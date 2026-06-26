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    26 июня 2026, 13:30 • Новости дня

    Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия являются союзниками по духу, объединенными общей культурой и историей.

    Глава государства обратился с приветственным словом к участникам XIII Форума регионов, передает РИА «Новости».

    «Беларусь и Россия – союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно историческая память и верность подвигу поколения победителей», – подчеркнул политик.

    Он добавил, что Минск и Москва созидают во имя будущего своих народов и всегда открыты к честному диалогу. Президент выразил уверенность, что текущий форум пройдет на традиционно высоком уровне и станет новой точкой роста для братских стран.

    Мероприятие проходит 25 и 26 июня на площадках Минска и Минской области. Российскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Двухдневный форум служит важным пространством для взаимодействия представителей власти и бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Белоруссии на встрече с Валентиной Матвиенко предсказал будущее единство народов России, Белоруссии и Украины.

    Несколькими днями ранее белорусский лидер призвал защитить историческую правду от попыток переписывания прошлого.

    В середине июня глава государства запланировал обсуждение нерешенных проблемных вопросов с Владимиром Путиным.

    25 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска

    Зеленский потребовал от Минска остановить развитие «инфраструктуры агрессии»

    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

    В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, якобы «вдоль границы завершается возведение дорог и баз для хранения топлива и боеприпасов».

    Он уточнил, что работы якобы ведутся на пяти направлениях: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. По словам Зеленского, «в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач спецоперации».

    «Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев уже направил Минску соответствующие «сигналы о недопустимости подобных действий».

    В середине июня Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ.

    Месяцем ранее он приказал перебросить дополнительные силы безопасности и обороны на черниговско-киевское направление.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал агрессивные заявления украинского лидера обычной болтовней.

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    25 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

    Политолог Скачко: Ультиматум Зеленского Минску оказался дешевой театральщиной

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский выглядит смешно: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, угрозы главы киевского режима в адрес Минска изначально были пустословием ради фейковой «победы».

    «Владимир Зеленский сделал громкое заявление в минувшую пятницу и фактически выдвинул ультиматум независимой стране. Как выйти из такой ситуации? В Киеве такие вопросы решаются просто: объявлением, что Белоруссия якобы выполнила требования Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По оценкам собеседника, в этой ситуации глава киевского режима выглядит комично: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними. «Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», – считает политолог.

    «Вся эта история – дешевая театральщина в исполнении Зеленского. Но как бы то ни было, действия и поведение киевских властей рано или поздно могут привести к кровавому итогу», – предупредил Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «Никто этих ретрансляторов не видел. Так можно хоть каждый день придумывать себе новые ретрансляторы, потом объявлять о том, что враги испугались и их отключили, и прекрасно себя чувствовать маленьким Наполеоном», – написала она в своем Telegram-канале.

    Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, рассмотрел байки Зеленского с точки зрения физики. «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн. На низменном рельефе Полесья радиус прямой видимости для антенны, поднятой даже на 50 метров, при высоте полета беспилотника в 30 метров составляет по формуле Введенского не более 40 километров с учетом рефракции», – отметил он в своем Telegram-канале.

    «Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы. Попытка компенсировать это увеличением мощности передающей аппаратуры мгновенно демаскирует объект», – пояснил эксперт.

    «Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень», – добавил Зимовский. По его словам, идея интеграции военных модулей в существующие ведомственные мачты несостоятельна из-за проблемы электромагнитной совместимости.

    «Размещение передатчиков системы наведения в непосредственной близости от высокочувствительных приемников пограничной связи и технологических сетей неизбежно вызовет интермодуляционные помехи и забитие каналов. Это полностью парализует штатную работу систем безопасности самой Беларуси, на что не пойдет ни одно ведомство. Кроме того, концепция динамической ячеистой сети, транслируемой через сами БПЛА, наталкивается на жесткий дефицит энергетического баланса радиолинии», – пишет политолог.

    «Компактные дроны не могут нести тяжелые направленные антенны и мощные поворотные механизмы, а использование всенаправленных излучателей в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны Украины делает такую связь абсолютно нестабильной. Любой низковысотный околоземный радиосигнал гарантированно глушится комплексами РЭБ, имеющими преимущество по высоте и мощности, что делает наземную навигацию технически бессмысленной», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. «По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», – сказал он.

    Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский пригрозил атаковать эти объекты на территории республики.

    Кроме того, он намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска 20 июня. По его словам, Украина выявила четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. В Кремле данное заявление назвали вмешательством во внутренние дела другой страны и посягательством на ее суверенитет.

    Отметим, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для ударов на территории соседней республики уже определены. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленскому необходимо нападение на Белоруссию.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

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    24 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    Дмитрук: Зеленский победил ретрансляторы в Белоруссии, которые сам выдумал
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший украинский парламентарий Артем Дмитрук, выехавший с Украины в 2024 году, заявил о создании главой киевского режима Владимиром Зеленским фиктивной угрозы БПЛА для имитации военных успехов на фоне отсутствия реальных достижений.

    Владимир Зеленский в среду заявил о прекращении работы с 22 июня неких ретрансляторов сигналов БПЛА, якобы бы установленных на территории Белоруссии, как только он потребовал этого.

    Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в фабрикации данных. Он считает, что украинский лидер намеренно выдумал историю про установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала беспилотников.

    «Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. <...> Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», – приводит РИА «Новости» слова Дмитрука в Telegram-канале.

    Ранее Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назвал хамским требование Зеленского «навести порядок» в Белоруссии. Росгвардия уничтожила два украинских ретранслятора на харьковском направлении.

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    25 июня 2026, 10:59 • Новости дня
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии
    Минск дал украинским грибникам упрощенный пропуск в леса Белоруссии
    @ Pavel Fountikov/Wikipedia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Украины смогут беспрепятственно посещать заказник «Ольманские болота» для традиционного сбора ягод по поручению главы республики, сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

    В официальном заявлении указывается: «Белоруссия, руководствуясь принципами дружбы и добрососедства и учитывая нужды простых людей, по указанию президента Республики Беларусь прорабатывает механизмы, которые позволят украинским гражданам по многолетней традиции посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах», передает РИА «Новости».

    Упрощенный режим будет действовать на территории республиканского ландшафтного заказника в Столинском районе Брестской области. Пограничники полностью подготовили инфраструктуру для сезонного наплыва людей. Подобная практика применяется уже не первый год из-за высокого интереса жителей соседней страны.

    Пересечь границу можно будет через три пункта пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище». Они расположены на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань в Ровненской области. Соответствующие данные уже передали по дипломатическим каналам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил жителей Украины приезжать в республику на постоянное место жительства.

    В конце мая текущего года Минск зафиксировал более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    23 июня 2026, 20:07 • Новости дня
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    Бастрыкин: Заказчики атаки на автобус под Брянском объявлены в розыск
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники Следственного комитета установили личности заказчиков нападения на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью Первому каналу.

    «Расследуем. Уже известны заказчики. Объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время», – рассказал глава СК, передает ТАСС.

    Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара украинского дрона по пассажирскому автобусу.

    Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева назвала целью этой атаки втягивание Минска в конфликт.

    Позже российские следователи заочно предъявили обвинения в терроризме пяти украинским военнослужащим.

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    26 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт

    В Белоруссии заявили об угрозе растягивания фронта для Киева

    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к расширению линии соприкосновения более чем на тысячу километров, что крайне невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

    Лепешко заявил, что для Киева стратегически невыгодно участие Минска в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что подобное развитие событий означало бы для Украины расширение фронта более чем на тысячу километров. Именно такая протяженность у линии, разделяющей два государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева о последствиях втягивания Минска в войну.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках расширить географию боевых действий.

    Исполняющая обязанности постпреда при ООН Анна Евстигнеева связала удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми с желанием втянуть республику в противостояние.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    24 июня 2026, 12:27 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России защитить Белоруссию от угроз

    Песков: Россия всегда будет рядом с Белоруссией в отражении любых угроз

    Песков заявил о готовности России защитить Белоруссию от угроз
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация намерена оказывать всестороннюю поддержку Белоруссии, помогая развивать экономику и совместно противостоять любым возможным опасностям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия всегда будет поддерживать Белоруссию как надежного союзника, помогая в решении экономических задач и защите от внешних вызовов, передает ТАСС.

    «Мы – союзные государства, и Россия всегда будет стоять рядом с Белоруссией – и в экономическом благоденствии, в экономическом процветании, совместном развитии, и в отражении всевозможных угроз, будь то прямые угрозы, квазиугрозы, перспективные угрозы или настоящие угрозы», – заявил представитель Кремля.

    Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова ответить на любые атаки, направленные против соседней республики. Двустороннее сотрудничество охватывает широкий спектр вопросов, гарантируя стабильность и безопасность обеих стран.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о попытках Киева втянуть Белоруссию в вооруженный конфликт.

    Владимир Зеленский предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    В ответ Дмитрий Песков выразил уверенность в способности соседней республики самостоятельно защитить собственные границы.

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    25 июня 2026, 15:33 • Новости дня
    Названы первые обладатели сертификата «товар Союзного государства»

    Глазьев: Первые сертификаты «товар Союзного государства» получат МАЗ и БелАЗ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первые сертификаты, подтверждающие статус «товар Союзного государства», будут вручены 26 июня Минскому автомобильному заводу (МАЗ) и Белорусскому автомобильному заводу (БелАЗ), сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

    «Завтра мы будем вручать первые сертификаты «товара Союзного государства». Для МАЗа и БелАЗа проведена соответствующая экспертиза. Напомню, что одним из критериев признания товара «товаром Союзного государства» является соответствие нашим стандартам и высокое качество продукции», – подчеркнул Глазьев в ходе первого заседания комитета по стандартизации и качеству Союзного государства,

    Мероприятие состоялось в рамках Форума регионов России и Белоруссии, проходящего в Минской области, передает РИА «Новости».

    Ранее было введено понятие «товар Союзного государства», что позволит производителям такой продукции получать кредиты на развитие под низкий процент. Статус предоставляется продукции, произведенной совместными усилиями предприятий двух стран, при условии, что вклад каждой стороны в стоимость товара составляет не менее 25%. Подтверждением статуса в России занимается Минпромторг, а в Белоруссии – Государственный комитет по стандартизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о создании статуса товара Союзного государства.

    На заседании Совета министров политик заявил о планах введения скидок на железнодорожные билеты.

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    24 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    В ОДКБ заявили об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

    Васильев заявил об обострении ситуации на границе Украины и Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обстановка на границе Украины и Белоруссии становится все более напряженной из-за регулярных пролетов беспилотников, сообщил председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев.

    «Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой», – подчеркнул дипломат в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА «Новости».

    Мероприятие проходит в Петербурге с 24 по 26 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минск зафиксировал 116 попыток пересечения границы украинскими беспилотниками за одну неделю.

    Военный эксперт Юрий Кнутов предупредил о подготовке Киевом вооруженной провокации.

    Владимир Зеленский выступил с антибелорусскими заявлениями ради эскалации конфликта.

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    25 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Лукашенко призвал Киев договариваться и «не пылить»

    Лукашенко призвал Киев договариваться

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул отсутствие желания воевать с Украиной и указал на необходимость предметного диалога для урегулирования текущего конфликта.

    Глава Белоруссии озвучил свою позицию на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает ТАСС.

    «Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо «пылить», не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее», – сказал Лукашенко.

    Он также задался вопросом о целесообразности боевых действий против территориальных войск Украины.

    «Как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы тоже не хотим с украинцами воевать», – добавил Лукашенко.

    Лукашенко резюмировал, что Минск придерживается исключительно миролюбивой позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии рассказал о недавней встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Ранее белорусский лидер предложил провести трехсторонние мирные переговоры для урегулирования конфликта.

    В начале спецоперации политик уже советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

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    24 июня 2026, 09:07 • Новости дня
    В МИД предупредили о контрмерах на размещение ядерного оружия у границ России

    Гатилов: Россия примет контрмеры при размещении ядерного оружия вблизи границ

    Tекст: Вера Басилая

    Размещение ядерного оружия вблизи границ России и Белоруссии спровоцирует немедленные компенсационные контрмеры, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    По словам Гатилова, вероятная переброска западных вооружений к рубежам России и Белоруссии расценивается Москвой как прямая угроза, передает РИА «Новости».

    «Размещение ядерного оружия вблизи общего оборонного пространства Союзного Государства России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет восприниматься нами как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер», – предостерег Гатилов.

    Дипломат добавил, что Россия будет вынуждена учитывать этот фактор в собственном военном планировании. По его мнению, подобные шаги со стороны Запада едва ли способны повысить уровень безопасности соседних государств.

    Гатилов сообщил о внимательном наблюдении за ядерной политикой стран НАТО и ЕС. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу высоко оценил эффект от размещения нестратегического ядерного оружия на территории Белоруссии.

    Гатилов заявлял, что Москва заранее подготовила адекватные шаги для обеспечения безопасности государства.

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