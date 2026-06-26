Конституционный суд Армении начал рассмотрение исков по выборам

Tекст: Вера Басилая

Исковые заявления подали семь политических сил, в числе которых блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также партии «Процветающая Армения», «Крылья единства», «Демократия, закон, дисциплина», «Союз защитников демократии во имя республики» и «Новая сила». Третьей стороной в процессе выступает правящая партия «Гражданский договор», передает РИА «Новости».

Шесть из семи заявителей представляют оппозицию. При этом прозападный «Союз защитников демократии во имя республики» косвенно поддерживает версию властей о подкупе избирателей со стороны оппозиционных сил. Оппозиция заявляет о давлении на электорат, использовании административного ресурса и вовлечении силовиков в политику.

«Масштабы нарушений на парламентских выборах предполагают лишь одно решение – аннулирование их итогов», – заявил адвокат Ованнес Худоян.

По окончательным итогам выборов, в парламент проходят три политические силы. Правящий «Гражданский договор» получил 64 мандата, блоки «Сильная Армения» и «Армения» – 29 и 12 мест соответственно. Это позволит партии премьер-министра Никола Пашиняна самостоятельно сформировать правительство. Партия «Процветающая Армения» не преодолела четырехпроцентный барьер и в парламент не прошла.

Ранее семь политических партий потребовали отменить итоги парламентских выборов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил разгромить оппозиционные силы.

Блок «Сильная Армения» направил в Центризбирком заявление о признании результатов голосования недействительными.