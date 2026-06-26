Жительница Кушвы укрыла пятерых детей в диване во время торнадо

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жительница Кушвы Валентина Вяткина рассказала Ura.ru подробности спасения своей семьи во время страшного смерча.

Женщина находилась дома с тремя дочерями и двумя сыновьями, когда на улице начался сильный ураган.

«Видео снимал мой друг сразу после смерча. Я ему позвонила и кричала от страха в трубку, чтобы он летел к нам, потому что у нас унесло дом, завалило детей и нужно помочь их достать», – вспоминает пострадавшая.

Из-за сильного ветра у здания снесло крышу и обрушились перегородки. Мать босиком по стеклу бросилась к детям, прикрыла дочерей собой и позвала на помощь близких.

Приехавшие родственники помогли разобрать завалы и вытащить мальчиков. Взрослые соорудили укрытие из дивана и подушек, где спрятали всех пятерых детей до окончания бури. Семья осталась без жилья, но не пострадала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате урагана на Урале пострадали 16 местных жителей. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал выплату компенсаций владельцам поврежденного жилья.