NYT: OpenAI отложит выход на IPO на 2027 год

Американская корпорация OpenAI намерена отложить первичное публичное размещение своих акций (IPO), передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.
«OpenAI склоняется к тому, чтобы отложить первичное публичное размещение акций до следующего года, сообщили три человека, участвовавшие в обсуждениях в компании», – пишет издание.
Изначально разработчик планировал выйти на биржу в третьем или четвертом квартале текущего года. Глава компании Сэм Альтман настаивал на оценке бизнеса в 1 трлн долларов при текущей частной стоимости в 730 миллиардов. Созданный при участии Илона Маска стартап прославился в 2022 году благодаря чат-боту ChatGPT.
Накануне консультанты предупредили руководство о нестабильности рынка и сомнениях инвесторов в перспективах искусственного интеллекта. Они предложили снизить заявленную стоимость компании или подождать до 2027 года, однако Альтман категорически отверг идею снижения планки. Ранее СМИ сообщали, что OpenAI уже подала конфиденциальные документы регулятору США для подготовки к размещению в сентябре 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики OpenAI готовят крупное обновление нейросети ChatGPT перед первичным размещением акций. Рыночная стоимость компании составила 730 млрд долларов.