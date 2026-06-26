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    26 июня 2026, 09:09 • Новости дня

    Сборная Турции обыграла команду США на глазах у голливудских звезд

    Сборная Турции обыграла команду США на чемпионате мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Футболисты сборной Турции со счетом 3:2 одолели команду США в последнем, третьем туре чемпионата мира в группе D.

    Матч группы D прошел на стадионе в американском Инглвуде, передает «Интерфакс». В составе победителей голами отметились Арда Гюлер, Барыш Алпер Йылмаз и Каан Айхан. У хозяев турнира отличились Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.

    По итогам встреч сборная США набрала шесть очков и вышла в плей-офф вместе с командой Австралии. Турецкие футболисты заработали три балла и покинули чемпионат мира. Парагвай сохраняет шансы на продолжение борьбы с третьего места.

    Спортивное событие привлекло внимание множества знаменитостей, передает РИА «Новости». На трибунах присутствовали актеры Брэд Питт, Эдвард Нортон, Эштон Кутчер, Колин Фаррелл и Леонардо Ди Каприо, а также известный баскетболист Скотти Пиппен.

    Перед стартовым свистком состоялась торжественная церемония. Американская звезда Пэрис Хилтон вынесла на поле официальный мяч чемпионата мира 2026 года Adidas Trionda.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, текущий чемпионат мира по футболу обновил исторический рекорд по количеству забитых мячей.

    Сборная Кот-д'Ивуара впервые в своей истории пробилась в стадию плей-офф.

    Национальная команда Боснии и Герцеговины также гарантировала себе участие в матчах на выбывание.

    26 июня 2026, 02:23 • Новости дня
    Сборная Эквадора обыграла Германию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Южноамериканская команда проявила характер в матче с немцами, обеспечив себе путевку в плей-офф ЧМ благодаря двум забитым мячам.

    Футболисты сборной Эквадора одержали волевую победу над командой Германии в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы E, состоявшаяся в Нью-Йорке, завершилась со счетом 2:1 в пользу эквадорцев, передает РИА «Новости».

    Победу южноамериканской команде принесли точные удары Нильсона Ангуло на девятой минуте и Гонсало Платы на 77-й минуте.

    В составе немецкой сборной единственный мяч забил Лерой Сане на второй минуте игры. Примечательно, что гол Сане стал вторым в списке самых быстрых голов сборной Германии на чемпионатах мира, уступив лишь мячу Эрнста Ленера в 1934 году.

    По итогам группового этапа Эквадор набрал четыре очка, занял третье место в квартете и второй раз в своей истории вышел в плей-офф турнира. Впервые подобного успеха команда добилась в 2006 году.

    Сборная Германии с шестью баллами сохранила первую строчку и сыграет в 1/16 финала. Второе место в группе досталось Кот-д'Ивуару (шесть очков), а замкнула таблицу команда Кюрасао (одно очко).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.


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    23 июня 2026, 20:51 • Новости дня
    Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести ЧМ

    Роналду стал первым футболистом, забивавшим на шести мировых первенствах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Узбекистана и стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах.

    Он поразил ворота соперника на шестой минуте встречи, открыв счет и выведя португальцев вперед со счетом 1:0. Ранее Роналду делил рекорд по числу результативных чемпионатов мира с Лионелем Месси, передает ТАСС.

    Роналду сорок 41. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

    С декабря 2022 года форвард выступает за клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, ранее играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал», пять раз завоевывал «Золотой мяч».

    Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Португалии включила Криштиану Роналду в состав на чемпионат мира 2026 года, и этот мундиаль стал для форварда шестым.

    Капитан португальцев Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа в Хьюстоне вышел в стартовом составе в 41 год и 132 дня и установил рекорд как самый возрастной игрок основы на мировых первенствах.

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил 17-й мяч на чемпионатах мира в игре с Австрией и установил новый бомбардирский рекорд турнира.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    23 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    США разрешили сборной Ирана приехать на ЧМ за два дня до матча

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти пошли на уступки иранским футболистам, разрешив им прибыть на решающий матч чемпионата мира за два дня до игры, это произошло после того, как иранская сторона пригрозила пожаловаться в ФИФА.

    Власти Соединенных Штатов позволили сборной Ирана по футболу приехать на следующий матч чемпионата мира за два дня до игры. Такое решение было принято после угрозы иранской стороны подать официальную жалобу в ФИФА, передает РИА «Новости».

    «Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за два дня до игры», – заявил официальный представитель министерства внутренней безопасности США.

    Он добавил, что в пятницу иранцы проведут решающую встречу группового этапа против команды Египта, после чего должны будут покинуть американскую территорию в тот же вечер.

    Представитель ведомства пояснил, что ограничения связаны с вопросами безопасности на стадионах, в местах размещения и на тренировочных базах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, футболисты сборной Ирана прилетели в США всего за сутки до встречи с Бельгией из-за жестких визовых ограничений.

    Главный тренер команды Амир Галенои пожаловался на дискриминацию спортсменов на турнире.

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    25 июня 2026, 03:17 • Новости дня
    Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

    Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятикратные чемпионы мира – сборная Бразилии – одержали уверенную победу в матче третьего тура группового этапа ЧМ по футболу, обеспечив себе путевку в 1/16 финала.

    Встреча группы С прошла в Майами и завершилась со счетом 3:0 в пользу бразильцев, передает РИА «Новости».

    Дублем в составе победителей отметился Винисиус Жуниор, забивший на седьмой и компенсированной минутах первого тайма. Еще один мяч на 60-й минуте провел Матеус Кунья.

    Винисиус с четырьмя голами стал лучшим бомбардиром команды в турнире. В стартовом составе бразильцев третий матч подряд отыграл защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, которого заменили на 82-й минуте. Его одноклубник Луис Энрике провел всю игру на скамейке запасных.

    Первый матч на чемпионате после травмы провел Неймар. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии вышел на замену на 76-й минуте. Бразильцы набрали семь очков и вышли в 1/16 финала с первого места.

    Шотландия с тремя баллами осталась третьей, ее судьба решится позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф.

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    24 июня 2026, 05:25 • Новости дня
    Англия сыграла вничью с Ганой на ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Национальная команда Англии завершила матч второго тура чемпионата мира с Ганой нулевой ничьей, продолжив необычную серию на международных соревнованиях.

    Английские футболисты не смогли переиграть сборную Ганы на мировом первенстве, сообщает «Чемпионат».

    Встреча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года завершилась со счетом 0:0.

    Таким образом, команда с Туманного Альбиона делит очки с соперниками во вторых матчах на четырех крупных турнирах подряд. Ранее англичане сыграли вничью с Шотландией (0:0) на Евро-2020, с США (0:0) на ЧМ-2022 и с Данией (1:1) на Евро-2024.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стартовом матче турнира английская сборная обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. В первом туре группового этапа футболисты из Ганы победили сборную Панамы со счетом 1:0.

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    25 июня 2026, 03:25 • Новости дня
    Сборная Боснии и Герцеговины впервые вышла в плей-офф ЧМ

    Сборная Боснии и Герцеговины вышла в плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальная сборная Боснии и Герцеговины гарантировала себе участие в плей-офф мирового первенства благодаря крупному поражению шотландских футболистов от бразильцев.

    Сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории сыграет в матчах на выбывание на чемпионате мира, передает РИА «Новости». Турнир проходит на территории США, Канады и Мексики.

    Исторический выход на следующую стадию у команды состоялся благодаря результату матча третьего тура группы С. Сборная Шотландии потерпела разгромное поражение от бразильцев, пропустив три безответных мяча.

    Боснийцы оказались в числе лучших команд среди тех, кто финишировал на третьей позиции в группе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира. Хорватия обыграла Панаму на ЧМ-2026.


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    26 июня 2026, 01:57 • Новости дня
    Сборная Кот-д'Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты Кот-д'Ивуара одержали победу над сборной Кюрасао со счетом 2:0 и впервые в истории пробились в плей-офф ЧМ по футболу.

    Матч заключительного тура группового этапа прошел в Филадельфии. Ивуарийцы победили благодаря дублю Николя Пепе, отличившегося на седьмой и 64-й минутах встречи, передает РИА «Новости».

    Набрав шесть очков, африканская команда заняла второе место в группе E вслед за сборной Германии. Команда Кюрасао, которая дебютировала на турнире под руководством экс-тренера сборной России Дика Адвоката, заработала один балл и завершила выступление.

    В 1/16 финала сборная Кот-д'Ивуара сыграет с командой, занявшей второе место в группе I – французами или норвежцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф.


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    25 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Сборная Марокко вышла в плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Футболисты марокканской сборной одержали победу над командой Гаити в матче группового этапа со счетом 4:2 и вышли в плей-офф ЧМ-2026.

    В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Марокко нанесла поражение команде Гаити со счетом 4:2. Встреча группы С состоялась в Атланте, передает РИА «Новости».

    В составе победителей отличились Исмаэль Сайбари, Суфьян Рахими и Джасим Ясин. Кроме того, автогол – на счету вратаря марокканцев Яссина Буну.

    Единственный мяч гаитянской сборной на турнире забил бывший игрок «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор.

    Марокканцы заняли второе место в группе, набрав семь очков, и обеспечили себе выход в 1/16 финала мирового первенства.

    Сборная Гаити завершила выступление на турнире, не набрав ни одного очка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф.


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    24 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира

    Боснийцы победили катарцев в матче группового этапа ЧМ-2026

    Tекст: Катерина Туманова

    В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Боснии и Герцеговины одержала уверенную победу над командой Катара со счетом 3:1.

    Встреча группы В прошла в Сиэтле и завершилась триумфом команды из Боснии и Герцеговины, передает РИА «Новости».

    Голами в составе победителей отметились Керим Алайбегович на 29-й минуте и Эрмин Махмич на 80-й. Кроме того, на 34-й минуте защитник катарской сборной Султан Аль-Брейк срезал мяч в собственные ворота после удара Эдина Джеко.

    Катарцы ответили единственным точным ударом Хасана Аль-Хаидоса на 42-й минуте.

    Для нападающего боснийцев Эдина Джеко этот матч стал 150-м за национальную команду, что является рекордным показателем. Футболист, которому 40 лет, также продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров своей сборной с 73 голами в активе.

    По итогам группового этапа сборная Боснии и Герцеговины набрала четыре очка и заняла третье место в группе В, уступив Швейцарии и Канаде. Катарцы завершили участие в турнире с одним баллом.

    Судьба путевки в плей-офф для боснийцев решится позднее: им необходимо оказаться в восьмерке лучших среди 12 команд, занявших третьи места в своих группах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В среду Англия сыграла вничью с Ганой на ЧМ по футболу. Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира.

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    24 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Бывший капитан «Спартака» Джикия перешел в столичный «Локомотив»

    Защитник Георгий Джикия вернулся в «Локомотив» на правах свободного агента

    Tекст: Мария Иванова

    32-летний защитник Георгий Джикия вернулся в Российскую премьер-лигу, подписав однолетний контракт с воспитавшим его клубом «Локомотив» на правах свободного агента.

    Возвращение опытного футболиста в столичную команду подтвердили представители клуба. Соглашение со спортсменом рассчитано на один соревновательный год, передает РИА «Новости». Игрок пополнил состав железнодорожников без выплаты трансферной стоимости.

    В июле 2025 года россиянин отправился в турецкий «Антальяспор». Его договор с зарубежной командой действовал до лета 2027 года. Однако по итогам прошедшего сезона коллектив занял 16-е место в местной Суперлиге и опустился во второй по силе дивизион.

    До отъезда за границу последним отечественным клубом защитника были подмосковные «Химки». Ранее он восемь лет выступал за московский «Спартак», где провел 215 матчей и забил пять голов, завоевав все главные национальные трофеи. За сборную России спортсмен отыграл 44 встречи и отличился дважды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Георгий Джикия перешел в подмосковные «Химки» в статусе свободного агента.

    В январе капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов подписал долгосрочный контракт с ЦСКА.

    Летом прошлого года Международная федерация футбола сняла с московского «Локомотива» временный запрет на регистрацию новых игроков.

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    25 июня 2026, 08:24 • Новости дня
    ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть в Азербайджане

    ФИФА разрешила российским сборным до 15 лет выступить на чемпионате мира

    Tекст: Мария Иванова

    Российские юношеские и девичьи сборные с игроками до 15 лет получили право выступить на чемпионате мира 2026 года, который примет Азербайджан.

    Международная федерация футбола разрешила российским сборным юношей и девушек до 15 лет сыграть на чемпионате мира 2026 года в Азербайджане, передает РИА «Новости». Турнир пройдет с 22 по 31 октября, а российский футбольный союз остается ассоциацией-членом ФИФА.

    В заявлении организации сказано: «Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрасте до 15 лет, бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 года в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях – с командами юношей и девушек до 15 лет соответственно».

    Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов говорил, что ФИФА допустит российскую команду на новый турнир для игроков не старше 15 лет. В феврале 2022 года из-за событий на Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола решила допустить команду России на новый турнир для игроков не старше 15 лет. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал высокой вероятность возвращения российских клубов и сборных на международные турниры к концу 2025 года.

    В 2025 году Российский футбольный союз получил все предусмотренные выплаты от УЕФА и авансовый платеж от ФИФА, несмотря на сохраняющееся отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований с февраля 2022 года.

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    24 июня 2026, 23:43 • Новости дня
    Сборная Швейцарии одолела Канаду и вышла в плей-офф

    Сборная Швейцарии победила Канаду и вышла в плей-офф

    Tекст: Катерина Туманова

    Швейцарские футболисты одержали победу над канадцами со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и обеспечили себе место в 1/16 финала.

    Матч группы В состоялся в канадском Ванкувере и завершился победой швейцарской команды, передает РИА «Новости».

    В составе сборной Швейцарии голами отметились Рубен Варгас на 46-й минуте и Жоан Манзамби на 57-й. Для Манзамби этот забитый мяч стал третьим на текущем мировом первенстве.

    Единственный гол за канадскую команду забил Промис Дэвид на 76-й минуте игры.

    По итогам трех туров Швейцария набрала семь очков, заняв первое место в своей группе. Это позволило команде выйти в 1/16 финала турнира. Предстоящий плей-офф станет для швейцарцев девятым в истории их участия в чемпионатах мира.

    Сборная Канады, выступающая на мировом первенстве в третий раз, завершила групповой этап с четырьмя баллами.

    Чемпионат мира, который совместно принимают США, Канада и Мексика, продлится до 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. В среду Англия сыграла вничью с Ганой на ЧМ по футболу. Хорватия обыграла Панаму на чемпионате мира.

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    26 июня 2026, 04:43 • Новости дня
    Сборные Японии и Швеции вышли в плей-офф чемпионата мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча третьего тура группового этапа мирового первенства в Далласе между командами Японии и Швеции завершилась ничьей, позволив обеим национальным командам продолжить борьбу за трофей.

    Участники группы F не смогли выявить победителя в очном противостоянии. Первый мяч на 56-й минуте забил японский игрок Дайдзэн Маэда. Спустя шесть минут шведский футболист Антони Эланга сравнял счет, передает РИА «Новости».

    По итогам этапа азиатская команда набрала пять очков и заняла второе место. Шведские футболисты заработали четыре балла, оказавшись на третьей строчке.

    В 1/16 финала японцам предстоит сыграть с бразильцами 29 июня в Хьюстоне, соперник шведов определится позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар на чемпионате мира и впервые в истории вышла в плей-офф. Сборная Бразилии разгромила Шотландию и вышла в плей-офф. Сборная Кот-д'Ивуара впервые прорвалась в плей-офф ЧМ.

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    26 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Чемпионат мира по футболу побил исторические рекорды по голам и посещаемости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде 2026 года обновил рекорд по забитым мячам на одном турнире.

    Чемпионат мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде обновил рекорд по забитым мячам на одном турнире, передает РИА «Новости».

    Предыдущее достижение было установлено на первенстве 2022 года в Катаре, где команды отличились 172 раза. По итогам очередного игрового дня сборные суммарно забили уже 177 голов.

    Кроме того, пресс-служба турнира сообщила об обновлении рекорда посещаемости. На момент матча третьего тура группового этапа между Германией и Эквадором игры посетили более 3,6 млн болельщиков. Прошлый рекорд держался с мирового первенства 1994 года в США, тогда матчи посмотрели 3,5 млн зрителей.

    Нынешний чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории сразу трех стран. Турнир завершится 19 июля, а действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Эквадора одержала волевую победу над командой Германии со счетом 2:1.

    Ранее мексиканские футболисты первыми обеспечили себе досрочный выход в стадию плей-офф.

    Автором первого забитого мяча на текущем турнире стал форвард мексиканской национальной команды Хулиан Киньонес.

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    26 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Сборная Нидерландов обыграла Тунис и вышла в плей-офф на ЧМ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нидерландские футболисты обыграли команду Туниса в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Северной Америке.

    Матч третьего тура в группе F завершился победой сборной Нидерландов над командой Туниса со счетом 3:1, передает РИА «Новости».

    Встреча проходила в Канзас-Сити. Голами в составе победителей отметились Брайан Бробби и Ян Паул ван Хекке. Еще один мяч в ворота африканской команды влетел от собственного капитана Элье Скири, оформившего автогол.

    Единственный гол за сборную Туниса забил нападающий махачкалинского клуба «Динамо» Хазем Мастури. По итогам группового этапа нидерландские футболисты набрали семь очков и вышли в 1/16 финала с первого места. Тунисская команда не смогла набрать баллов и покинула турнир.

    В первый раунд плей-офф также пробились сборные Японии и Швеции, набравшие пять и четыре очка соответственно. В следующем туре, 29 июня, Нидерланды встретятся с Марокко, а японцы сыграют против Бразилии. Соперник шведской команды станет известен позже. Финал чемпионата мира состоится 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре нидерландские футболисты разгромили команду Швеции со счетом 5:1. В стартовом матче турнира голландцы поделили очки со сборной Японии.

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