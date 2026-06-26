Миллер заявил о готовности Газпрома обеспечить Китай российским газом

Российская энергетическая корпорация обладает всеми возможностями для удовлетворения спроса Пекина. Выступая на годовом собрании акционеров, руководитель организации Алексей Миллер подчеркнул готовность наращивать поставки.
«Газпром располагает необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить потребность Китая в этом эффективном и экологичном энергоресурсе», – сказал Миллер, передает РИА «Новости».
Глава корпорации также обратил внимание на беспрецедентный рост глобального спроса. Мировое потребление газа по итогам 2025 года достигло нового исторического максимума в 4,3 трлн кубометров. Ожидается, что к середине столетия этот показатель увеличится более чем на 30% и составит 5,7 трлн кубометров.
Основным драйвером роста станут новые центры экономического развития, нуждающиеся в больших объемах энергии. К 2050 году около 70% всего потребления газа придется на страны Глобального Юга. Именно с этими государствами Россия активно выстраивает долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
По итогам 2025 года Газпром увеличил экспорт трубопроводного газа в Китай почти на четверть.
Объем поставок по газопроводу «Сила Сибири» составил 38,8 млрд кубометров.
Экспорт российского сжиженного природного газа в КНР достиг максимума за десятилетие.