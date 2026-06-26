Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

Tекст: Валерия Городецкая

Высота здания составляет 109 этажей, передает РБК. Из строения немедленно эвакуировали людей, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил CNN.

По предварительным данным, в инциденте мог участвовать легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora, который принадлежит местной авиационной компании. После удара на прилегающие улицы упали крупные обломки здания и части воздушного судна, пишет The New York Times.

По словам очевидца, после происшествия на машине скорой помощи увезли женщину с травмой головы.



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В июне легкомоторный самолет сгорел при неудачной посадке на варшавском аэродроме.

В апреле текущего года воздушное судно врезалось в здание на территории австралийского аэропорта Аделаиды.

В начале прошлого года легкий самолет упал на здание в американском штате Калифорния.