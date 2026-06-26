Офтальмолог Егоров объяснил вред несертифицированных темных очков для глаз

Ношение несертифицированных солнцезащитных аксессуаров наносит зрению больший ущерб, чем полное отсутствие защиты, пояснил Егоров телеканалу 360.
Подобные изделия обманывают естественные механизмы человеческого глаза.
«Когда вы надеваете несертифицированные дешевые темные очки, велик риск того, что они, несмотря на то, что они темные, пропускают ультрафиолет. В то же время глаз думает, что он находится в условиях недостаточной освещенности и существенно расширяется зрачок. В этой ситуации глаз начинает получать очень большое количество ненужного излучения, того самого ультрафиолета, что может привести к повреждению внутриглазных структур, в том числе и сетчатки глаза», – отметил Егоров.
Специалист также предложил надежный способ проверки линз. Для этого необходимо посветить через стекло очков ультрафиолетовым фонариком на фотохромный пробник из салона оптики. Если поверхность потемнеет, изделие пропускает излучение и является некачественным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ношение темных очков без специальной защиты приводит к опасному расширению зрачка.