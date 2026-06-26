Пилот и пассажир погибли при крушении самолета в Варшаве

Жертвами крушения легкомоторного самолета в Варшаве стали пилот и пассажир

Tекст: Мария Иванова

Авария произошла на территории варшавского аэродрома Бемово, передает ТАСС.

Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение во время захода на посадку. После сильного удара о землю самолет загорелся и был полностью уничтожен огнем.

В результате авиакатастрофы находившиеся на борту пилот и пассажир скончались от полученных травм. Кроме того, пострадал один из сотрудников аэропорта, который в момент инцидента находился на взлетно-посадочной полосе. Мужчина получил различные ранения.

Точная модель разбившегося самолета пока не установлена. Местные правоохранительные органы и профильные ведомства уже приступили к расследованию причин и обстоятельств смертельной аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 июня при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека. Возможной причиной этой трагедии оперативные службы назвали ошибку пилотирования.

Месяцем ранее жертвами падения небольшого воздушного судна в Германии стали два пассажира.