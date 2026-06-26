Ученые обнаружили скрытые реки из магмы в недрах Марса

Под корой Марса найдена разветвленная сеть древних магматических рек

Tекст: Мария Иванова

Британские астрономы выяснили, что марсианская кора таит сложные геологические структуры, передает ТАСС.

Исследователи проанализировали данные сейсмографа SEIS американского зонда InSight за все время его работы. Выяснилось, что под поверхностью планеты существует граница между двумя слоями магматических пород с разным составом.

«Традиционно считалось, что вулканическая активность на Марсе протекала по значительно более простым принципам, чем на Земле. Наше открытие указывает на то, что в марсианских недрах существовал сложный круговорот расплавленных пород, который затрагивал фактически всю его кору. Это порождает массу интересных вопросов о том, как часто это характерно для планет за пределами Солнечной системы», – пояснил планетолог Оксфордского университета Тобермори Макэй-Чемпион.

Подобные различия в минералах и долях железа могли возникнуть только при длительной циркуляции и остывании магмы. Компьютерная модель недр подтвердила возможность формирования прослоек из минералов высокой и низкой плотности. На Земле схожие процессы происходят в сетях каналов под вулканическими дугами и при формировании континентов.

Открытие доказывает, что сложная кора способна возникать без наличия активных тектонических процессов. Это существенно расширяет перечень потенциально обитаемых миров во Вселенной, поскольку полноценный круговорот материи возможен и на планетах с иной геологической историей.

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