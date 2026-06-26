Власти Забайкалья ограничили продажу бензина 15 литрами за одну заправку

Tекст: Вера Басилая

Руководство Забайкальского края объявило о введении режима повышенной готовности из-за дефицита на топливном рынке. Такое решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Александра Осипова, ограничения начали действовать с вечера 25 июня, пишет «Коммерсантъ».

Теперь на местных автозаправочных станциях физические лица могут приобрести лишь 15 литров горючего за одну заправку. При этом заливать бензин разрешается исключительно в автомобильные баки. Поставщикам поручили создать «неснижаемый резерв для экстренных оперативных служб в размере месячной нормы потребления».

В ближайшее время планируется утвердить список приоритетных потребителей. Туда включат организации, которые доставляют продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости, а также аварийные бригады коммунальщиков. Контролировать обстановку будет специальный оперативный штаб на ежедневных заседаниях.

Ранее в Дагестане ввели временные ограничения на отпуск топлива. Лимит составил не более 20 литров бензина в одни руки.



