Названа зарплата для получения максимальных пенсионных баллов

Экономист Балынин: Для максимальных ИПК нужна зарплата в 248 тыс. рублей

Tекст: Вера Басилая

Балынин сообщил, что для начисления максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) за год гражданам России нужна зарплата в размере 248 250 рублей, передает «Газета.Ru».

«Согласно закону, максимальное число ИПК, которые ежегодно можно получить, равно 10. С учетом действующей в текущем году величины предельной базы для обложения страховыми взносами в размере 2,979 млн рублей в 2026 году, необходима ежемесячная зарплата, равная 248 250 рублям», – отметил эксперт. По его словам, в 2025 году такой доход имели работники в сфере добычи газа, финансисты и сотрудники негосударственных пенсионных фондов.

Балынин уточнил, что еще более высокие зарплаты зафиксированы в перестраховании и холдинговых компаниях. При этом работающим пенсионерам ежегодно начисляется максимум три ИПК, для чего их заработок должен составлять 74 475 рублей. В августе 2027 года планируется беззаявительная корректировка пенсий с учетом коэффициентов, сформированных за 2026 год.

Специалист подчеркнул важность официального трудоустройства, так как зарплаты «в конверте» не способствуют формированию пенсионных прав и снижают размер будущих выплат. Страховая пенсия складывается из фиксированной части и суммы заработанных ИПК, умноженной на их стоимость.

Для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента в 2026 году потребуется зарплата в размере 24 тыс. 825 рублей.

Стоимость покупки одного года страхового стажа для россиян составит 71 тыс. 525 рублей.

Минимальная страховая пенсия по старости в текущем году достигнет 14 тыс. 287 рублей.