  • Новость часаРоссия вернула из украинского плена 160 военных
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    Зачем Макрон лишил США «нейтралитета» по Украине
    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    Путин сообщил о планах строительства ВСМ Москва – Минск
    Вице-премьер Новак заявил о достаточных запасах топлива в России
    Миллер сообщил о темпах строительства гигантского газового комплекса в Усть-Луге
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении
    26 июня 2026, 14:41 • Новости дня

    Ученые: Аномальная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Global Environmental Change: Сильная жара обрекла миллионы европейцев на нищету

    Tекст: Денис Тельманов

    Периоды экстремальной жары и засухи за последние 18 лет поставили на грань нищеты около 5,6 млн жителей Европы.

    Исследование немецких ученых, опубликованное в журнале Global Environmental Change, показало разрушительные последствия климатических изменений для экономики домохозяйств, передает РИА «Новости».

    «По нашим оценкам, в период с 2004-го по 2022 год в среднем тепловые волны и засухи привели к увеличению показателя риска бедности в Европе на 1,1 процентных пункта, что соответствует дополнительным 5,6 млн человек», – говорится в материале.

    Специалисты установили, что аномально жаркий день в сочетании с засушливой погодой снижает доходы семей на 2,9%. По отдельности эти факторы уменьшают семейный бюджет на 0,7% и 1,8% соответственно. Наиболее уязвимыми оказались жители Мадрида, центральных районов Испании, Венгрии и Италии из-за частых тепловых волн и засух.

    Метеорологические службы европейских стран фиксируют рекордные температуры. В Швейцарии показатели достигли максимума почти за 80 лет. Во Франции из-за жары введен наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов.

    Британское метеорологическое бюро сообщило о рекордных 36,1 градуса на юге Англии. В ряде стран, включая Нидерланды и Италию, температура поднимается к отметке 40 градусов, из-за чего объявлен красный уровень опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

    Метеорологическая служба Франции зафиксировала более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары. Британские медицинские учреждения сократили объем плановой помощи из-за высоких температур.

    25 июня 2026, 08:20 • Новости дня
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предупредил о серьезных последствиях для европейского рынка в случае отказа Брюсселя пересмотреть жесткие правила контроля за выбросами метана, пишет Bloomberg.

    Соединенные Штаты готовы прекратить экспорт сжиженного природного газа в европейские страны, если Евросоюз не смягчит свое законодательство о выбросах метана, передает Bloomberg.

    Без существенного реформирования действующих норм Брюссель рискует столкнуться с масштабными энергетическими проблемами.

    Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что в случае сохранения жесткого контроля американские энергоносители будут оперативно перенаправлены на альтернативные глобальные рынки. «Будет причинена серьезная боль», – предупредил он, оценивая перспективы для европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия запланировала избавить нефтегазовый сектор от штрафов за выбросы метана.

    Эксперты спрогнозировали рекордный рост поставок американского сжиженного природного газа на европейский континент.

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

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    25 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком

    Науседа на саммите в Гданьске назвал Дональда Туска Дональдом Даком

    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа допустил забавную оговорку во время выступления на международном мероприятии, перепутав фамилию главы правительства Польши Дональда Туска с именем известного мультипликационного персонажа.

    Курьезный инцидент произошел на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО. Мероприятие проходило в Гданьске с 25 по 26 июня на полях международной конференции по восстановлению Украины, передает ТАСС.

    «Прежде всего я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака... Туска», – сказал Гитанас Науседа в начале своей речи. Трансляция выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

    Встреча представителей восточного фланга альянса состоялась по инициативе самого польского премьера. В саммите приняли участие лидеры семи государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер-министр Дональд Туск пообещал сказать пару крепких слов украинской коллеге Юлии Свириденко на конференции в Гданьске.

    До этого глава правительства Польши назвал отсутствие Владимира Зеленского залогом эффективного проведения данного саммита.

    Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий объяснил отказ президента Украины от поездки риском возможных скандалов.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    Британия собралась продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лондон намеревается реализовать 100 тыс. тонн топлива с задержанного судна Smyrtos, а вырученные 46 млн долларов направить на помощь Киеву, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на источники, в Лондоне считают, что груз на законных основаниях принадлежит Британии, поэтому для его реализации могут организовать аукцион, передает РИА «Новости».

    «Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине», – пишет газета.

    Стоимость нефти на борту судна оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 46 млн долларов. Вырученные средства планируют передать Киеву напрямую или направить на закупку военного оборудования. Также изучается вариант использования топлива для внутренних нужд Британии.

    По данным источников издания, после реализации груза и завершения расследования о нарушении санкций танкер отпустят. Ранее британские правоохранительные органы задержали гражданина Индии, находившегося на борту Smyrtos, по подозрению в обходе санкционных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos.

    Позже правоохранители взяли под стражу капитана этого судна.

    В связи с данным инцидентом Лондон ожидает ответных действий Москвы.

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    26 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

    Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления, обновив исторические максимумы температур и унеся жизни более 200 человек.

    Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

    «Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

    В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

    Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

    В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

    Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    23 июня 2026, 20:29 • Новости дня
    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами

    Digital Psychiatry описал механизм формирования «ИИ-бреда» у пользователей чат-ботов

    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Исследователи из Великобритании предложили новую теоретическую модель, объясняющую, каким образом взаимодействие с чат-ботами на базе искусственного интеллекта может способствовать формированию и усилению бредовых убеждений у некоторых пользователей.

    Авторы статьи назвали предложенный механизм развития уверенности в бредовых убеждениях «спиралью усиления» (amplification spiral), пишет научный журнал NPP–Digital Psychiatry and Neuroscience. Согласно гипотезе, развитию подобных состояний могут способствовать три особенности современных ИИ-систем: склонность подстраиваться под стиль общения пользователя, способность генерировать глубоко персонализированный контент и тенденция соглашаться с собеседником, не подвергая его утверждения критической проверке.

    Исследователи считают, что ключевое отличие ИИ от прежних технологий заключается в переходе от пассивной роли к интерактивной: чат-бот не просто появляется в системе бредовых убеждений, а может участвовать в их развитии в ходе многократных персонализированных бесед. В статье отмечается, что генеративный искусственный интеллект все чаще используется людьми как собеседник, источник поддержки или инструмент для саморефлексии.

    При этом к чат-ботам нередко обращаются пользователи, переживающие психологический кризис или испытывающие серьезные психические трудности. Авторы напоминают о ряде ранее описанных случаев, когда чат-боты поддерживали ошибочные убеждения пользователей, подтверждали подозрения о слежке, советовали отказаться от медикаментов или ограничить контакты с близкими.

    Особое внимание в работе уделяется феномену «угодливости» искусственного интеллекта. Речь идет о склонности языковых моделей соглашаться с пользователем и подкреплять его взгляды даже в ущерб фактической точности. По мнению авторов, такая особенность может усиливать уверенность человека в ошибочных убеждениях и создавать своеобразную «эхо-камеру», лишенную внешней проверки реальности.

    Ученые отмечают, что риск касается лишь небольшой части пользователей. Однако в абсолютных цифрах это весьма большое количество людей. Так, компания OpenAI сообщала, что у 0,07% активных пользователей наблюдаются признаки, «связанные с психическим здоровьем, включая психоз или манию». При общей аудитории более 800 млн пользователей в неделю это может означать, что около полумиллиона человек с признаками подобных состояний взаимодействуют с ИИ.

    Согласно приведенным в исследовании данным, случаи серьезного искажения восприятия реальности встречаются менее чем в одной из тысячи бесед. Тем не менее, на фоне сотен миллионов пользователей ИИ-сервисов даже столь редкие эпизоды могут представлять заметную проблему для общественного здоровья.

    Авторы подчеркивают, что предложенная модель пока остается гипотезой и требует дальнейшей проверки в клинических исследованиях и анализе реальных случаев. Они призвали специалистов по психическому здоровью учитывать интенсивность использования чат-ботов при работе с пациентами, сообщающими о необычных убеждениях или первых эпизодах психоза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи связали длительное использование чат-ботов с развитием бредовых состояний. Родственники пострадавших пользователей подали судебные иски против компании OpenAI из-за разрушения психики близких. Специалисты объяснили этот феномен склонностью искусственного интеллекта подстраиваться под собеседника.

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    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран выступили за прямые переговоры Москвы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководители Британии, Германии, Италии, Польши и Франции сделали совместное заявление о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

    В опубликованном документе подчеркивается важность дипломатического формата при участии США и европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», – сообщила пресс-служба немецкого кабмина.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне по вопросу возможных контактов с Россией.

    По итогам этих переговоров европейские политики опубликовали совместное заявление с условиями прекращения конфликта на Украине.

    Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию совместно с США.

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    26 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    В Госдуме предложили ответ на «40-дневную операцию» Зеленского

    Депутат Колесник: ВС России применили не все средства нападения в рамках СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по «принуждению Москвы к миру» могут нанести удары по предприятиям в Европе, выпускающим вооружение и технику для нужд ВСУ, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник заявил, что Россия активизирует удары в зоне проведения спецоперации на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по принуждению Москвы к миру, он также не исключил, что целями могут стать европейские заводы, передает «Газета.Ru».

    «Лучшая защита – это нападение. Ничего ты с этим не сделаешь, мы все равно к этому придем и все равно будем наносить удары по объектам, где производятся дроны, ракеты», – подчеркнул парламентарий. По его словам, атаки по объектам, поставляющим оружие противнику, заставят европейцев прийти в себя.

    Колесник также отметил, что Вооруженные силы России еще не задействовали весь арсенал средств поражения. Он добавил, что Москва не намерена ограничиваться только оборонительными действиями в условиях участившихся атак на российские регионы и мирное население.

    В мае депутат Андрей Колесник предложил нанести превентивные удары по европейским производствам беспилотников.

    Военный эксперт Юрий Кнутов допустил переход России к силовым методам для нарушения логистики поставок западного оружия.

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    24 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Лавров: Я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту
    Лавров: Я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил готовность покинуть Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), назвав ее полумертвой структурой.

    Лавров заявил, что точно вышел бы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако окончательное решение остается за президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «ОБСЕ, конечно, – это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство – другие не выйдут», – сказал Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    По словам министра, Россия останется в одиночестве в случае выхода, однако это не создаст дискомфорта. Он отметил, что площадка ОБСЕ полезна для возможности предъявлять факты в ответ на открытую критику, на которую оппонентам нечего возразить.

    Лавров подчеркнул, что Москва остается в организации, прекрасно понимая значение этой структуры.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада сделать ОБСЕ инструментом русофобской политики.

    Российская сторона подготовила ряд предложений по реформе данной организации.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил невозможность конструктивного обсуждения украинского кризиса на этой площадке.

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    24 июня 2026, 22:16 • Новости дня
    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»

    Стармер призвал к созданию более европейского НАТО на предстоящем саммите

    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал создания «более европейского НАТО» на предстоящем саммите альянса в июле.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с инициативой трансформировать Североатлантический альянс, передает РИА «Новости». Выступая в Берлине по итогам встречи группы Е5, политик подчеркнул важность предстоящих переговоров.

    «Ключевым вопросом саммита должно стать построение более европейского НАТО. Мы уже некоторое время приводим этот аргумент, но сейчас, на этом саммите, настало время по-настоящему продвинуться в этом направлении», – сказал Стармер.

    Стармер отметил необходимость сотрудничества с Соединенными Штатами при одновременном усилении позиций европейских стран. По его словам, современным армиям требуется превосходить противника в инновациях, что требует сдвига в промышленном взаимодействии государств.

    Очередной саммит организации пройдет в Анкаре седьмого и восьмого июля. Глава правительства добавил, что на встрече лидеры стран планируют обсудить дальнейшее санкционное давление на Россию.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал масштабную перестройку военной структуры организации.



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    24 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Захарова усомнилась в возможностях Украины по производству ядерного топлива
    Захарова усомнилась в возможностях Украины по производству ядерного топлива
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москве неизвестно о промышленных мощностях на Украине для самостоятельного изготовления ядерного топлива на основе британских поставок урана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что российской стороне неизвестно о наличии у Киева необходимых промышленных мощностей для « самостоятельного производства ядерного топлива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для работы АЭС на сумму 210 млн фунтов (280 млн долларов) через компанию Urenco по контракту с «Энергоатомом».

    Эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов заявил о критической зависимости Украины от помощи Запада при покупке обогащенного урана по более высоким ценам.

    Захарова предупредила о жестком ответе России на любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала, воспринимаемые как прямую угрозу национальной безопасности.

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    25 июня 2026, 16:53 • Новости дня
    Дипломат: Россия находится в состоянии юридической войны с Западом

    Посол Кузьмин назвал санкции частью многогранной юридической войны против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны развязали против России масштабное правовое противостояние, используя санкционное давление и спорные инициативы в международных организациях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

    Дипломат подчеркнул, что западные государства активно продвигают сомнительные правовые инициативы и вводят односторонние принудительные меры давления, передает ТАСС.

    «Мы находимся в состоянии юридической войны. Причем эта война имеет комплексный многогранный характер. Это не только судебные иски, это и многочисленные односторонние, многосторонние принудительные миры, также именуемые санкциями», – сказал представитель внешнеполитического ведомства на Петербургском международном юридическом форуме.

    По словам Кузьмина, зарубежные партнеры используют международные организации для изоляции стран многополярного мира, включая Российскую Федерацию. Целью таких действий является попытка возложить на Москву псевдоответственность за несовершенные деяния, которые не получили бы поддержки ни в одном объективном международном суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Петербургском международном юридическом форуме Дмитрий Медведев заявил о разрушении западными странами фундаментальных устоев международного права.

    В начале июня зампред Совбеза охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление Запада как начало прямого противостояния с Россией.

    Месяцем ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил о развернутой против независимых стран масштабной правовой агрессии.

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    25 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Захарова: Европейцы пытаются «просунуть физиономию» в украинские переговоры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские политики пытаются активно вмешаться в переговорный процесс по Украине для усиления позиций киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, представители стран Евросоюза стремятся навязать собственные условия в рамках возможного диалога.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, это попытки еэсовцев буквально влезть, втиснуться, а некоторых еэсовцев типа Каи Каллас, просто просунуть свою физиономию в щель хотя еще не имеющего реальных очертаний переговорного процесса», – сказала Захарова во время брифинга, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что европейские лидеры надеются найти способ участвовать в обсуждении. Запад намерен усилить позиции киевского режима, чтобы диктовать условия мира исключительно с позиции силы, подчеркнула представитель российского МИДа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми условия Европы для посредничества по Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила двуличие западных лидеров в вопросе урегулирования кризиса.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на отсутствие у Каи Каллас права требовать уступок от Москвы.

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    25 июня 2026, 00:36 • Новости дня
    Мэр румынского города запретил гимнасткам флаг и гимн России на Кубке вызова

    Мэр румынского города запретил флаг и гимн России на Кубке вызова

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортсменки из России могут лишиться возможности использовать государственную символику на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Румынии вопреки недавним решениям профильных международных федераций.

    Градоначальник румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок отказался допускать россиянок к соревнованиям под национальным флагом и под гимн страны, передает Mediafax.

    Ранее Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз разрешили атлетам использовать государственную символику.

    «Когда я одобрил организацию подобных соревнований в Клуж-Напоке, я знал, что российские спортсмены не могут выступать с флагом и гимном на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хочу внести ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны», – заявил Бок.

    По его словам, это решение не направлено против спортсменов, но он не согласен с тем, что политические символы Российского государства в Европе должны использоваться в стране Европейского союза, в Клуже.

    Бок призвал Румынскую федерацию гимнастики и государственные власти заранее прояснить ситуацию во избежание споров во время турнира.

    Этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня. Соревнования включены в официальный календарь World Gymnastics.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в мае допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян.

    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы.

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