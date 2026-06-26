Бастрыкин предложил назначать ветеранов СВО замдиректорами школ

Бастрыкин предложил назначать участников спецоперации на должности заместителей директоров школ по воспитательной работе, передает ТАСС. С такой инициативой он выступил в ходе Международного молодежного юридического форума, проходящего в рамках ПМЮФ в Петербурге.
«Мы полагаем, что на место заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции. Во-первых, это мужчины. Потому что, как правило, директора – это женщины. Во-вторых, это мужественные люди, которые проявили себя в сложных обстоятельствах специальной операции», – заявил председатель ведомства.
По мнению руководителя ведомства, школьники будут уважать таких наставников и прислушиваться к их мнению. При этом он выразил сожаление, что в настоящее время процесс трудоустройства ветеранов в образовательные учреждения идет крайне медленно.
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