  • Новость часаПесков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
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    Разведчик, изменивший Армию России
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова
    Путин назначил экс-главу Белгородской области Гладкова послом в Абхазии
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    26 июня 2026, 17:30 • Новости дня

    Путин поздравил российских школьников с выпускным

    Путин пожелал выпускникам школ верить в себя и свое призвание

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы.

    Глава государства подчеркнул, что это событие является важным и волнующим для каждого молодого человека.

    «Дорогие выпускники! Уверен, вы всегда с тёплыми чувствами будете вспоминать прекрасные школьные годы, любимых педагогов и наставников, которые открыли для вас мир знаний, искренне радовались вашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, учили быть достойными, порядочными людьми. И конечно, школа подарила вам верных друзей и товарищей», – сказано в приветствии участникам Всероссийского выпускного бала – 2026, опубликованном на сайте Кремля.

    Российский лидер также призвал вчерашних школьников верить в себя и свое призвание. Он выразил надежду, что полученные знания, настойчивость и трудолюбие помогут молодым людям добиваться поставленных целей и честно работать на благо страны.

    Ранее Министерство просвещения России рекомендовало школам провести выпускные вечера 27 июня.

    В День России глава государства назвал помощь молодежи в поиске предназначения главной задачей общества.

    В прошлом году российский лидер обратился с напутствием к участникам Всероссийского выпускного бала.

    26 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    World Gymnastics отреагировала на скандал с российскими гимнастками в Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) анализирует инцидент, возникший перед этапом Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока, когда организаторы в нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, запретили использование российского флага и гимна.

    «Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – заявили в пресс-службе спортивной организации, передает РИА «Новости».

    Напомним, сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал инициативу местного градоначальника о запрете национальной символики нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее Международная федерация гимнастики разрешила отечественным спортсменам выступать на международных стартах с государственным флагом.

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    26 июня 2026, 00:13 • Новости дня
    Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке

    ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

    «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.

    По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.


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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    26 июня 2026, 10:28 • Новости дня
    Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении

    Tекст: Вера Басилая

    Ввоз рыбы и морепродуктов из Армении на территорию России прекращен после выявления системных нарушений на местных рыбоперерабатывающих предприятиях, сообщили в Россельхознадзоре.

    Россельхознадзор приостановил поставки рыбы из Армении по итогам майской инспекции армянских заводов и форелевых ферм. Половина компаний тогда отказалась от проверок, а общие результаты оказались неудовлетворительными, передает РИА «Новости».

    «По результатам системных нарушений Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции – ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс»», – пояснили в службе.

    Впоследствии в отношении этих двух организаций ввели усиленный лабораторный контроль. Анализ материалов показал необходимость приостановки их сертификации до полного устранения недочетов. Сейчас российская сторона продолжает совместную работу с армянскими коллегами для обеспечения безопасности поставляемой продукции.

    В середине мая Россельхознадзор приступил к проверкам армянских поставщиков из-за подозрений во ввозе фальсифицированной форели.

    Позже российская делегация прибыла в Ереван для совместных инспекций местных рыбоводческих предприятий.

    По итогам этих мероприятий доступ на отечественный рынок сохранили только две компании из Армении.

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    26 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»

    Суд взыскал компенсацию за незаконное использование песни «Земля» в шоу «Голос»

    Солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова отсудила деньги у шоу «Голос»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Известная российская исполнительница Мария Макарова добилась выплаты 300 тыс. рублей за неправомерное исполнение хита из фильма «Брат-2» в эфире популярного телевизионного проекта.

    Московский суд обязал создателей музыкальной передачи выплатить Марии Макаровой денежную компенсацию, передает РИА «Новости».

    Поводом для разбирательства стало исполнение композиции «Земля» в 13-м сезоне проекта на этапе слепых прослушиваний. Впоследствии видеозапись номера появилась на официальном сайте и в социальных сетях.

    Артистка подчеркнула, что не давала согласия на переработку трека и доведение его до всеобщего сведения. По ее мнению, телеканал использовал популярный саундтрек для повышения собственных рейтингов и заработка на рекламе.

    «Следовательно, от незаконного использования спорного музыкального произведения с текстом ответчик получил доход и причинил материальный ущерб истцу», – говорится в исковом заявлении.

    Изучив материалы дела, инстанция признала нарушение исключительных авторских прав. Общая сумма взыскания составила 300 тыс. рублей, включая возмещение морального вреда и судебных издержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный суд привлек музыкантов группы «Секрет» к многомиллионному разбирательству из-за мюзикла.

    Композитор Алексей Рыбников выиграл дело о нарушении авторских прав на песню «Бу-ра-ти-но».

    Арбитражный суд Брянской области взыскал с предпринимателя компенсацию за незаконное использование цитат из фильма «Брат-2».

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    26 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае

    Песков: Путин и Лукашенко обсуждают на Валдае повестку Союзного государства

    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече в валдайской резиденции президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сосредоточились на повестке Союзного государства и региональной безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «В настоящее время в резиденции президента Путина на Валдае проходит его общение с президентом Белоруссии Александром Лукашенко», – сказал представитель Кремля журналистам в пятницу, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что президенты обсуждают повестку дня Союзного государства, в том числе различные аспекты торгово-экономического взаимодействия. По его словам, особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере экономики.

    Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь, на встрече поднимаются вопросы, связанные с региональной безопасностью, а также другие актуальные темы двусторонних отношений Москвы и Минска.

    На этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение пятничных переговоров.

    Главы государств приступили к беседе тет-а-тет в резиденции на Валдае.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    25 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
    Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Молдавии выступило с резким заявлением в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева, где были задержаны дипломатические курьеры Министерства иностранных дел России.

    25 июня сотрудники МИД РФ подверглись многочасовому удержанию со стороны молдавских властей. В связи с произошедшим российская дипмиссия в Кишиневе заявила о нарушении международно-правовых обязательств Кишинева, говорится в сообщении посольства в Max.

    «Посольство вынуждено публично заявить решительный протест в связи с грубым нарушением Молдавской стороной основополагающих норм международного права», – говорится в заявлении.

    В диппредставительстве напомнили, что статус дипломатических курьеров регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Согласно документу, такие лица «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме». В посольстве подчеркнули, что молдавская сторона была заранее уведомлена о прибытии курьеров в установленном порядке.

    Кроме того, российская сторона заявила, что представители официальных структур Молдавии потребовали досмотреть дипломатическую корреспонденцию, а также предложили сотрудникам добровольно передать мобильные телефоны. В посольстве назвали такие требования незаконными и отметили, что ссылки на положения международного права со стороны российских представителей были проигнорированы сотрудниками пограничной полиции.

    В Москве расценили произошедшее как продолжение практики ограничений в отношении российской дипмиссии. В заявлении отмечается, что Кишинев возвращается к «изобретенной» им практике блокирования дипломатической почты, которая, по мнению российской стороны, не имеет аналогов в мировой практике.

    В посольстве считают, что действия молдавских властей направлены на создание препятствий для полноценной работы дипломатического представительства. Там также предупредили, что подобные шаги могут негативно отразиться на интересах граждан самой республики.

    Российская сторона потребовала от властей Молдавии немедленно урегулировать ситуацию. «Российская Сторона требует от Кишинева, декларирующего приверженность международному праву, незамедлительно освободить задержанных курьеров и обеспечить к ним консульский доступ находящихся в аэропорту сотрудников посольства», – подчеркнули в дипмиссии.

    В завершение в посольстве отметили, что считают недопустимыми попытки связывать данный инцидент с другими вопросами двусторонних отношений, назвав такой подход контрпродуктивным.

    Ранее 19 июня посольство России сообщило о незаконном задержании россиянина в аэропорту Кишинева.

    Власти Молдавии уведомили Москву о денонсации межправительственного соглашения по Русскому дому.

    В начале прошлого года российский МИД выразил решительный протест из-за публикации конфиденциальной ноты дипмиссии.

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    26 июня 2026, 04:18 • Новости дня
    Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный вид рака

    Академик Каприн назвал рак кожи самым распространенным

    Tекст: Катерина Туманова

    Злокачественные новообразования кожи занимают первое место по частоте выявления среди всех видов онкологии, сообщил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

    «Наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи», – заявил академик РИА «Новости».

    Каприн отметил гендерные особенности заболевания: у женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, тогда как мужчины преимущественно сталкиваются с онкологией предстательной железы.

    При этом колоректальный рак одинаково часто поражает представителей обоих полов и остается одной из главных причин смертности, резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс OneCell госкорпорации «Ростех» помог врачам поставить более двух миллионов диагнозов. Специалисты Центра имени Гамалеи разработали мРНК-вакцину для терапии нескольких видов рака. В «Ростехе»  создали микрочип для выявления рака.


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    26 июня 2026, 16:06 • Новости дня
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    МИД призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России призвало россиян отказаться от посещения Молдавии.

    «Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова», – подчеркивается в заявлении на сайте МИД.

    Прибывающие в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов сталкиваются с прямым издевательством, отметили в ведомстве. Пассажиров подвергают тщательным допросам и проверкам, заставляя часами ждать в транзитной зоне без доступа к воде и еде. Кроме того, местные спецслужбы незаконно проверяют содержимое мобильных телефонов путешественников.

    Часто подобные мероприятия заканчиваются немотивированным отказом во въезде в страну. В МИД указали, что при вылете из столицы Молдавии процедуры досмотра искусственно затягиваются, из-за чего люди опаздывают на рейсы. При этом молдавские власти игнорируют запросы посольства и не допускают к задержанным консульских сотрудников.

    В январе российское дипломатическое ведомство уже советовало гражданам временно отказаться от поездок в эту страну.

    Накануне молдавские пограничники на несколько часов задержали дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева.

    Из-за этого инцидента Москва вызвала посла республики Лилиана Дария для заявления решительного протеста.

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    26 июня 2026, 17:35 • Новости дня
    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне

    Роскосмос планирует построить АЭС на Луне до 2036 года

    Объявлены сроки строительства российской АЭС на Луне
    @ nasa.gov

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госкорпорация «Роскосмос» планирует возвести атомную электростанцию на поверхности спутника Земли в рамках развития российской космической программы и международного сотрудничества.

    Проект указа президента России об основах государственной политики в области космической деятельности опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, возведение объекта должно завершиться до 2036 года, передает «Интерфакс».

    «Создание лунной атомной электростанции для энергообеспечения инфраструктуры на поверхности Луны в рамках российской лунной программы и проектов международного сотрудничества», – говорится в проекте.

    Кроме того, после 2036 года госкорпорация намерена приступить к созданию и выводу на орбиту транспортных средств, оснащенных ядерными энергетическими установками. Эти аппараты планируется использовать для дальнейшего освоения космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Роскосмос и НПО Лавочкина заключили государственный контракт на развитие лунной электростанции.

    В начале текущего года специалисты госкорпорации определили участок для размещения будущей базы.

    До этого гендиректор ведомства Юрий Борисов сообщил о начале разработки ядерной энергетической установки.

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    26 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    ФСБ: Задержанный в Дагестане готовил теракты по всему миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задержанный в Дагестане злоумышленник занимался террористической деятельностью на территории России, Соединенных Штатов и стран Европы, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Его действия координировали украинские спецслужбы, передает РИА «Новости». Непосредственным куратором преступника выступал проживающий в Киеве праворадикал Кирилл Макаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    «Террористическую деятельность в России, США и Европе задержанный вел при координации агентуры украинских спецслужб, среди которой проживающий в Киеве Кирилл Макаренко. В сетевых сообществах, созданных радикалами, Макаренко призывал к совершению теракта в Вашингтоне с использованием СВУ на основе аммонала», – рассказали в ведомстве.

    Известно, что родившийся в 1993 году киевский куратор руководит сетью неонацистских Telegram-каналов. Он напрямую связан с украинской разведкой и отвечает за организацию тайников со взрывчаткой и оружием на российской территории. В настоящее время радикал официально объявлен в розыск за подготовку терактов.

    В апреле силовики задержали готовившего взрыв у объектов Минобороны россиянина.

    Незадолго до этого в Пятигорске пособник украинских спецслужб признался в подготовке теракта.

    В марте сотрудники ФСБ предотвратили подрыв машины чиновника в Донецкой народной республике.

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    26 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    На Совете атаманов в Москве рассказали о новых подразделениях БПЛА из казаков

    Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили участие в спецоперации и формирование новых подразделений беспилотных систем.

    В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.

    «Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.

    Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.

    На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.

    Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.

    Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.

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