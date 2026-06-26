Сборная Турции обыграла команду США на глазах у голливудских звезд

Сборная Турции обыграла команду США на чемпионате мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Матч группы D прошел на стадионе в американском Инглвуде, передает «Интерфакс». В составе победителей голами отметились Арда Гюлер, Барыш Алпер Йылмаз и Каан Айхан. У хозяев турнира отличились Остон Трасти и Себастьян Берхалтер.

По итогам встреч сборная США набрала шесть очков и вышла в плей-офф вместе с командой Австралии. Турецкие футболисты заработали три балла и покинули чемпионат мира. Парагвай сохраняет шансы на продолжение борьбы с третьего места.

Спортивное событие привлекло внимание множества знаменитостей, передает РИА «Новости». На трибунах присутствовали актеры Брэд Питт, Эдвард Нортон, Эштон Кутчер, Колин Фаррелл и Леонардо Ди Каприо, а также известный баскетболист Скотти Пиппен.

Перед стартовым свистком состоялась торжественная церемония. Американская звезда Пэрис Хилтон вынесла на поле официальный мяч чемпионата мира 2026 года Adidas Trionda.

Как писала газета ВЗГЛЯД, текущий чемпионат мира по футболу обновил исторический рекорд по количеству забитых мячей.

Сборная Кот-д'Ивуара впервые в своей истории пробилась в стадию плей-офф.

Национальная команда Боснии и Герцеговины также гарантировала себе участие в матчах на выбывание.