Суд оштрафовал иноагента Курникова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дзержинский райсуд Оренбурга оштрафовал Курникова на 250 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Бывший заместитель главного редактора «Эха Москвы» признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете на два года.

Следствие установило, что с ноября 2025 года по февраль 2026 года Курников распространял в мессенджере видеоматериалы без соответствующей маркировки. Ранее он дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

В настоящее время журналист находится в розыске, приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд Оренбурга оштрафовал Максима Курникова на 100 тыс. рублей за непредставление сведений об иноагенте.