Германии после масштабного сбоя

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожное сообщение в Германии восстанавливается после того, как движение было полностью приостановлено из-за серьезных технических неполадок, сообщает глава железных дорог Германии Эвелин Палла.

    «После 90-минутного перерыва все поезда снова курсируют. Нам удалось стабилизировать ситуацию с помощью аварийной системы. Теперь нам предстоит выяснить причину», – заявила Палла.

    Массовые скопления людей наблюдались только на двух вокзалах – в Гельзенкирхене и Киле. В Гельзенкирхене находились тысячи поклонников, возвращавшихся с концерта Хелены Фишер, а в Киле в эти дни проходит Кильская неделя, пишет Bild.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за сбоя в цифровой радиосистеме.

    Палла весной анонсировала масштабную программу обновления инфраструктуры.

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    24 июня 2026, 10:51 • Новости дня
    Обновление радиосвязи парализовало поезда в Германии

    Bild: Причиной остановки поездов в Германии могло стать обновление радиосвязи

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабный сбой в работе немецкой железнодорожной сети был вызван техническими проблемами при обновлении системы цифровой связи, пишет Bild.

    Причиной глобальной остановки поездов компании Deutsche Bahn по всей территории Германии могла стать замена элементов в системе радиосвязи GSM-R, передает РИА «Новости».

    Накануне поздно вечером перевозчик был вынужден прекратить движение всех составов из-за масштабных неполадок.

    Проблема затронула как поезда дальнего следования, так и региональные маршруты. Кроме того, в Берлине и Мюнхене перестали курсировать наземные городские электрички. «К техническому сбою, по всей видимости, привела замена компонентов в системе радиосвязи», – отмечает издание.

    Официального подтверждения данной информации от представителей Deutsche Bahn пока не поступало. Глава компании Эвелин Палла уточнила, что перебои в движении продолжались полтора часа, после чего ситуацию удалось стабилизировать благодаря запуску аварийной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.

    Спустя полтора часа железнодорожное сообщение восстановилось с помощью аварийной системы.

    Весной министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер назвал регулярные опоздания поездов угрозой для демократии.

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