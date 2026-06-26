На подлете к Москве сбили два дрона ВСУ

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.
В ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над страной 660 украинских беспилотников.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.
В ночь с четверга на пятницу дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над страной 660 украинских беспилотников.
Девушка обучалась в инженерном предпрофессиональном классе и неоднократно становилась призером престижных олимпиад, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение департамента.
«Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и все же теперь это реальность. До сих пор самой не верится», – призналась выпускница.
Она добавила, что достичь успеха помогли педагоги и активная подготовка с начала 11-го класса. В будущем абитуриентка планирует связать жизнь с естественно-научной сферой, выбирая между ведущими профильными вузами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, школьник с Камчатки впервые сдал три предмета ЕГЭ на 300 баллов.
Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков
В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.
«Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.
Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.
На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.
Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.
Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.
«ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще три БПЛА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.
«В квартире на 4-м этаже жилого дома произошло возгорание. Спасаясь от огня, из окна выпрыгнула женщина, она погибла», – сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.
Площадь пожара составила 10 кв. метров. В настоящее время огонь полностью ликвидирован, обстоятельства произошедшего выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна второго этажа из-за пожара в московской квартире.
В апреле пожилая женщина погибла при возгорании в жилом доме на территории Внуково.
В том же месяце пожар на улице Вильнюсской унес жизни двух человек.
«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.02 в Max-канале.
Ранее Собянин сообщил, что ан подлете к Москве сбиты 17 беспилотников. До этого мэр сообщал о ликвидации 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.
Всего с 2.50 до 3.30 около столицы было уничтожено 30 дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.
В Москве арестованы участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi
В Москве задержаны и арестованы предполагаемые участники крупной финансовой махинации. По данным издания «Коммерсант», фигурантами дела стали руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами сотовых операторов.
По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год через подконтрольные обвиняемым офисы были созданы десятки тысяч электронных кошельков. Для их регистрации использовались похищенные персональные данные подставных лиц.
Эти счета применялись для нелегального перевода средств за рубеж и обслуживания теневого онлайн-бизнеса, в том числе казино, букмекерских контор и торговли наркотиками.
Уголовное дело возбуждено в феврале 2026 года. Оперативные мероприятия проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В ходе обысков в Москве силовики изъяли документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных к незаконным валютным операциям в особо крупном размере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью терминалов Qiwi в 2018 году одному из бывших сотрудников компании удалось стать долларовым миллиардером. В начале 2024 года отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным, а Qiwi-банк подал в суд иск против владельцев.
По словам градоначальника, угроза была нейтрализована благодаря слаженным действиям военных, передает РИА «Новости».
«Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в своем канале на платформе «Макс». В настоящее время профильные ведомства продолжают осмотр территории, где упали фрагменты аппарата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 июня силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ на подлете к Москве.
Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.
В тот же день Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.
Собянин: Ранним утром на подлете к Москве уничтожено 47 дронов ВСУ
«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 6.12.
Через час Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках.
Всего с двух часов ночи на подлете к городу было ликвидировано 47 дронов ВСУ.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на подлете к Москве были уничтожены 36 дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.
«Отражена атака еще трех БПЛА», – написал градоначальник в своем канале в Max.
Глава города уточнил, что в настоящее время последствия инцидента устраняются. По его словам, на местах падения обломков сбитых летательных аппаратов уже работают специалисты экстренных служб.
Ранее в среду средства ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА.
В марте система ПВО сбила три летевших на город беспилотника.
В начале года в аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атак дронов ввели временные ограничения.
Останки нашли в квартире жилого дома на улице Знаменской, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемым оказался брат убитой.
По данным московской прокуратуры, задержанный мужчина 1970 года рождения признался в содеянном. Он пояснил, что нанес сестре смертельные ножевые ранения во время бытовой ссоры, а затем решил избавиться от тела, расчленив его.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в подмосковном Красногорске следователи обнаружили расчлененное тело женщины в двух чемоданах.
Днем в среду температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов тепла при переменной облачности, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.
В Подмосковье столбики термометров могут подняться до отметки 25 градусов. Осадков в этот день не ожидается.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 747 миллиметров ртутного столба.
В ночь на четверг в Москве похолодает до 11 градусов. По области ночные температуры могут опуститься до 9 градусов тепла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале рабочей недели синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе до 25 градусов.
«В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».
Синоптик добавила, что ночью минимальная температура составит от 12 до 14 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется максимум до 21 градуса. По ее словам, такие температурные показатели отстают от климатической нормы на два градуса.
Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце недели москвичей ожидает заметное снижение температуры.
Собянин сообщил об уничтожении трех летевших на Москву беспилотников
Российские военные нейтрализовали воздушные цели на подступах к городу, сообщил Сергей Собянин в Max.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил мэр столицы.
Ранее мэр Москвы сообщил, что на подлете к столице уничтожили два БПЛА.
Домодедово и Жуковский перешли в режим работы по согласованию
«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он.
В Росавиации напомнили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в этот день выше названные аэропорты вводили временные ограничения полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение дня 24 июня силы ПВО уничтожали дроны ВСУ на подлете к Москве, о чем сообщал мэр города Сергей Собянин. К вечеру среды Минобороны сообщило об уничтожении 245 украинских БПЛА над 14 регионами России.
«Следствием установлено, что в июне 2026 года обвиняемый, находясь вблизи остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках», – пояснили в ведомстве, сообщает РИА «Новости».
По данным следствия, школьник познакомился на сайте знакомств с якобы девушкой, которая попросила прислать геолокацию. После этого с ним связался неизвестный, представившийся силовиком, и под угрозой распространения компромата заставил подростка совершить поджог.
Юноше предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, ему избрана мера пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае омские правоохранители возбудили дело о диверсии против 14-летнего школьника за поджог релейного шкафа. В апреле следователи обвинили подмосковного подростка в совершении 16 поджогов на железной дороге по заданию из мессенджера.