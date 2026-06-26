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    Евросоюз напрашивается на газовую войну с США
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    Вице-премьер Новак заявил о достаточных запасах топлива в России
    Миллер сообщил о темпах строительства гигантского газового комплекса в Усть-Луге
    Вывод судов из Персидского залива приостановлен из-за атаки беспилотника
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    26 июня 2026, 08:32 • Новости дня

    Российский генконсул в Хьюстоне пожаловался на ограничения передвижения

    Российский генконсул в Хьюстоне Пукалов пожаловался на ограничения передвижения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что ограничения на передвижение дипломатов РФ в США весьма негативно отражаются на работе, дипломаты серьезно скованы в действиях.

    Пукалов рассказал, что действующие американские запреты крайне негативно сказываются на функционировании российского представительства, передает РИА Новости.

    «Ограничения на передвижения отражаются на нашей работе весьма негативно. Не имея возможности выехать за пределы 40-километровой зоны от центра Хьюстона без разрешения принимающей стороны, мы серьезно скованы в своих действиях», – заявил дипломат.

    По словам руководителя миссии, сложившаяся ситуация напрямую мешает исполнению его непосредственных обязанностей. Дипломат пояснил, что лишен возможности свободно перемещаться по консульскому округу для встреч с местными властями и посещения мероприятий. Особенно сильно эти барьеры вредят поддержанию связи с российскими соотечественниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года представители России и США обсудили меры по упрощению передвижения дипломатов.

    До этого генконсул России в Нью-Йорке Александр Захаров выразил обеспокоенность запретом на поездки за пределы 25-мильной зоны.

    Летом 2024 года американская администрация закрыла отделения российского визового центра.

    25 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений

    Захарова: Москва фиксирует дрейф второй стороны от соглашений на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва фиксирует отход одной из участниц диалога от итогов переговоров на Аляске.

    Она отметила, что принятые решения до сих пор не воплощены в жизнь, передает РИА «Новости». «К сожалению, констатируем определенный «дрейф» одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными», – заявила дипломат на брифинге.

    Представитель ведомства также подчеркнула важность пониманий, достигнутых президентами России и США в 2025 году. По ее словам, эти договоренности действительно могли послужить надежной базой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже.

    Москва ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    25 июня 2026, 15:09 • Новости дня
    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске

    Рубио назвал обсуждение Украины на Аляске лишь предложением без соглашений

    Рубио опроверг наличие соглашений по Украине на Аляске
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио отрицает достижение каких-либо соглашений по Украине на саммите на Аляске, называя озвученные там инициативы лишь предварительными предложениями.

    Вашингтон по-прежнему намерен играть конструктивную роль в окончательном разрешении кризиса на Украине, передает РИА «Новости». При этом госсекретарь Марко Рубио прокомментировал недавние заявления Москвы о достигнутых ранее договоренностях.

    «На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    Таким образом политик ответил на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова. Ранее российский представитель указал на отход американской стороны от базовых принципов урегулирования, которые согласовали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите.

    Во время турне по странам Персидского залива глава Госдепартамента дополнительно отметил, что Соединенные Штаты сохраняют намерение всеми силами способствовать разрешению украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков оценил достигнутые на Аляске договоренности как базис для урегулирования ситуации.

    В начале июня госсекретарь США Марко Рубио назвал Россию вызовом для американской стороны.

    Месяцем ранее глава Госдепа подтвердил готовность Вашингтона способствовать мирному процессу.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    24 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обновленные стратегические ракетоносцы получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника, сообщили СМИ.

    Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

    Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

    Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

    Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

    Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.

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    24 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, Москва будет привержена пониманиям, достигнутым по Украине, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Глава МИД Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подчеркнул неприятие полумер по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».

    «Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», – сказал Лавров.

    Дипломат напомнил, что в августе прошлого года лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли ряда пониманий на Аляске. Москва по-прежнему придерживается этих политических путей выхода из сложившейся ситуации.

    Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что мяч в решении проблемы находится не на российской стороне. По его словам, оппоненты все чаще пытаются перебросить его из офсайда, однако такой подход не сработает.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать об использовании саммита на Аляске для довооружения Киева.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в применении переговорного процесса для прикрытия геополитической экспансии.

    При этом Москва ожидает реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения украинского кризиса.

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    23 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Кремль указал на милитаризацию экономики США
    Кремль указал на милитаризацию экономики США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Намерение американских властей перепрофилировать автомобильные заводы под выпуск вооружений свидетельствует о масштабной милитаризации экономики страны на фоне истощения арсеналов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Вашингтона переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия, передает РИА «Новости».

    По его словам, такие действия прямо указывают на милитаризацию американской экономики.

    «Конечно, запасы все, склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики», – подчеркнул представитель Кремля.

    По мнению Пескова, эти шаги вполне объяснимы, учитывая недавние военные действия в зоне Персидского залива против Ирана и продолжающиеся масштабные поставки американских вооружений для Украины.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских автоконцернов выпускать ракеты Patriot и Tomahawk.

    Неделей ранее компания General Motors запланировала совместное производство оружейных деталей с корпорацией Lockheed Martin.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов оценил срок переформатирования автомобильных мощностей в десять лет.

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    24 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Министр финансов США допустил возврат России к расчетам в долларах
    Министр финансов США допустил возврат России к расчетам в долларах
    @ Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После урегулирования ситуации на Украине Россия способна возобновить использование долларов при проведении внешнеторговых операций, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Я полагаю, что когда завершится российско-украинский конфликт, Россия захочет вернуться в долларовую систему», – заявил глава ведомства в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме назвал огромной стратегической ошибкой прошлых властей США попытку использовать доллар как оружие. Глава государства обратил внимание на крепкую базу американской экономики, но указал на растущий госдолг и подрыв международного доверия к валюте.

    В свою очередь руководитель МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» 24 июня подчеркнул падение репутации доллара. Министр отметил, что осознание ненадежности западных валют, применяемых как инструмент экономической войны, будет лишь усиливаться на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России планов по отказу от доллара.

    В апреле министр финансов США Скотт Бессент исключил возможность продления разрешения на покупку российской нефти.

    Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой использование американской валюты в качестве оружия.

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    24 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    @ Weston Hancock/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией стал для американцев «стрельбой себе в ногу», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, это направление остается без сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации Дональда Трампа, пишут «Известия».

    «Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу», – подчеркнул дипломат. Он пояснил, что США ухудшили условия работы своих авиаперевозчиков по сравнению с компаниями других стран. Те, кто пользуется правом пролета над российской территорией, могут выстраивать оптимальные маршруты.

    Замглавы МИД подчеркнул, что отсутствие прямых рейсов осложняет контакты между людьми и деловые связи. Москва продолжает выступать за возобновление авиасообщения, считая, что для решения регуляторных аспектов необходима лишь политическая воля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Министерство иностранных дел России направило американским властям предложения по возобновлению прямого авиасообщения.

    Официальная реакция от Вашингтона на данную инициативу так и не поступила.

    Соединенные Штаты категорически отказываются обсуждать возможность возвращения прямых рейсов между странами.

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    24 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: США начали считать американцами детей российских дипломатов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос гражданства детей российских дипломатов стал серьезной проблемой в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    «Знаете, вы не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с Соединенными Штатами – это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами, и им выдадут соответствующие справки, и пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане», – заявил Лавров.

    Глава российской дипломатии подчеркнул, что навязывание семьям сотрудников консульств американского гражданства для их детей абсолютно недопустимо. По его мнению, ситуация, при которой ребенок российского дипломата будет подчиняться исключительно законам США, не может произойти, передает РБК.

    При этом министр отметил, что Москва остается открытой к диалогу, а администрация США продолжает поддерживать контакты. По словам Лаврова, продолжение разговора всегда лучше, чем молчание и нагнетание страхов.

    Напомним, американские власти стали присваивать гражданство детям российских дипломатов по «праву почвы».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия Вашингтона формой политического давления.

    Москва намерена требовать от американцев подтверждения дипломатического иммунитета каждого конкретного новорожденного.

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    25 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    МИД предупредил США о последствиях поставок оружия Киеву

    Захарова: Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки США вооружений Киеву могут привести к непредсказуемым последствиям для международной безопасности.

    «Американской стороне позиция РФ в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействия передаче разведанных ВСУ со стороны вооруженных сил США также хорошо известна. О ней мы неизменно уведомляли американцев и начинали это делать еще с прежней администрацией», – подчеркнула дипломат, передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о рисках передачи военной продукции украинским властям. Она добавила, что Россия рассматривает конвои с западным оружием в качестве законной военной цели.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил об огромном уроне для отношений Москвы и Вашингтона из-за поставок ракет Tomahawk Киеву.

    Захарова назвала возможную передачу этих вооружений причиной непоправимого ущерба двустороннему диалогу.

    Летом прошлого года дипломат указала на негативное влияние американской военной помощи на перспективы мирного урегулирования конфликта.

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    26 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог Ткаченко опроверг слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине

    Политолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Подпись США под итоговым заявлением G7, на которую ссылается Эммануэль Макрон, можно назвать началом дрейфа администрации Дональда Трампа в сторону от прежней позиции по украинскому кризису. Но практических шагов на этом направлении Штаты пока не предпринимают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. По его мнению, заявление президента Франции об обратном – самообман.

    «Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об утрате Вашингтоном статуса нейтрального посредника по Украине, пытается выдать желаемое за действительное», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Он напомнил, что США по итогам саммита «Большой семерки» действительно подписали заявление, в котором говорилось о поддержке Киева и усилении давления на Москву. «Такой шаг администрации Дональда Трампа можно назвать началом дрейфа в сторону от прежней позиции, согласно которой война в Европе совершенно не касается США. В то же время в практической части никаких изменений в американской политике пока не наблюдается», – рассуждает собеседник.

    «Так, Америка не вовлечена в конфликт в тех масштабах, как это было при президентстве Джо Байдена. Поставки вооружений осуществляются за деньги, и Вашингтон не менял их приоритетность: Европа все еще где-то в конце очереди на оружие и технику», – детализировал Ткаченко. При это он отметил, что определенные перемены происходят в дипломатическом поле.

    На этом фоне политолог упомянул недавнее заявление госсекретаря Марко Рубио, который признал: Штаты не являются нейтральным посредником на Украине. «Слова Рубио, подпись США под итоговым заявлением G7 – это наибольшее, чего удалось достигнуть европейским лидерам», – полагает спикер.

    Кроме того, утверждение Макрона может быть попыткой Франции влезть за стол переговоров с Россией по Украине, продолжил аналитик. «Все, что в последнее время делает Запад, – это попытка остановить боевые действия, поскольку есть понимание: Украина держит линию фронта из последних сил, и ресурсов, вооружений – кроме дронов – никаких особо нет», – напомнил Ткаченко.

    «Поэтому, как полагают в европейских столицах, чем скорее военная фаза конфликта закончится, тем будет лучше для Украины и для Запада», – добавил собеседник. По его мнению, с этим связаны и заявления лидеров Европы о необходимости немедленно достичь перемирия и начать переговоры по линии боевого соприкосновения.

    «России следует сделать из этого следующий вывод: нынешние средства убеждения европейцев в том, чтобы они не расширяли свое вовлечение в конфликт, не действуют. В этой связи нужно изобретать новые дипломатические средства либо сконцентрироваться на военной операции, что, исходя из заявлений Владимира Путина, мы и сделали. Решение добиться усиления наших переговорных позиций за счет продвижения в зоне СВО остается прежним», – заключил политолог.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил об утрате США статуса нейтрального посредника по Украине. По его мнению, подписанные в ходе саммита G7 документы «сигнализируют о повторном сближении американцев и европейцев». С таким заявлением президент Франции выступил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    «США впервые подписали текст, в котором говорится, что они больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают нас по вопросам поддержки территориальной целостности Украины, предоставления военной помощи, энергетической поддержки и антироссийских санкций», – сказал Макрон.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия. «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении.

    Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины, чтобы помочь пережить следующую зиму. Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Газета ВЗГЛЯД писала, что эти решения означают для Москвы.

    В этой связи помощник президента России Юрий Ушаков в ходе XII научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что Европа на саммите G7 попыталась перечеркнуть договоренности, достигнутые в Анкоридже на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, европейские государства руководствуются стремлением продлить боевые действия в зоне СВО и сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, подтвердил замглавы МИД Александр Грушко. Тем не менее Москва считает, что Вашингтон может снова изменить свой подход к украинскому урегулированию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Белый дом выразил готовность вернуться к работе, несмотря на слова главы Госдепа Марко Рубио о том, что США являются не посредниками в переговорах, а союзниками Украины.

    «Мы к этому готовы, у нас сохраняется позиция приверженности тем путям урегулирования, которые нам американская сторона предложила на саммите в Анкоридже», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему США не смогли выполнить достигнутые на Аляске договоренности по Украине.

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    23 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров высказался о целях саммита на Аляске

    Лавров: Не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман для вооружения Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «не хочет даже думать», что саммит на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что саммит на Аляске мог быть организован для довооружения Киева, передает ТАСС.

    «Его параметры были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились», – отметил глава ведомства в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины.

    По словам министра, реализация достигнутых договоренностей предполагала начало детальных переговоров по политическому урегулированию.

    «Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», – указал Лавров.

    В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения» заявил, что Москва наблюдает «элементы дрейфа» в позиции США относительно договоренностей в Анкоридже. При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом почти год назад.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы прошлогодним договоренностям с США.

    До этого министр заявил о постепенном исчезновении конструктивного духа этих переговоров.

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    24 июня 2026, 18:25 • Новости дня
    Минфин США исключил из санкционных списков сына Потанина и бывших банкиров

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон отменил персональные ограничения в отношении ряда российских граждан, среди которых оказался сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина Иван Потанин, и несколько представителей отечественного финансового сектора.

    Американский Минфин исключил из санкционных списков россиян, среди которых есть бывшие банкиры, передает РИА «Новости». В числе граждан, с которых сняли ограничения, оказался Иван Потанин, сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина.

    Ограничения также сняты с бывших руководителей банка «ФК Открытие» Надии Черкасовой, Ирины Кремлевой и Виктора Николаева. Кроме того, из-под санкций выведены экс-зампред правления Новикомбанка Герман Белоус и бывший член наблюдательного совета Совкомбанка Михаил Клюкин.

    Персональные меры против Ивана Потанина были введены в декабре 2022 года в качестве вторичных санкций из-за связей с отцом. Теперь же документ Минфина США освобождает от ограничений не только его, но и гражданина России Максима Смирнова.

    Помимо физических лиц, санкции отменены в отношении двух грузовых судов. Ограничения сняты с сухогрузов «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров», а также с турецких компаний Ida Asansor и Dein Danismanlik.

    В конце мая американские власти вывели из-под действия рестрикций 11 физических лиц и два танкера.

    В апреле Министерство финансов США исключило из санкционного перечня бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.

    Месяцем ранее Вашингтон снял ограничительные меры с трех человек и трех зарубежных организаций.

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    24 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США выкупить европейские «Северные потоки»

    Лавров: США хотят выкупить европейские «Северные потоки» для перепродажи газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти намерены приобрести европейскую инфраструктуру «Северных потоков», сообщил глава МИД Сергей Ларов.

    По его словам, главная цель Вашингтона заключается в последующей перепродаже российского голубого топлива, передает РИА «Новости».

    «Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть – выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить и взять под свой контроль», – заявил министр на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Лавров пояснил, что по этим магистралям невозможно транспортировать ничего, кроме российского газа. По его словам, Россия продолжит закачивать топливо, а США займутся его реализацией с хорошей наценкой.

    Ранее Лавров рассказал о планах Вашингтона выкупить поврежденные трубопроводы за бесценок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление США контролировать международную энергетическую инфраструктуру.

    В прошлом году западные СМИ сообщали об обсуждении покупки американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток».

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    24 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Лавров усомнился в якобы «разрешении» Трампа бить вглубь России

    Лавров усомнился в якобы разрешении Трампа бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал выдачей желаемого за действительное информацию об одобрении президентом США Дональдом Трампом атак на российскую территорию.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение в достоверности публикаций о договоренностях между американским лидером и Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Речь идет о слухах касательно согласия США на удары вглубь страны.

    «Вчера «Киевская правда», есть такой орган СМИ, заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским президент Трамп дал добро на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность, это скорее выдавать желаемое за действительность», – подчеркнул дипломат на форуме «Примаковские чтения».

    Кроме того, глава МИД подтвердил обсуждение возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам министра, российская сторона готова принять посланников по их просьбе и внимательно выслушать.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных дат визита американских посланников в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о приезде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в обозримом будущем.

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    23 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    Рябков: Перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с США по стратегической стабильности и напомнил о неизменности российской позиции по урегулированию на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в обозримом будущем не видит перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

    «Я не вижу изменений в нынешней ситуации, которые могли бы нас настраивать на волну выхода к конкретике подобных обменов мнениями в обозримой перспективе», – сказал он журналистам на полях XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» в Москве.

    По его словам, обстановка в мире и линия ближайших союзников США, в том числе ядерных держав Британии и Франции, носят глубоко деструктивный характер и представляют опасность для европейской и международной безопасности.

    Он подчеркнул, что Москва раз за разом напоминает об императиве подключения этих стран к любым гипотетически возможным в будущем обсуждениям стратегической стабильности, однако готовности к этому нет, и, как отметил дипломат, в каждом аспекте возникает новая проблема.

    Говоря об урегулировании на Украине, Рябков отметил, что подход России не меняется и Москва по-прежнему опирается на понимания, достигнутые без малого год назад на саммите России и США на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он указал, что позиция строится на принципах, сформированных в ходе этих договоренностей. Вместе с тем замглавы МИД подчеркнул, что внешняя ситуация для России меняется: бесконечные попытки выдвигать ультиматумы, требовать уступок и шагов, не соответствующих российской линии, формируют деструктивный фон и мешают дальнейшим договоренностям, однако сам подход Москвы остается прежним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в КНР заявил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без коренного изменения политики Вашингтона.

    МИД России тогда исключил возможность уступок в диалоге по стратегической стабильности с США из-за отсутствия необходимых изменений в двусторонних отношениях.

    Ранее Россия отметала возможность даже «пристрелочного диалога» с США по контролю над вооружениями из-за деструктивного курса Вашингтона.

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