ФСБ задержала троих жителей Томской области за госизмену

Трое жителей Томской области задержаны за шпионаж в пользу Украины

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали троих местных жителей, подозреваемых в передаче данных украинским спецслужбам, передает РИА «Новости».

Злоумышленники собирали информацию о российских военнослужащих, в том числе о погибших в зоне проведения спецоперации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

«Установлено, что фигуранты уголовного дела осуществляли сбор и передачу противнику сведений в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, в том числе погибших в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины», – сообщили в ведомстве.

Представители спецслужбы уточнили, что подозреваемые занимались шпионажем в интересах украинских организаций. За совершенное преступление фигурантам грозит суровое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд приговорил жителя Томской области к 14 годам колонии за государственную измену.

Незадолго до этого сотрудники ФСБ задержали семерых пособников украинских спецслужб в восьми регионах России. В прошлом году силовики пресекли деятельность еще одного томского шпиона.