Пожарные в Белгородской области сняли с дерева девочку с котенком

Tекст: Дарья Григоренко

Сотрудники пожарно-спасательной части № 28 в Белгородской области пришли на помощь ребенку и животному. Накануне очевидцы обратились в службу спасения и сообщили, что на площади Свободы в Новом Осколе котенок взобрался на высокое дерево, передает РИА «Новости».

«Он отчаянно мяукал, взывая о помощи. Жалобные призывы услышали гуляющие рядом дети. Одна из девочек решила помочь котенку и взобралась к пострадавшему на дерево. Но перепуганное животное в этот момент вскарабкалось еще выше. Пытаясь добраться до пострадавшего, девочка не заметила, как и сама оказалась высоко над землей и спуститься обратно уже не могла», – говорится в сообщении.

Прибывшие спасатели установили трехколенную лестницу. Сначала они помогли аккуратно спуститься девочке, а после этого один из пожарных поднялся за котенком. Спасатель взял животное на руки и успешно вернул на землю.

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