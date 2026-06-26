Открытое горение на складе в Красноярске ликвидировали

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В начале июня пожар произошел в садовом товарищества в Красноярске.
«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разбор конструкций», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В начале июня пожар произошел в садовом товарищества в Красноярске.
В Народную программу партии войдут предложения по организации круглосуточных групп в детских садах и возможности оставлять детей на полдня по выходным, следует из сообщения на сайте «Единой России».
«Сейчас в России порядка 5 млн женщин воспитывают детей самостоятельно. Более миллиона одиноких отцов. Несмотря на то, что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь», – подчеркнула сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова.
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что воспитатели готовы возвращаться к практике круглосуточных групп при условии повышения оплаты труда и компенсаций за дежурства.
Кроме того, родители просят предоставить возможность приводить детей в сад на полдня по выходным, чтобы успевать решать накопившиеся бытовые вопросы.
Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми.
Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков предложил предоставлять студенческим семьям места в детских садах рядом с вузами.
Замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев анонсировал получение новых выплат для 4 млн семей.
Зеленский потребовал от Минска остановить развитие «инфраструктуры агрессии»
В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, якобы «вдоль границы завершается возведение дорог и баз для хранения топлива и боеприпасов».
Он уточнил, что работы якобы ведутся на пяти направлениях: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. По словам Зеленского, «в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач спецоперации».
«Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев уже направил Минску соответствующие «сигналы о недопустимости подобных действий».
В середине июня Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ.
Месяцем ранее он приказал перебросить дополнительные силы безопасности и обороны на черниговско-киевское направление.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал агрессивные заявления украинского лидера обычной болтовней.
Россия объявила генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что консульство этой страны в Северной столице будет закрыто. «Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Решение российской стороны стало симметричным ответом на недавние недружественные действия румынских властей в отношении отечественных дипломатов.
В мае президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии российского консульства в Констанце.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала скорые ответные шаги Москвы.
В апреле румынское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу России из-за падения беспилотника в Галаце.
По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.
«Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.
Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.
Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.
При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.
Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.
«Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.
«Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.
В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.
Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.
Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.
Украинские СМИ сообщили, что вторая серия взрывов прогремела в Киеве, передает РИА «Новости» . За несколько минут до этого уже поступала информация о взрывах.
Согласно сведениям официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, предупреждающие сирены сейчас звучат как в самой столице, так и на территории большинства областей.
Ранее военкоры сообщили, что в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет.
Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».
Дипломат указал, что сейчас Москва противостоит гибридной агрессии, которую НАТО и Евросоюз ведут руками Украины, передает РИА «Новости». «Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны», – заявил он на заседании Постоянного совета организации.
Постпред добавил, что европейские государства ускоренно готовят к подобному развитию событий. Для этого западные элиты активно демонизируют образ России в глазах собственного населения. Подобные действия Брюсселя, считает Полянский, напрямую подрывают безопасность и сотрудничество на всем континенте.
Ранее Полянский заявил о прямом вовлечении Германии в военное противостояние.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил возрастающую вовлеченность ряда европейских стран в украинский кризис.
До этого российский дипломат сообщил о подготовке Европейского союза к войне с Россией.
Домбровскис: ЕС будет платить ежегодно три млрд евро процентов за кредит Киеву
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске заявил, что страны Европы возьмут на себя обслуживание кредита в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования Киева в 2026–2027 годах, передает ТАСС.
«ЕС будет платить из европейского бюджета три млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», – заявил чиновник. Еврокомиссар добавил, что данные расходы стали своеобразной платой государств объединения за отказ от прямой экспроприации заблокированных российских активов. При этом Еврокомиссия сохраняет планы присвоить эти средства под видом компенсации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро.
Весной европейское ведомство приступило к привлечению средств на рынках капитала для финансирования этой кредитной программы.
Высокопоставленные чиновники ЕС еще в прошлом году сообщили о предстоящих ежегодных выплатах процентов по данному займу в размере 3 млрд евро.
Науседа на саммите в Гданьске назвал Дональда Туска Дональдом Даком
Курьезный инцидент произошел на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО. Мероприятие проходило в Гданьске с 25 по 26 июня на полях международной конференции по восстановлению Украины, передает ТАСС.
«Прежде всего я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака... Туска», – сказал Гитанас Науседа в начале своей речи. Трансляция выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.
Встреча представителей восточного фланга альянса состоялась по инициативе самого польского премьера. В саммите приняли участие лидеры семи государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер-министр Дональд Туск пообещал сказать пару крепких слов украинской коллеге Юлии Свириденко на конференции в Гданьске.
До этого глава правительства Польши назвал отсутствие Владимира Зеленского залогом эффективного проведения данного саммита.
Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий объяснил отказ президента Украины от поездки риском возможных скандалов.
Захарова: Москва фиксирует дрейф второй стороны от соглашений на Аляске
Она отметила, что принятые решения до сих пор не воплощены в жизнь, передает РИА «Новости». «К сожалению, констатируем определенный «дрейф» одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными», – заявила дипломат на брифинге.
Представитель ведомства также подчеркнула важность пониманий, достигнутых президентами России и США в 2025 году. По ее словам, эти договоренности действительно могли послужить надежной базой для окончательного урегулирования украинского конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже.
Москва ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.
Рубио назвал обсуждение Украины на Аляске лишь предложением без соглашений
Вашингтон по-прежнему намерен играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса на Украине, передает РИА «Новости». При этом госсекретарь Марко Рубио прокомментировал недавние заявления Москвы о достигнутых ранее договоренностях.
«На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.
Таким образом политик ответил на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Ранее российский представитель указал на отход американской стороны от базовых принципов урегулирования, которые согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите.
Во время турне по странам Персидского залива глава Госдепартамента дополнительно отметил, что Соединенные Штаты сохраняют намерение всеми силами способствовать разрешению украинского конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков оценил достигнутые на Аляске договоренности как базис для урегулирования ситуации.
В начале июня госсекретарь США Марко Рубио назвал Россию вызовом для американской стороны.
Месяцем ранее глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона способствовать мирному процессу.
Российские специалисты ведут активную работу над технологией применения роя подводных дронов для ликвидации вражеских авианосных групп, пояснил Баранов РИА «Новости».
Разработкой занимаются предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) совместно с конструкторским бюро «Рубин».
«Работа по беспилотью идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один. Потому что искусственный интеллект позволяет применять сегодня стаи беспилотников везде, в том числе и под водой», – заявил Баранов.
По словам Баранова, скоординированная группа морских аппаратов способна преодолеть любую оборону авианосца. Он отметил, что данное направление является одним из самых актуальных в современной инженерии, и конструкторы стремятся как можно быстрее освоить этот тренд.
В отличие от крупных автономных аппаратов типа «Клавесин» и «Суррогат», концепция роя предполагает использование множества миниатюрных дронов. В одной группе может насчитываться от 10 до 100 устройств, объединенных общей системой управления в зависимости от поставленной задачи.
В начале июня «Рособоронэкспорт» показал новейшие морские беспилотники на выставке в Кронштадте. Российские специалисты начали обучение аппаратов автономной работе в составе роя.
ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями
«Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.
По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.
Отечественная команда по художественной гимнастике приняла решение пропустить этап Кубка вызова в Румынии, передает РИА «Новости».
Причиной стало заявление мэра города Клуж-Напока Эмиля Бока о запрете на использование российского флага и гимна во время турнира.
«Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics», – заявил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.
В мае World Gymnastics и Европейский гимнастический союз разрешили россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал действия румынской стороны вопиющим нарушением Олимпийской хартии. Олимпийский комитет России уже уведомил об инциденте МОК.
Федерация гимнастики России планирует добиваться исполнения решений World Gymnastics через международные правовые механизмы. Заключительный этап Кубка вызова проходит с 26 по 28 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международная федерация гимнастики допустила россиян к международным соревнованиям с национальным флагом и гимном.
Накануне мэр румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок отказался пускать отечественных спортсменок на турнир с государственной символикой.
Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал эту инициативу градоначальника вопиющим нарушением Олимпийской хартии.
Рейтинг Навроцкого вырос до рекордных 54,8% после лишения Зеленского ордена
Популярность Кароля Навроцкого взлетела до 54,8%, побив исторический рекорд среди политиков страны, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос социологов лаборатории IBRiS об отношении к главе государства, 23,8% респондентов заявили: «Определенно доверяю». Еще 31% опрошенных признались, что скорее доверяют польскому лидеру.
За месяц рейтинг президента вырос на 8,4%, обогнав предыдущий максимум экс-спикера Сейма Симона Холовни. При этом 39,3% граждан по-прежнему относятся к Навроцкому со скепсисом. Из них более тридцати процентов совершенно не доверяют действующему главе государства.
Второе место в списке политических симпатий сохранил министр иностранных дел Радослав Сикорский, работу которого одобряют 42,6% поляков. Премьер-министр Дональд Туск заручился поддержкой 38,1% населения. В пятерку лидеров также вошел бывший глава правительства Матеуш Моравецкий с результатом в 35,3%.
Резкий скачок популярности Навроцкого произошел на фоне недавнего политического скандала. В мае польский лидер лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за его участия в перезахоронении главарей украинских националистов. Вслед за этим от наград Варшавы отказался ряд политиков Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.
Украинский лидер резко раскритиковал данное решение польского коллеги. В ответ чиновники соседней республики вернули свои украинские государственные награды.
Глава МИД Эстонии Цахкна назвал «мягкой силой Кремля» мультфильм «Маша и Медведь»
Дипломат заявил, что проект является инструментом влияния России и внедряет в сознание зрителей милитаристские идеи.
«"Маша и Медведь" – часть мягкой силы Кремля, внедряющая прокремлевские и милитаристские идеи в детские развлекательные программы», – написал он в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Министр выразил особое недовольство тем, что в отдельных сценах используется советская символика. Он заявил, что подобные элементы требуют «моральной ясности». В публикации в социальной сети X эстонский министр также отметил официальный аккаунт Netflix и призвал компанию обратить внимание на его заявление.
Ранее портал Deadline подтвердил не только приобретение свежих выпусков, но и продление контракта на показ предыдущих серий.
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил реакцию прибалтийской республики завистью. «Это слова злости, потому что эстонские мультипликаторы вряд ли могут похвастаться чем-то, хотя бы отдаленно напоминающим известный детский мультфильм», – подчеркнул парламентарий. По его словам, из-за неспособности создать собственный качественный продукт Таллин пытается уничтожать успешный российский контент.
Анимационный сериал «Маша и Медведь» студии Animaccord переведен более чем на 40 языков и транслируется по всему миру. Весной 2020 года проект вошел в пятерку наиболее популярных развлекательных брендов на планете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий «Маши и Медведя» более чем в 100 странах мира.
В январе текущего года на Украине предложили ввести санкции против этого российского мультсериала.
Прошлой осенью украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская назвала проект элементом гибридной войны.