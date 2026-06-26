Маск собрался запустить собственную мобильную сеть

Tекст: Мария Иванова

Американская компания SpaceX намерена запустить услуги мобильной связи Starlink для потребителей в США, передает ТАСС.

Президент и главный операционный директор корпорации Гвинн Шотвелл заявила: «Рассматривается возможность запуска розничного продукта Starlink».

Для реализации этих планов потребуется разработать новые розничные предложения и продавать мобильные контракты индивидуальным клиентам. Это приведет к прямой конкуренции с крупнейшими американскими операторами связи, такими как Verizon Wireless, AT&T и T-Mobile.

Выход на рынок розничных мобильных контрактов станет одним из самых масштабных коммерческих шагов с момента создания Starlink. Сейчас глобальная спутниковая система связи успешно функционирует более чем в 150 странах, предоставляя клиентам высокоскоростной интернет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года компания SpaceX приступила к бета-тестированию прямого подключения спутникового интернета к мобильным телефонам.

Позже американское Управление общих служб заключило контракт с этой системой связи.

Осенью генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин рассказал о высокой нагрузке на сеть Starlink в США из-за двух миллионов абонентов.