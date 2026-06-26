Супруга бывшего президента Южной Кореи Ким Гон Хи получила новый срок

Супругу экс-президента Южной Кореи дополнительно приговорили к семи годам

Tекст: Мария Иванова

Супруга экс-президента Южной Кореи Ким Гон Хи получила дополнительные семь лет тюрьмы за получение взяток, передает РИА «Новости».

В январе суд первой инстанции приговорил ее к году и восьми месяцам заключения и штрафу в девять тысяч долларов за получение драгоценностей от религиозной организации в 2022 году. Позже апелляционный суд ужесточил наказание до четырех лет тюрьмы за манипуляции с акциями автодилера Deutsche Motors.

«Уголовная коллегия № 21 Сеульского центрального окружного суда 26 июня приговорила госпожу Ким к семи годам тюремного заключения по обвинению в получении взятки за оказание посреднических услуг в соответствии с законом об ужесточении наказаний за отдельные преступления», – сообщает агентство Ренхап. Вместе с ней осуждены председатель строительной компании Seohee Construction Ли Пон Гван, предприниматель Со и пастор Чхве Чжэ Ен.

Суд установил, что с марта по май 2022 года Ким Гон Хи получила от Ли Пон Гвана драгоценности на 67,4 тыс. долларов в обмен на помощь в трудоустройстве его зятя. В сентябре того же года она приняла от предпринимателя Со часы стоимостью 26 тыс. долларов за поддержку его бизнеса. Также пастор Чхве Чжэ Ен передал ей сумки Dior и другие ценности на 3,5 тыс. долларов за содействие в вопросах госслужбы. Общая сумма взяток составила около 195 тыс. долларов. Защита отрицала получение части подарков, но суд признал эти доводы несостоятельными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае полиция обнаружила мертвым судью апелляционной коллегии по делу Ким Гон Хи.

В августе прошлого года спецпрокурор подал заявление на выдачу ордера на арест бывшей первой леди. Весной 2025 года следователи провели обыск в квартире экс-президента из-за ценных подарков.