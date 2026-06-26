Роскосмос заявил о планах создания ядерных космических аппаратов после 2036 года

Tекст: Мария Иванова

Государственная корпорация разработала проект указа президента об основах политики в профильной сфере на период до 2036 года и дальнейшую перспективу, передает ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Реализация государственной политики в области космической деятельности предусматривает концентрацию ресурсов на ключевых направлениях и проектах, обеспечивающих технологическое лидерство, технологический суверенитет, безопасность, экономическую эффективность и долгосрочное развитие Российской Федерации», – отмечается в тексте проекта.

Согласно документу, во второй половине 2030-х годов планируется создание транспортных средств с ядерными энергетическими установками. Эти передовые технологии позволят существенно расширить возможности отечественной космонавтики.

Кроме того, перспективная программа включает масштабное изучение Солнечной системы. Специалисты намерены организовать поиск и освоение полезных ископаемых на Луне и астероидах, а также отправить автоматические станции для исследования Венеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Роскосмос» совместно с Курчатовским институтом запланировал разработку ядерного ракетного двигателя.

Глава госкорпорации Дмитрий Баканов назвал приоритетным направлением создание постоянных источников энергии на базе атомных технологий.

В прошлом году ведомство анонсировало развертывание первой ядерной электростанции на Луне.