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    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    Вице-премьер Новак заявил о достаточных запасах топлива в России
    Миллер сообщил о темпах строительства гигантского газового комплекса в Усть-Луге
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
    Япония утвердила создание военно-космических сил
    Россельхознадзор приостановил поставки всей рыбы из Армении
    26 июня 2026, 09:47 • Новости дня

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

    Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления, обновив исторические максимумы температур и унеся жизни более 200 человек.

    Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

    «Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

    В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

    Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

    В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

    Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.

    25 июня 2026, 08:20 • Новости дня
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    США пригрозили остановить экспорт газа в Европу из-за метанового закона
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон предупредил о серьезных последствиях для европейского рынка в случае отказа Брюсселя пересмотреть жесткие правила контроля за выбросами метана, пишет Bloomberg.

    Соединенные Штаты готовы прекратить экспорт сжиженного природного газа в европейские страны, если Евросоюз не смягчит свое законодательство о выбросах метана, передает Bloomberg.

    Без существенного реформирования действующих норм Брюссель рискует столкнуться с масштабными энергетическими проблемами.

    Министр энергетики США Крис Райт подчеркнул, что в случае сохранения жесткого контроля американские энергоносители будут оперативно перенаправлены на альтернативные глобальные рынки. «Будет причинена серьезная боль», – предупредил он, оценивая перспективы для европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия запланировала избавить нефтегазовый сектор от штрафов за выбросы метана.

    Эксперты спрогнозировали рекордный рост поставок американского сжиженного природного газа на европейский континент.

    Европейские страны пообещали полностью отказаться от российского газа до конца 2026 года.

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    25 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком

    Науседа на саммите в Гданьске назвал Дональда Туска Дональдом Даком

    Президент Литвы назвал польского премьера Дональдом Даком
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа допустил забавную оговорку во время выступления на международном мероприятии, перепутав фамилию главы правительства Польши Дональда Туска с именем известного мультипликационного персонажа.

    Курьезный инцидент произошел на пресс-конференции саммита стран восточного фланга НАТО. Мероприятие проходило в Гданьске с 25 по 26 июня на полях международной конференции по восстановлению Украины, передает ТАСС.

    «Прежде всего я хочу искренне поблагодарить премьер-министра Польши Дональда Дака... Туска», – сказал Гитанас Науседа в начале своей речи. Трансляция выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

    Встреча представителей восточного фланга альянса состоялась по инициативе самого польского премьера. В саммите приняли участие лидеры семи государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский премьер-министр Дональд Туск пообещал сказать пару крепких слов украинской коллеге Юлии Свириденко на конференции в Гданьске.

    До этого глава правительства Польши назвал отсутствие Владимира Зеленского залогом эффективного проведения данного саммита.

    Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий объяснил отказ президента Украины от поездки риском возможных скандалов.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 02:15 • Новости дня
    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией

    Гатилов: Россия следит за шагами Запада в сфере ядерных вооружений

    В МИД отметили подготовку Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия внимательно следит за ядерной политикой стран НАТО и ЕС в свете подготовки Запада к «конфликту высокой интенсивности» с Россией, сообщил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

    Гатилов в интервью РИА «Новости» отметил, что политика европейских государств в ядерной области отражает общий курс на наращивание военной активности на континенте. В качестве примеров Гатилов указал подготовку к совместным ядерным учениям Франции и Польши, а также заявленную Финляндией готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По его словам, эти шаги формируют опасную тенденцию милитаризации Европы.

    «Перечисленные шаги, будучи приправленными враждебной антироссийской риторикой, органически вписываются в набирающую обороты милитаризацию Европы и являются частью приготовлений Брюсселя к проповедуемому западными политиками «конфликту высокой интенсивности» с Россией. Ядерная сфера – одно из измерений данного процесса. Со своей стороны самым тщательным образом отслеживаем соответствующую деятельность стран ЕС и НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подготовила меры реагирования на планы Франции и других стран НАТО по расширению стратегического сдерживания в Европе.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о стремлении ряда стран Евросоюза к обретению ядерного статуса, включая проработку Финляндией транзита ядерного оружия и намеки Польши на движение к его обладанию.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации предупредил о решимости Москвы реагировать на милитаризацию европейских государств и учения НАТО у российских границ.

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    24 июня 2026, 20:42 • Новости дня
    Лидеры пяти европейских стран выступили за прямые переговоры Москвы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководители Британии, Германии, Италии, Польши и Франции сделали совместное заявление о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

    В опубликованном документе подчеркивается важность дипломатического формата при участии США и европейских партнеров, передает ТАСС.

    «Главы государств и правительств едины в том, что касается условий достижения справедливого и долгосрочного мира, и поддерживают предложения о прямом диалоге между Украиной и Россией при активном участии США и Европы», – сообщила пресс-служба немецкого кабмина.

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне по вопросу возможных контактов с Россией.

    По итогам этих переговоров европейские политики опубликовали совместное заявление с условиями прекращения конфликта на Украине.

    Позже канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран к мирному урегулированию совместно с США.

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    24 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Лавров: Я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту
    Лавров: Я бы точно вышел из ОБСЕ, но решать президенту
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил готовность покинуть Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), назвав ее полумертвой структурой.

    Лавров заявил, что точно вышел бы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако окончательное решение остается за президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «ОБСЕ, конечно, – это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство – другие не выйдут», – сказал Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    По словам министра, Россия останется в одиночестве в случае выхода, однако это не создаст дискомфорта. Он отметил, что площадка ОБСЕ полезна для возможности предъявлять факты в ответ на открытую критику, на которую оппонентам нечего возразить.

    Лавров подчеркнул, что Москва остается в организации, прекрасно понимая значение этой структуры.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о стремлении Запада сделать ОБСЕ инструментом русофобской политики.

    Российская сторона подготовила ряд предложений по реформе данной организации.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил невозможность конструктивного обсуждения украинского кризиса на этой площадке.

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    25 июня 2026, 16:53 • Новости дня
    Дипломат: Россия находится в состоянии юридической войны с Западом

    Посол Кузьмин назвал санкции частью многогранной юридической войны против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны развязали против России масштабное правовое противостояние, используя санкционное давление и спорные инициативы в международных организациях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

    Дипломат подчеркнул, что западные государства активно продвигают сомнительные правовые инициативы и вводят односторонние принудительные меры давления, передает ТАСС.

    «Мы находимся в состоянии юридической войны. Причем эта война имеет комплексный многогранный характер. Это не только судебные иски, это и многочисленные односторонние, многосторонние принудительные миры, также именуемые санкциями», – сказал представитель внешнеполитического ведомства на Петербургском международном юридическом форуме.

    По словам Кузьмина, зарубежные партнеры используют международные организации для изоляции стран многополярного мира, включая Российскую Федерацию. Целью таких действий является попытка возложить на Москву псевдоответственность за несовершенные деяния, которые не получили бы поддержки ни в одном объективном международном суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне на Петербургском международном юридическом форуме Дмитрий Медведев заявил о разрушении западными странами фундаментальных устоев международного права.

    В начале июня зампред Совбеза охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление Запада как начало прямого противостояния с Россией.

    Месяцем ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил о развернутой против независимых стран масштабной правовой агрессии.

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    25 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Захарова: Европейцы пытаются «просунуть физиономию» в украинские переговоры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские политики пытаются активно вмешаться в переговорный процесс по Украине для усиления позиций киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, представители стран Евросоюза стремятся навязать собственные условия в рамках возможного диалога.

    «То, что мы сейчас наблюдаем, это попытки еэсовцев буквально влезть, втиснуться, а некоторых еэсовцев типа Каи Каллас, просто просунуть свою физиономию в щель хотя еще не имеющего реальных очертаний переговорного процесса», – сказала Захарова во время брифинга, передает ТАСС.

    Дипломат добавила, что европейские лидеры надеются найти способ участвовать в обсуждении. Запад намерен усилить позиции киевского режима, чтобы диктовать условия мира исключительно с позиции силы, подчеркнула представитель российского МИДа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми условия Европы для посредничества по Украине.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила двуличие западных лидеров в вопросе урегулирования кризиса.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на отсутствие у Каи Каллас права требовать уступок от Москвы.

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    25 июня 2026, 00:36 • Новости дня
    Мэр румынского города запретил гимнасткам флаг и гимн России на Кубке вызова

    Мэр румынского города запретил флаг и гимн России на Кубке вызова

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортсменки из России могут лишиться возможности использовать государственную символику на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Румынии вопреки недавним решениям профильных международных федераций.

    Градоначальник румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок отказался допускать россиянок к соревнованиям под национальным флагом и под гимн страны, передает Mediafax.

    Ранее Международная федерация гимнастики и Европейский гимнастический союз разрешили атлетам использовать государственную символику.

    «Когда я одобрил организацию подобных соревнований в Клуж-Напоке, я знал, что российские спортсмены не могут выступать с флагом и гимном на официальных соревнованиях по художественной гимнастике. Хочу внести ясность и недвусмысленность. В Клуж-Напоке российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны», – заявил Бок.

    По его словам, это решение не направлено против спортсменов, но он не согласен с тем, что политические символы Российского государства в Европе должны использоваться в стране Европейского союза, в Клуже.

    Бок призвал Румынскую федерацию гимнастики и государственные власти заранее прояснить ситуацию во избежание споров во время турнира.

    Этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня. Соревнования включены в официальный календарь World Gymnastics.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) в мае допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян.

    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы.

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    24 июня 2026, 17:13 • Новости дня
    Медведев: Россия готова бороться против западного неоколониализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия продолжит активное противостояние неоколониальным практикам ради свободного развития всех государств планеты, сообщил зампредседателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

    «Мы, со своей стороны, готовы к решительной борьбе за подлинное международное равноправие. Суть его в полном отказе от неоколониальных практик, свободном, безопасном и благополучном развитии всех стран нашей планеты», – подчеркнул политик, передает ТАСС.

    По его словам, за пределами западного мира проживает более 80% населения Земли со своими уникальными традициями. Международное право должно помочь этому глобальному большинству стать реальным центром силы в многополярном мире.

    Зампред Совбеза добавил, что одних мирных инициатив недостаточно для улучшения ситуации. Бенефициары текущего миропорядка понимают исключительно язык силы, поэтому для диалога с ними требуются весомые экономические и военные аргументы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отверг скрытые неоколониальные амбиции западных стран.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил сохранение экономической и военной мощи России.

    Министерство иностранных дел заявило об отказе принимать диктат недружественных государств.

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    23 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Аномальная жара остановила атомную электростанцию на юго-западе Франции

    Критический нагрев речной воды привел к остановке французской АЭС «Гольфеш»

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое повышение температуры воды в реке Гаронна вынудило энергетиков полностью прекратить работу атомной электростанции на фоне исторического климатического рекорда.

    Экстремальные погодные условия привели к отключению реакторов станции «Гольфеш», передает РИА «Новости».

    Энергетическая компания EDF приняла такое решение из-за сильного нагрева водоема, который используется для охлаждения систем. Ожидается, что вода прогреется до максимально допустимых по нормативу 28 градусов.

    «Атомная электростанция «Гольфеш» на юго-западе была остановлена 22 июня незадолго до полуночи из-за «экологических ограничений», связанных с жарой», – отмечает французская пресса. Один из энергоблоков уже находился на техническом обслуживании, поэтому отключение второго привело к полной остановке объекта. Подобные меры помогают избежать перегрева рек и защитить местную флору и фауну.

    Ситуация усугубляется тем, что страна столкнулась с беспрецедентными температурными показателями. Метеорологи зафиксировали самую теплую ночь за всю историю наблюдений с 1947 года, когда средний показатель достиг 21,6 градуса. Наивысший уровень погодной опасности объявлен в 54 департаментах, а компания EDF допускает снижение выработки энергии и на других объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    Полицейская префектура Парижа запретила распивать спиртные напитки на улицах города.

    В прошлом году французские атомные электростанции уже сокращали мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

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    24 июня 2026, 15:14 • Новости дня
    МИД назвал незаконным задержание судов в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Односторонние санкции Европейского союза не могут служить правовым оправданием для задержания судов, сообщил директор правового департамента Министерства иностранных дел Максим Мусихин в ходе Петербургского международного юридического форума.

    «Эти санкции не могут влиять юридически никак на режим конвенции, на свободу судоходства. Это не оправдание юридическое для чьих-либо действий», – подчеркнул дипломат, передает РИА «Новости».

    Представитель ведомства добавил, что Москва активно применяет политико-дипломатические инструменты для защиты свободы судоходства. По его словам, для этих целей по максимуму задействуются возможности Совета Безопасности ООН.

    Ранее Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать иностранные танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Французские военные остановили в открытом море грузовое судно Tagor.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия прямым нарушением международного права.

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    24 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Власти Бельгии отменили свыше 100 поездов из-за сильной жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная июньская жара в 37 градусов вынудила Бельгию массово снимать с рейсов старые пассажирские составы, не оборудованные кондиционерами.

    Национальная железнодорожная компания SNCB пошла на радикальные шаги из-за рекордного потепления, передает ТАСС.

    «С 24 по 26 июня мы принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить безопасное движение поездов и предоставить пассажирам больше комфорта», – пояснили представители перевозчика.

    В результате транспортники решили отменить 40 вспомогательных и 60 междугородних поездов. Речь идет о старых составах, где работают только вентиляция и обогрев, а кондиционеры полностью отсутствуют. В компании допустили возможное продление текущих ограничительных мер.

    В среду температура воздуха в государстве достигла рекордных для июня 37 градусов. Метеорологи прогнозируют, что к концу текущей недели столбики термометров поднимутся до 40 градусов. По всей территории страны объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень климатической опасности.

    Власти настоятельно рекомендуют местным жителям по возможности оставаться дома. Дорожная полиция призвала водителей соблюдать повышенную осторожность из-за огромного риска вздутия асфальтового покрытия на скоростных шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции зафиксировали более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до прихода календарного лета погиб 101 человек.

    Атомные электростанции в Европе сократили мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

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    25 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Дания решила запретить вид на жительство украинским призывникам

    Дания запретит выдачу вида на жительство украинским призывникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Дания подготовила законопроект об отказе в предоставлении убежища мужчинам призывного возраста с Украины для предотвращения их уклонения от мобилизации заявило датское министерство иммиграции и интеграции.

    «Правительство изменит правила, в которых прописывается, кто может получить вид на жительство по специальному закону для Украины. Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в Дании», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления датского  министерства.

    Изменения не затронут уже выданные документы. По состоянию на май 2026 года в государстве находились 47,6 тыс. украинцев, легализовавшихся по упрощенной процедуре.

    В Дании с 2022 года действует закон, по которому украинским беженцам доступен ВНЖ без необходимости проходить процедуру получения убежища. Они могут сразу работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, воспользоваться программой поддержки интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия в марте ужесточила правила приема украинцев призывного возраста. В мае Совет Европы отметил нарастание недовольства присутствием переселенцев с Украины в европейских странах. Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди беженцев с Украины.

    Захарова заявила о желании уставшей Европы выслать украинцев на фронт.

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    24 июня 2026, 17:00 • Новости дня
    Медведев обвинил Запад в полном уничтожении международного права

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о разрушении западными странами фундаментальных устоев международного права.

    Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, политик подверг резкой критике действия недружественных государств, передает ТАСС.

    «Когда был выбран путь политического диктата, вся хваленая правовая архитектура Запада моментально стала сыпаться», – отметил зампредседателя Совбеза РФ.

    Он добавил, что европейцы самостоятельно подорвали основы международного права, которые ранее активно защищали. В качестве примера Медведев привел отношение к праву собственности, об абсолютной защите которого западные страны моментально забыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о стремительной девальвации глобальной системы международных отношений.

    Директор правового департамента МИД Максим Мусихин сообщил о невозможности юридического оправдания задержания судов односторонними санкциями ЕС.

    Ранее представитель Кремля отметил фактическую утрату современным миром норм международного права.

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