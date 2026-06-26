Кобяков назвал задержание дипкурьеров России Молдавией вопиющим нарушением

Кобяков подверг резкой критике действия молдавских властей в отношении российских дипкурьеров, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на фоне проходящего в Петербурге масштабного мероприятия.
«В дни форума, который сейчас проходит, произошла очередная провокация. В нарушение прав седьмой статьи Венской конвенции молдавские власти задержали российских дипкурьеров, потребовали досмотра дипломатических документов, мобильных телефонов. Это вопиющее нарушение международных норм права», – заявил Кобяков в ходе Петербургского международного юридического форума.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. В рамках мероприятия обсуждаются актуальные вопросы правоприменения и соблюдения международных договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российская дипмиссия выразила решительный протест из-за многочасового задержания курьеров МИД в аэропорту Кишинева.
В августе прошлого года посольство России обвинило молдавскую сторону в безосновательном препятствовании доставке дипломатической почты.
Весной 2025 года Москва потребовала от Кишинева разъяснений причин непринятия верительных грамот посла Олега Озерова.