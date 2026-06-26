Суд Армении отказался отстранить двух судей от рассмотрения исков по выборам

Tекст: Валерия Городецкая

Глава Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил, что инстанция не будет отстранять Седу Сафарян и Давида Хачатряна от участия в рассмотрении исков, оспаривающих итоги выборов 7 июня, передает РИА «Новости».

Представитель оппозиционного блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян выразил сомнения в объективности этих членов коллегии. Он указал, что в 2021 году Сафарян баллотировалась в депутаты от прозападной партии, выступающей одним из семи истцов. Кроме того, брат Хачатряна ранее руководил антикоррупционным комитетом, который привлечен к делу как третья сторона.

«Никто из членов суда не поднимает вопроса целесообразности участия судей Хачатряна и Сафарян в рассмотрении дела и этот вопрос исчерпан», – подчеркнул Диланян в ходе заседания.

Напомним, Конституционный суд Армении приступил к рассмотрению исков об оспаривании результатов прошедших 7 июня парламентских выборов.

Семь политических сил потребовали от инстанции аннулировать итоги голосования.

До этого оппозиционный блок «Сильная Армения» подал официальное заявление в Центризбирком страны для отмены результатов волеизъявления.