Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать в Румынии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественная команда по художественной гимнастике приняла решение пропустить этап Кубка вызова в Румынии, передает РИА «Новости».

Причиной стало заявление мэра города Клуж-Напока Эмиля Бока о запрете на использование российского флага и гимна во время турнира.

«Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics», – заявил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.

В мае World Gymnastics и Европейский гимнастический союз разрешили россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал действия румынской стороны вопиющим нарушением Олимпийской хартии. Олимпийский комитет России уже уведомил об инциденте МОК.

Федерация гимнастики России планирует добиваться исполнения решений World Gymnastics через международные правовые механизмы. Заключительный этап Кубка вызова проходит с 26 по 28 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международная федерация гимнастики допустила россиян к международным соревнованиям с национальным флагом и гимном.

Накануне мэр румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок отказался пускать отечественных спортсменок на турнир с государственной символикой.

Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал эту инициативу градоначальника вопиющим нарушением Олимпийской хартии.