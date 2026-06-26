В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех дней

Депутат Исаев допустил сокращение рабочей недели до четырех дней

Tекст: Денис Тельманов

Исаев выразил уверенность в неизбежности таких изменений на фоне трансформации рынка, передает ТАСС.

«Подтверждаю еще раз, рано или поздно, это произойдет, потому что можно согласиться с Карлом Марксом, что главное богатство в обществе - это свободное время живущих в этом обществе людей», – заявил парламентарий в ходе сессии «Кадровое обеспечение технологического лидерства» в Новосибирске.

Законодатель подчеркнул стремительные изменения на рынке труда. По его словам, исследования показывают, что 30% дипломов теряют актуальность за три года, а в ближайшие годы под влиянием искусственного интеллекта могут исчезнуть или видоизмениться 65% профессий в рекламе и маркетинге.

Депутат добавил, что эти факторы требуют создания системы непрерывного обучения кадров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минтруда Антон Котяков указал на отсутствие смысла в переходе России на четырехдневную рабочую неделю.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов спрогнозировал эволюционный переход к новому формату занятости.

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал главным условием для сокращения рабочих дней внедрение новых технологий.