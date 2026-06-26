На Алтае арестовали устроившего диверсию на объектах связи юношу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Арестованный выполнял задание анонимного нанимателя, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«Местный житель, 2005 года рождения, найдя подработку в мессенджере Telegram, согласился за денежное вознаграждение осуществить диверсию на объектах средств связи Алтайского края. Так, молодой человек, получив от «куратора» координаты двух базовых станций, расположенных в Рубцовске, совершил их поджог с помощью заранее приготовленных бутылок с бензином, вследствие чего один из объектов электросвязи поврежден, а второму нанесен незначительный ущерб», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Весь процесс поджога юноша фиксировал на видео. Полученная запись предназначалась заказчику для подтверждения выполненной работы.

Следователи возбудили уголовное дело по двум эпизодам статьи о диверсии. По ходатайству правоохранительных органов суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе следователи предъявили обвинение двум подросткам за поджоги оборудования сотовой связи в Барнауле.