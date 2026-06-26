Главу Якутии Николаева избрали сопрезидентом Всемирной организации ОГМВ

Глава Якутии Айсен Николаев занял пост сопрезидента Всемирной организации «Объединенных городов и местных властей» (ОГМВ), передает ВАРМСУ.
Решение было принято после нескольких дней серьезной конкурентной борьбы. Российская сторона выдвинула кандидатуру Николаева, который представил подробную программу работы России в составе организации.
Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева поздравила Николаева с избранием.
«На конгресс приехали мэры со всего мира, в том числе из Африки, Латинской Америки, Китая, Аргентины, Турции. Голосование шло несколько дней. Заместителями руководителя организации стали представители всего пяти стран – в их числе Россия. Это признание нашего опыта: несмотря на непростую международную обстановку, к российскому местному самоуправлению есть интерес, в нас видят сильных партнеров. Айсен Сергеевич сам из муниципального сообщества, и мы поздравляем его от всех муниципалов страны», – заявила Гусева.
Гусева добавила, что в России уделяется особое внимание развитию местного самоуправления. По поручению президента реализуются образовательные и кадровые программы для команд на местах. ВАРМСУ совместно с администрацией президента помогает муниципалитетам решать актуальные вопросы, выстраивать связи и развивать сотрудничество с международными организациями.