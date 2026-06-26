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    26 июня 2026, 13:19 • Новости дня

    Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союзное государство – прочный фундамент, на котором развивается сотрудничество России и Белоруссии в политике, безопасности и экономике, заявил президент Владимир Путин.

    «Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительство Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике», – заявил Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуси, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что Союзное государство служит образцом равноправной и взаимовыгодной интеграции. По его словам, оно способствует углублению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и ОДКБ.

    Взаимодействие регионов глава государства назвал одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран.

    В завершение Путин поздравил белорусов с наступающим Днем независимости, который отмечается 3 июля в честь годовщины освобождения Минска от нацистских захватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Форума регионов двум белорусским предприятиям впервые присвоили статус товара Союзного государства. Госсекретарь объединения Сергей Глазьев накануне анонсировал вручение соответствующих сертификатов заводам МАЗ и БелАЗ.

    В начале июня заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул высокую значимость военного сотрудничества двух стран.

    25 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска

    Зеленский потребовал от Минска остановить развитие «инфраструктуры агрессии»

    Зеленский выступил с новыми обвинениями в адрес Минска
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

    В своем Telegram-канале Зеленский заявил, что, согласно данным украинской разведки, якобы «вдоль границы завершается возведение дорог и баз для хранения топлива и боеприпасов».

    Он уточнил, что работы якобы ведутся на пяти направлениях: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. По словам Зеленского, «в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач спецоперации».

    «Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Зеленский. Он добавил, что Киев уже направил Минску соответствующие «сигналы о недопустимости подобных действий».

    В середине июня Зеленский потребовал от Белоруссии «отвести военную технику» от украинских границ.

    Месяцем ранее он приказал перебросить дополнительные силы безопасности и обороны на черниговско-киевское направление.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал агрессивные заявления украинского лидера обычной болтовней.

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    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    26 июня 2026, 09:11 • Новости дня
    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт

    В Белоруссии заявили об угрозе растягивания фронта для Киева

    В Белоруссии назвали последствия для Украины при втягивании Минска в конфликт
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине приведет к расширению линии соприкосновения более чем на тысячу километров, что крайне невыгодно Киеву, заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Геннадий Лепешко.

    Лепешко заявил, что для Киева стратегически невыгодно участие Минска в украинском конфликте, передает РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что подобное развитие событий означало бы для Украины расширение фронта более чем на тысячу километров. Именно такая протяженность у линии, разделяющей два государства.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил представителей Киева о последствиях втягивания Минска в войну.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинские власти в попытках расширить географию боевых действий.

    Исполняющая обязанности постпреда при ООН Анна Евстигнеева связала удар беспилотника по автобусу с белорусскими детьми с желанием втянуть республику в противостояние.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    25 июня 2026, 15:33 • Новости дня
    Названы первые обладатели сертификата «товар Союзного государства»

    Глазьев: Первые сертификаты «товар Союзного государства» получат МАЗ и БелАЗ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первые сертификаты, подтверждающие статус «товар Союзного государства», будут вручены 26 июня Минскому автомобильному заводу (МАЗ) и Белорусскому автомобильному заводу (БелАЗ), сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Сергей Глазьев.

    «Завтра мы будем вручать первые сертификаты «товара Союзного государства». Для МАЗа и БелАЗа проведена соответствующая экспертиза. Напомню, что одним из критериев признания товара «товаром Союзного государства» является соответствие нашим стандартам и высокое качество продукции», – подчеркнул Глазьев в ходе первого заседания комитета по стандартизации и качеству Союзного государства,

    Мероприятие состоялось в рамках Форума регионов России и Белоруссии, проходящего в Минской области, передает РИА «Новости».

    Ранее было введено понятие «товар Союзного государства», что позволит производителям такой продукции получать кредиты на развитие под низкий процент. Статус предоставляется продукции, произведенной совместными усилиями предприятий двух стран, при условии, что вклад каждой стороны в стоимость товара составляет не менее 25%. Подтверждением статуса в России занимается Минпромторг, а в Белоруссии – Государственный комитет по стандартизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о создании статуса товара Союзного государства.

    На заседании Совета министров политик заявил о планах введения скидок на железнодорожные билеты.

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    25 июня 2026, 20:11 • Новости дня
    Лукашенко призвал Киев договариваться и «не пылить»

    Лукашенко призвал Киев договариваться

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул отсутствие желания воевать с Украиной и указал на необходимость предметного диалога для урегулирования текущего конфликта.

    Глава Белоруссии озвучил свою позицию на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает ТАСС.

    «Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо «пылить», не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее», – сказал Лукашенко.

    Он также задался вопросом о целесообразности боевых действий против территориальных войск Украины.

    «Как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы тоже не хотим с украинцами воевать», – добавил Лукашенко.

    Лукашенко резюмировал, что Минск придерживается исключительно миролюбивой позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии рассказал о недавней встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Ранее белорусский лидер предложил провести трехсторонние мирные переговоры для урегулирования конфликта.

    В начале спецоперации политик уже советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

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    26 июня 2026, 12:07 • Новости дня
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    Путин: Россия гордится мужеством и силой духа бойцов СВО
    @ Mikhail Metzel/Russian Governmen/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам соревнований профессионального мастерства «Абилимпикс», подчеркнув искреннюю гордость за стойкость получивших тяжелые ранения военнослужащих.

    Владимир Путин высоко оценил самоотверженность получивших тяжелые ранения, но не сдавшихся участников СВО, передает ТАСС.

    Послание президента на церемонии открытия турнира зачитал заместитель министра просвещения Владимир Желонкин.

    «Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия в Казани чемпионата профессионального мастерства среди участников специальной военной операции, получивших тяжелое ранение, но не сдавшихся, стремящихся и впредь честно трудиться и приносить пользу Родине», – обратился Владимир Путин.

    Путин добавил, что Россия искренне гордится отвагой и стремлением бойцов служить Отечеству. Путин выразил уверенность, что насыщенная программа соревнований поможет ветеранам раскрыть таланты и освоить новые компетенции. Общение с экспертами позволит участникам получить бесценный опыт, проявить себя и найти надежных партнеров для реализации будущих инициатив.

    Ранее Владимир Путин рассказал об активном развитии программ социальной адаптации тяжелораненых бойцов.

    Путин назвал поддержку российского общества надежной духовной опорой для участников боевых действий.

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    26 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    МАЗ и БелАЗ первыми получили знак качества Союзного государства

    Автобус МАЗ и самосвал БелАЗ первыми получили знак качества Союзного государства

    Tекст: Мария Иванова

    На полях Форума регионов двум белорусским предприятиям впервые присвоили статус «Товар Союзного государства» за выпуск техники с высокой степенью локализации.

    Двум ведущим машиностроительным предприятиям официально присвоили новый знак качества, передает РИА «Новости».

    Награды руководству заводов вручили государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев и председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов. Первыми обладателями престижного статуса стали производители автобуса МАЗ-305E20 и карьерного самосвала БелАЗ-7513ED.

    В пресс-службе министерства промышленности Белоруссии отметили важность события. «Двум белорусским предприятиям вручен знак «Товар Союзного государства». Первыми товарами Союзного государства стали произведенные в Беларуси автобус МАЗ-305Е20 и карьерный самосвал БелАЗ-7513ED», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Сергей Глазьев подчеркнул, что почетный знак присваивается исключительно передовой технике. По его словам, главным критерием отбора является изготовление продукции преимущественно за счет собственных технологий и комплектующих. При этом более 50% стоимости должно создаваться внутри Союзного государства, а доля каждой страны обязана составлять не менее 25%.

    Госсекретарь также рассказал о разработке механизма субсидирования процентных ставок для расширения выпуска подобной продукции. Власти планируют создать специальные инструменты рефинансирования для кредитующих банков. В свою очередь Михаил Мятликов добавил, что эксперты уже работают над расширением перечня товаров, претендующих на получение аналогичного статуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев анонсировал вручение первых соответствующих сертификатов Минскому и Белорусскому автомобильным заводам.

    Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о возможности получения нового статуса предприятиями двух стран.

    Член комитета Госдумы по культуре Ольга Германова выделила запуск данного единого торгового знака среди успешных программ импортозамещения.

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    26 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин может провести международные контакты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в пятницу может провести международные контакты, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Вечером мы не исключаем международных контактов. Мы тогда вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    По его словам, в графике президента также значатся внутренние встречи и совещания.

    Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что пытался выйти на контакт с российской стороной.

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    26 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Путин направил приветствие участникам конференции «Философия будущего»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы».

    Владимир Путин направил приветствие участникам Международной научно-практической конференции «Философия будущего». Обращение главы государства на церемонии открытия зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    «Для серьезного, обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом, Конференция объединила на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ им. М.В. Ломоносова «Воробьевы горы» ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров высших учебных заведений из нашей страны и других государств», – отметил Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что в эпоху стремительных перемен ценность гуманитарных наук неуклонно возрастает.

    «Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать – как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будут строиться отношения между людьми и культурами. В этой связи отмечу, что ваша встреча предоставляет участникам отличную возможность для плодотворного академического диалога, открытого, уважительного обмена мнениями. Желаю вам успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений», – обратился Путин к участникам конференции.

    Мероприятие проходит в столице 26 и 27 июня. Оно собрало более 1300 делегатов из 41 государства. Организатором выступил МГУ при поддержке ведущих вузов и исследовательских институтов страны.

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    26 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Лукашенко назвал правду о Победе главным оружием против реваншизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правдивая история Великой Победы – важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, пропаганды идеологий фашизма и нацизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к участникам IV Международного антифашистского конгресса.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к участникам IV Международного антифашистского конгресса, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит в Минске с 25 по 27 июня под эгидой министерства обороны республики.

    «Июнь 1941-го изменил ход истории. Именно здесь, на территории оккупированной Беларуси, были совершены преступления, подобных которым мир не знал. Здесь фашистская Германия и ее приспешники столкнулись с невиданным по масштабам всенародным сопротивлением красноармейцев, партизан, подпольщиков, мирных граждан», – говорится в приветствии главы государства.

    Белорусский лидер подчеркнул важность борьбы за историческую правду. По его словам, правдивая история о войне остается главным контраргументом против пропаганды ксенофобии и нацизма, а также политики западного реваншизма. Конгресс призван защитить мир и равные права человечества на суверенный выбор будущего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал защитить историческую правду от попыток переписывания прошлого.

    Президент России Владимир Путин высказался против фальсификации событий Второй мировой войны.

    Белорусский лидер предложил вернуть на родину останки павших на чужбине советских бойцов.

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    26 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    Лукашенко назвал Белоруссию и Россию союзниками по духу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия являются союзниками по духу, объединенными общей культурой и историей.

    Глава государства обратился с приветственным словом к участникам XIII Форума регионов, передает РИА «Новости».

    «Беларусь и Россия – союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно историческая память и верность подвигу поколения победителей», – подчеркнул политик.

    Он добавил, что Минск и Москва созидают во имя будущего своих народов и всегда открыты к честному диалогу. Президент выразил уверенность, что текущий форум пройдет на традиционно высоком уровне и станет новой точкой роста для братских стран.

    Мероприятие проходит 25 и 26 июня на площадках Минска и Минской области. Российскую делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Двухдневный форум служит важным пространством для взаимодействия представителей власти и бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Белоруссии на встрече с Валентиной Матвиенко предсказал будущее единство народов России, Белоруссии и Украины.

    Несколькими днями ранее белорусский лидер призвал защитить историческую правду от попыток переписывания прошлого.

    В середине июня глава государства запланировал обсуждение нерешенных проблемных вопросов с Владимиром Путиным.

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    26 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин присвоил 35-му инженерно-саперному полку наименование гвардейского

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении 35-му инженерно-саперному полку почетного наименования «гвардейский».

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В тексте акта подчеркивается, что высокая честь оказана подразделению «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой армии.

    Ранее президент России присвоил почетное звание «гвардейская» 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

    В декабре прошлого года аналогичное звание получил 44-й инженерно-саперный полк.

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