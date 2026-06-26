МВД поддержало признание использования нейросетей отягчающим обстоятельством

Tекст: Дарья Григоренко

Министерство внутренних дел согласилось с предложением Следственного комитета дополнить Уголовный кодекс новым отягчающим обстоятельством, передает ТАСС.

«Мы разделяем позицию Следственного комитета, потому что в противном случае надо полкодекса поменять, там в каждую статью добавлять квалифицирующий признак. Поэтому, может, на каком-то начальном этапе была полемика, но, тем не менее, у нас позиция такая: надо внести – и всё», – подчеркнул он в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет выступил с инициативой внести поправки в статью УК об отягчающих обстоятельствах.

В марте вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил о планах приравнять использование искусственного интеллекта к отягчающим факторам при мошенничестве.

В прошлом году президент Владимир Путин поручил правительству и силовым ведомствам изучить целесообразность таких изменений в законодательстве.