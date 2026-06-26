АТОР: Электронная регистрация въезда во Вьетнам работает в тестовом режиме

Tекст: Вера Басилая

АТОР со ссылкой на посольство России во Вьетнаме сообщила, что новая система предварительной идентификации иностранных путешественников пока не стала обязательным условием для пересечения границы, передает РИА «Новости».

«По уточнениям властей Вьетнама, полученным российскими консульскими представителями, система предварительной электронной регистрации иностранных пассажиров, о введении которой сообщалось ранее, в настоящее время функционирует в тестовом режиме», – заявили в дипмиссии.

В представительстве добавили, что оформление специальной декларации не требуется для контроля в аэропортах. Ранее Ассоциация туроператоров России предупреждала о необходимости подготовки таких документов за трое суток до прибытия.

Ожидается, что в будущем передача данных о поездке станет строго обязательной. В первую очередь нововведения затронут крупнейшие воздушные гавани страны, включая Ханой, Хошимин, Камрань и остров Фукуок. До официального вступления правил в силу пограничники могут лишь предложить туристам заполнить форму добровольно.

Ранее власти Вьетнама ввели обязательную электронную регистрацию для иностранных туристов.

Новые правила обязали путешественников получать специальный QR-код перед прилетом.