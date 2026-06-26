Правительство Грузии решило заняться дворцом Романовых

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Выступая в пятницу в парламенте с годовым отчетом, он отметил, что «этим активом уже занимается министерство экономики Грузии». «Мы думаем над максимально эффективным использование этого ресурса», – отметил глава правительства Грузии.

Кобахидзе сообщил, что детали будут уточнены «во время рабочего процесса». «Проект должен быть осуществлен так, чтобы государство получило максимальную выгоду. При этом нужно позабоиться о дворце Романовых, который является очень важным для нас памятником», – сказал он.

Премьер-министр не уточнил, какое финансирование будет предназначено на эти нужды.

Дворец великого князя Николая Михайловича – вилла в мавританском стиле – был построен на берегу реки Куры в конце 19-го века архитектором Леонтием Бенуа. Во времена СССР дворец стал собственностью государства, там часто отдыхал Иосиф Сталин. После обретения Грузией независимости дворец использовался президентами страны.