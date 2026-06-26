Минтруд назвал возраст самых востребованных работников на рынке труда

Котяков сообщил о высокой востребованности россиян 40-45 лет на рынке труда

Tекст: Вера Басилая

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время всероссийской ярмарки трудоустройства в Новосибирске рассказал о ситуации с кадрами, передает РИА «Новости».

«Почему мы говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству. Поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной и является одной из самых востребованных на рынке труда», – сказал глава ведомства.

Он пояснил, что ярмарка вакансий помогает специалистам этого возраста найти подходящую сферу деятельности. При необходимости соискатели могут пройти переобучение или воспользоваться дополнительными образовательными программами, которые предоставляют центры занятости.

Сейчас доступно более 200 профессий для бесплатного переобучения, которое обычно занимает до 256 часов. Перед началом курсов кандидаты заключают трехстороннее соглашение, гарантирующее последующее трудоустройство у конкретного работодателя.

Средний возраст занятых по найму граждан России достиг 44 лет.

В прошлом году почти 119 тысяч человек бесплатно выучились на востребованные специальности.

Более 70% россиян назвали рабочие профессии престижными.