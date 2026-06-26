Эксперт раскрыл идеальную схему хранения сбережений на черный день

Финансист Мокров посоветовал разделить сбережения на черный день на три части

Tекст: Дарья Григоренко

«Размер подушки нужно считать не от зарплаты, а от обязательных расходов: жилье, еда, лекарства, транспорт, кредиты, дети. Для человека со стабильным доходом достаточно трех–шести месяцев расходов. Если доход нестабильный, есть ипотека или дети, эксперт советует держать запас уже на 6–12 месяцев», – объяснил Мокров, передает Газета.Ru.

Специалист порекомендовал не хранить все средства в одном месте. Оптимально разделить капитал на накопительный счет с мгновенным доступом, короткий вклад и наличные. При этом от 20% до 30% суммы должны быть доступны сразу для непредвиденных ситуаций, а еще 50–60% можно разместить на коротких вкладах.

Наличные деньги стоит держать дома в объеме, необходимом на одну-две недели обычных трат. Хранение полугодового бюджета в виде купюр является скорее тревожным накопительством, чем мерой безопасности.

Иностранную валюту имеет смысл приобретать только под конкретные будущие траты, такие как поездки или лечение за рубежом. Что касается криптовалюты, то ее следует рассматривать лишь как строго ограниченную экспериментальную долю капитала.

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