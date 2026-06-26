Бастрыкин призвал усилить контроль за школьными охранниками

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, Александр Бастрыкин поднял вопрос защиты обучающихся, передает РИА «Новости».
«В числе первоочередных мер, мы полагаем, необходимо усиление государственного контроля за работой частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность образовательных организаций», – подчеркнул руководитель ведомства. Глава Следственного комитета также отметил проблему сокрытия школьными администрациями фактов травли среди учеников.
По его словам, руководство заведений часто игнорирует увлечение подростков экстремистской пропагандой и не принимает должных мер для выявления нарушителей. В текущем году следователи возбудили восемь уголовных дел по фактам нападений на школы. Годом ранее в России зафиксировали шесть подобных инцидентов, 18 попыток их подготовки, а также 31 случай участия подростков в запрещенном террористическом движении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники МВД предотвратили 52 нападения подростков на российские школы.
В апреле Росгвардия потребовала аннулировать лицензию охранявшего челябинскую школу частного предприятия.
Месяцем ранее суд отправил под домашний арест директора пермской охранной организации из-за атаки в учебном заведении.