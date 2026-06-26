Bloomberg: Экономика юга Италии обогнала северные регионы

Tекст: Мария Иванова

Экономика южных регионов Италии растет быстрее севера, сообщает Bloomberg. По данным Банка Италии, в 2025 году экономика региона Кампания с центром в Неаполе выросла на 0,9%, обогнав провинцию Ломбардия с ее 0,7% и превысив средний показатель по стране в 0,5%.

«Неаполь все больше становится европейским центром, где крупные игроки в сфере финансов, бизнеса и банковского дела нанимают молодых людей», – заявил мэр города Гаэтано Манфреди. По его словам, успех обусловлен развитием инноваций и сотрудничеством бизнеса с университетами.

С 2019 по 2024 год экономический рост на юге составил 7,7% против 5,8% в остальной части страны. Этому способствовало выделение региону 40% от 190 млрд евро из фонда восстановления ЕС, а также технологические инвестиции. Apple открыла академию разработчиков в Неаполе еще в 2016 году, за ней последовали Cisco, Accenture и Deloitte.

Развитие инфраструктуры также играет ключевую роль. Новая высокоскоростная магистраль к 2028 году свяжет Неаполь с Бари за два часа. Цены на недвижимость остаются привлекательными: просторная квартира в престижном районе Неаполя стоит около 900 тыс. евро, что значительно дешевле аналогов в Риме или Милане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономический рост Италии в 2025 году ограничился показателем в 0,5%.