Задержанный в Дагестане подросток признался в создании террористической сети

Tекст: Алексей Дегтярёв

Задержанный подросток на допросе пояснил, что руководил преступной организацией и общался с ее участниками, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

«Хочу добровольно сообщить о совершенных мной преступлениях на территории России и не только. Моя роль заключалась конкретно в администрировании. Я управлял организацией как ее лидер. И общался с участниками. Изначально [организация] была создана с целью признания террористической, чтобы мы и мои соратники могли прославиться», – заявил задержанный.

Молодой человек признался в массовых ложных минированиях на территории России и стран СНГ. По его словам, Telegram-канал курировался сотрудниками службы безопасности Украины. В результате их деятельности были эвакуированы школы в более чем 100 городах.



Кроме того он сообщил, что участники сети устроили серию поджогов за рубежом. В январе 2026 года один из них совершил пять поджогов в американском штате Техас, после чего были эвакуированы 14 местных школ.

В феврале в США были организованы еще два поджога в Калифорнии, а в марте того же года были устроены поджоги в Германии и Италии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Омской области правоохранители задержали завербованного через интернет школьника за поджог релейного шкафа. В марте суд в Нижнем Новгороде отправил двоих подростков в воспитательную колонию за уничтожение базовых станций сотовой связи по заданию из мессенджера.