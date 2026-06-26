Путин назвал Союзное государство образцом взаимовыгодной интеграции

«Одной из главных движущих сил партнерства России и Белоруссии, как и строительство Союзного государства, являются связи между регионами. Это и есть тот прочный фундамент, на котором поступательно развивается сотрудничество двух стран по самым разным направлениям – в политике и безопасности, социальной и гуманитарной сферах и, разумеется, в экономике», – заявил Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XIII Форума регионов России и Беларуси, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что Союзное государство служит образцом равноправной и взаимовыгодной интеграции. По его словам, оно способствует углублению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и ОДКБ.
Взаимодействие регионов глава государства назвал одним из ключевых слагаемых стратегического партнерства двух стран.
В завершение Путин поздравил белорусов с наступающим Днем независимости, который отмечается 3 июля в честь годовщины освобождения Минска от нацистских захватчиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Форума регионов двум белорусским предприятиям впервые присвоили статус товара Союзного государства. Госсекретарь объединения Сергей Глазьев накануне анонсировал вручение соответствующих сертификатов заводам МАЗ и БелАЗ.
В начале июня заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов подчеркнул высокую значимость военного сотрудничества двух стран.