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    26 июня 2026, 07:57 • Новости дня

    Япония утвердила создание военно-космических сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верхняя палата парламента Японии окончательно утвердила законопроект о создании в стране воздушно-космических сил самообороны. Ранее он был принят нижней палатой.

    До конца марта 2027 года Токио планирует частично переформировать нынешнюю авиацию, передает ТАСС. Ранее соответствующую инициативу одобрила нижняя палата.

    В рамках реформы появится особое командование космических операций. Новая структура займется контролем запусков и использованием аппаратов военного назначения. Также в ведомстве введут дополнительные должности заместителей министра по профильным вопросам.

    Создание новых сил призвано активизировать сотрудничество с США и другими государствами в сфере использования околоземного пространства. Японские офицеры уже прикомандированы к штабу французского военно-космического командования, имеются договоренности о расширении контактов с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити анонсировала преобразование воздушных сил самообороны в воздушно-космические.

    Руководство НАТО рассмотрело возможность привлечения Токио к совместному космическому проекту Starlift.

    Глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми объявил о полном завершении развертывания новых дальнобойных ракетных комплексов для защиты страны.

    25 июня 2026, 01:35 • Новости дня
    Хакеры вскрыли истинные масштабы потерь в рядах ВСУ

    «Комсомольская правда»: За полгода ВСУ лишились около 400 тыс. солдат

    Tекст: Катерина Туманова

    Взломанные базы данных украинского командования показали катастрофический масштаб потерь военнослужащих, общая численность которых превысила 2 млн человек за четыре года.

    Кибергруппировки PalachPro и NoName057(16) получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины. Только за первые шесть месяцев этого года ВСУ лишились около 400 тыс. солдат.

    «К концу декабря прошлого года ВСУ с начала СВО недосчитались уже более 2-х млн. А за шесть месяцев текущего года ВСУ потеряли еще около 400 тыс. человек, что сопоставимо с потерями за весь 2023 год. Итого, общие безвозвратные потери ВСУ составили за четыре с небольшим года более 2,4 миллиона боевиков», – пишет «Комсомольская правда».

    Причем, что интересно, в Генштабе ВСУ перестали включать в потери иностранных наемников. Мол, своих хватает, еще чужих считать

    Причем Генштаб ВСУ перестал учитывать погибших иностранных наемников, ссылаясь на то, что своих хватает, отмечает источник издания.

    Свыше 5 тыс. бойцов из Латинской Америки остались на поле боя, при этом их гибель часто оформляют как несчастные случаи.

    Официальные заявления Владимира Зеленского о минимальном ущербе полностью опровергаются полученной информацией. В феврале он оценивал количество погибших всего в 46 тыс. боевиков ВСУ.

    Эксперты прогнозируют, что до конца года потери могут достигнуть одного миллиона человек из-за жестокой тактики командования.

    Огромные жертвы спровоцировали массовое дезертирство, число самовольно оставивших часть солдат приблизилось к 1 млн. Для восполнения дефицита личного состава военные патрули продолжают жесткие облавы на улицах городов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко сообщил, что ВСУ за неделю потеряли 9,5 тыс. военнослужащих. ВСУ бросили остатки 79-й бригады в Запорожской области без поддержки. ВСУ отправили военных через заминированную украинскими войсками местность.

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    24 июня 2026, 10:10 • Новости дня
    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО объявили конкурс идей для блокировки российских военных аэродромов

    В НАТО начали поиск способов блокировки российских военных аэродромов
    @ Xander Heinl/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями предложил частным разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для гарантированного выведения из строя тыловых баз российской авиации.

    НАТО и Украина обратились к частному сектору для поиска решений по блокированию российских аэродромов, пишет издание The War Zone.

    Программа Airfield Denial Challenge направлена на создание инновационных систем, способных лишить тактическую авиацию возможности наносить удары по целям с безопасных тыловых баз.

    «Оперативный опыт Вооруженных сил Украины твердо установил, что способность противника проецировать воздушную мощь с защищенных тыловых аэродромов остается одной из самых значительных асимметрий в текущем конфликте», – заявили в командовании трансформации НАТО. Там отметили, что существующие средства, включая артиллерию и дроны, демонстрируют ограниченную эффективность против защищенных объектов из-за недостаточной устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

    Организаторы конкурса ищут автономные системы, способные действовать в условиях отсутствия GPS и подавлять множество целей одновременно. Предлагаемые технологии могут включать рои беспилотников или гибридные решения, но они должны быть готовы к быстрому внедрению. Заявки, требующие более года на реализацию, рассматриваться не будут.

    Прием предложений завершится 20 июля. Десять финалистов отберут 11 августа, а демонстрация проектов предварительно намечена на третье сентября в Польше. Эксперты сомневаются, что инициатива быстро приведет к созданию оружия, способного кардинально изменить ситуацию, учитывая ограниченные ресурсы Киева для массового производства сложной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году НАТО выразило обеспокоенность уязвимостью военных баз из-за ударов украинских дронов по российским аэродромам.

    В мае Украина совершила самую массовую атаку беспилотниками по территории России. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по аэродромной инфраструктуре противника.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    Удары нанесены по сети АЗС в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях

    «Укрнафта» заявила об ударах по сети АЗС в нескольких областях Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Серия ударов нанесена по автозаправочным станциям украинской компании «Укрнафта» в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

    «АЗС «Укрнафты» пылают после ударов в Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях. В компании сообщили, что удары по заправкам наносились «Геранями», – сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

    Кроме того, с использованием БПЛА был нанесен удар по автозаправочной станции «Укрнафта» в городе Херсон, подконтрольном ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Александр Ганжа заявил об ударе по АЗС в Днепропетровской области Украины. Днем ранее, 23 июня, удар был нанесен по АЗС на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По Днепропетровской области 22 июня нанесены удары дронами, артиллерией и авиабомбами.


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    23 июня 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет

    Эксперт Анпилогов: Автогиганты могут удвоить производство Patriot и Tomahawk в США

    Эксперт сказал, что помешает Трампу переключить автогиганты на производство ракет
    @ U.S. Army

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Для переформатирования американских автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться до десяти лет. Но на Украину новые боеприпасы не отправятся: Штатам важно восстановить запасы истраченных в войне с Ираном Patriot и Tomahawk, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что General Motors и Ford начнут выпускать ракеты.

    «История знает несколько примеров, подобных инициативе, озвученной Трампом. Южный машиностроительный завод в Днепропетровске в пятидесятые годы прошлого века за несколько лет был перепрофилирован из автомобильного в ракетостроительное предприятие», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Но Советскому союзу даже при централизованном планировании потребовалось на это несколько лет. Сложность в том, что выпуск ракет предполагает совершенно другую специфику производственных процессов и переподготовку инженерно-технического состава», – продолжил собеседник.

    «Франклин Рузвельт также переводил часть американской экономики на военные рельсы во время Второй Мировой. Но тогда у США был избыток рабочих рук, множество научных кадров, у общества были сильные экономические стимулы идти на заводы. Власти могли облагать налогами и запретами гражданскую экономику для развития ВПК. Всех этих козырей у Дональда Трампа на руках нет», – заметил спикер.

    «С моей точки зрения, для полноценного переформатирования автомобильных мощностей в ракетное производство может потребоваться от пяти до десяти лет. В итоге США окажутся способны вдвое увеличить выпуск ракет: Patriot – до примерно тысячи штук, Tomahawk – до двухсот. Пентагон планирует восполнить запасы боеприпасов, существенно оскудевшие за несколько месяцев конфликта с Ираном», – пояснил аналитик.

    «Все эти приготовления рассчитаны на потенциальный крупный конфликт, вероятнее всего, с Китаем. Сомнительно, что хоть какая-то часть из увеличенного производства Patriot будет поставлена в Украине. Речи же о предоставлении Tomahawk не идет. Эта ракета может нести ядерную боевую часть. Атаку по своей территории подобным боеприпасом Россия расценит как максимальную эскалацию, даже если боеголовка будет пустой. И США это понимают», – резюмировал эксперт.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские автоконцерны начнут производить оружие. «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружения, в том числе Patriot, Tomahawk, а также многое другое», – приводит РИА «Новости» заявление американского лидера, сделанное журналистам в Белом доме.

    По словам политика, власти разворачивают масштабную кампанию по выпуску оружия, поэтому автопроизводители – General Motors и Ford, располагающие свободными мощностями, заключают контракты на выпуск ракет. Конфликт с Ираном заметно истощил американские арсеналы и создал риск на случай новых войн. В апреле сообщалось, что только за семь недель боевых действий США израсходовали почти половину запасов ракет Patriot и около 30% снарядов Tomahawk.

    На прошлой неделе сообщалось, что General Motors готовится производить оружейные детали, чтобы помочь корпорации Lockheed Martin восполнить истощенные запасы боеприпасов. Также Трамп заявлял, что США планируют увеличить темпы производства различных вооружений, в том числе для союзных сторон.

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    24 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота

    Германия отменила строительство шести фрегатов F126 из-за перерасхода средств

    Германия отказалась от крупнейшего проекта в истории флота
    @ Bundeswehr/Damen Naval

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин решил свернуть закупку шести противолодочных кораблей стоимостью 9 млрд евро из-за производственных задержек и перерасхода бюджетных средств.

    Немецкие власти планируют отказаться от приобретения шести фрегатов F126, передает Bloomberg. Этот проект должен был стать крупнейшим в истории военно-морских сил страны.

    Вместо этого министр обороны Борис Писториус намерен закупить восемь более компактных кораблей MEKO-200 у немецкого производителя TKMS.

    Изначальный план стоимостью 9 млрд евро столкнулся с серьезными проблемами. В прошлом году голландская судостроительная компания Damen Schelde Naval Shipbuilding BV допустила задержки. Попытка спасти ситуацию передачей контракта фирмам Naval Vessels Lurssen и Rheinmetall AG не увенчалась успехом.

    С момента размещения заказа в июне 2020 года на разработку уже потратили более двух млрд евро. В марте министерство обороны подписало предварительное соглашение с TKMS на поставку как минимум четырех кораблей MEKO A-200 в качестве временного решения.

    Смена курса происходит на фоне острой критики правительства за неэффективное распределение оборонного бюджета. Две недели назад Берлин также вышел из совместной франко-германской программы создания истребителей FCAS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии рассматривало вариант заказа малых фрегатов у компании TKMS вместо проблемных кораблей F126.

    Берлин приступил к поиску новых участников для создания боевого самолета после развала франко-германской программы FCAS.

    Ранее Франция и ФРГ обсуждали сокращение масштабов этой авиационной инициативы из-за разногласий подрядчиков.

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    23 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО

    Ростех сообщил об улучшении защиты танков Т-90М по опыту спецоперации

    Танки Т-90М доработали с учетом боевого опыта СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

    Специалисты улучшают танк Т-90М «Прорыв» благодаря обратной связи от военнослужащих из зоны спецоперации, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

    За последние месяцы машина получила серьезные обновления, направленные на повышение выживаемости экипажа.

    «Т-90 – танк известный. Он стал более мощный, более защищенный. Этот процесс не останавливается. Машина продолжает совершенствоваться. Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой», – заявил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев на открытии подготовительного факультета для ветеранов в МГТУ имени Баумана.

    Помимо доработки системы радиоэлектронной борьбы, танк получил дополнительную защиту моторно-трансмиссионного отсека. На «Уралвагонзаводе» продолжают развивать как пассивную, так и активную защиту боевых машин. Главная цель модернизации заключается в комплексном повышении безопасности экипажей и улучшении технических характеристик техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Уралвагонзавод создал всеракурсную систему защиты танков Т-90М от беспилотников.

    Накануне Дня Победы российские военные получили партию бронетехники с улучшенными комплексами радиоэлектронной борьбы.

    За последние три года специалисты предприятия внесли порядка 200 изменений в конструкцию этих боевых машин.

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    24 июня 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов

    Эксперт Джерелиевский: Мобильным огневым группам нужна комплексная защита

    Эксперт сказал, какая защита нужна охотникам на дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Охота ВСУ на мобильные огневые группы требует комплексной защиты российских бойцов. Так, МОГи необходимо оснащать дополнительными системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Мобильные огневые группы (МОГ) показывают высокую эффективность при защите российской критической инфраструктуры, в частности в Крыму, от атак БПЛА противника. Экипаж группы, как правило, состоит из нескольких человек: это стрелок, его помощник и водитель транспортного средства», – рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.  

    МОГ обычно оснащены пикапами или легкими грузовиками, на которых размещены турели с либо единым пулеметом Калашникова калибра 7,62×54, либо 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, продолжил он. «Для непосредственной защиты самой огневой группы часто устанавливают системы РЭБ», – отметил собеседник.

    По его мнению, было ожидаемым, что ВСУ начнут «охоту» на бойцов МОГ. «Мы действовали точно так же, но, правда, использовали несколько другую тактику, нежели противник. ВС РФ применяли дроны с элементами искусственного интеллекта: распознавали мобильные огневые группы противника, и по ним наносили удар «Геранями», – уточнил спикер.

    Украина же, зная, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГ, подгоняет БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения средств, запускает с него дроны и атакует российских военных. «Такой вызов требует комплексной защиты наших мобильных огневых групп», – подчеркнул эксперт.

    «Система РЭБ не всегда эффективна, особенно против «Старлинка». Я думаю, что МОГи необходимо оснащать дополнительно системами наблюдения: РЛС или оптико-электронными, которые позволят определить появление вражеских дронов на большей дистанции. Но гораздо важнее создавать комплексную ПВО – все, что есть в арсенале, должно использоваться комплексно», – рассуждает собеседник.

    «Кроме того, нужно как можно скорее внедрять автоматические системы огня, турели», – добавил он. На этом фоне собеседник упомянул мнение, согласно которому МОГи – «кустарщина от безысходности, а в реальности нужны машины, оснащенные крупнокалиберными зенитными пулеметами».

    «Автоматические системы управления, с одной стороны, более эффективны, потому что исключается человеческий фактор. Но для их внедрения требуется некоторое время», – отметил спикер. Как бы то ни было, «охотники на дронов» могут стать подразделением противовоздушной обороны, поскольку задачи решаются те же, заключил Джерелиевский.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущий огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 09:51 • Новости дня
    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота

    Ким Чен Ын сообщил о планах оснастить ВМС КНДР ядерным оружием

    КНДР вооружилась новым эсминцем и начала создание ядерного флота
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Северная Корея ввела в эксплуатацию первый эсминец водоизмещением 5 тыс. тонн, лидер страны Ким Чен Ын пообещал оснастить военно-морские силы ядерным оружием.

    Северная Корея провела церемонию ввода в строй нового эсминца в порту Нампхо, пишет Bloomberg. Лидер КНДР заявил о планах строительства более крупных кораблей и оснащения флота ядерным вооружением.

    «Боевой корабль обладает самыми совершенными, сложными оперативными и боевыми возможностями», – сказал Ким Чен Ын. Он добавил, что программа оснащения ВМС ядерным оружием неукоснительно следует намеченному курсу.

    Развертывание корабля Choe Hyon состоялось после апрельских испытаний стратегических крылатых и противокорабельных ракет. За день до этого были утверждены планы по созданию новых военно-морских баз для расширяющегося флота страны.

    На недавнем заседании политбюро Ким Чен Ын призвал чиновников ускорить наращивание ядерного потенциала. Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке делает этот путь единственно верным для защиты государства.

    В течение следующих пяти лет Пхеньян планирует ежегодно строить по два надводных корабля, превосходящих класс Choe Hyon. В их числе крейсер водоизмещением 10 тыс. тонн, корабли сопровождения и подводные системы вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года Военно-морской флот КНДР пополнился новым многоцелевым эсминцем «Чвэ Хен».

    Осенью северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о создании стратегической оси защиты морского суверенитета. Позже глава государства потребовал постоянно укреплять боеспособность флота для сдерживания внешних угроз.

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    24 июня 2026, 15:04 • Новости дня
    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО

    Военный эксперт Кнутов предложил создать антидроновые войска ПВО

    Эксперт предложил создать антидроновые войска ПВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Мобильные огневые группы эффективны и оправдывают себя. Из них необходимо сформировать антидроновые войска противовоздушной обороны. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также назвал способы защиты бойцов МОГ, на которых противник начал «охоту».

    «Исходя из нынешних условий, защитить мобильные огневые группы (МОГ) можно несколькими способами. Один из них предполагает, что МОГи начнут действовать парами», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. Он объясняет, как это могло бы выглядеть: две группы идут на определенном расстоянии друг от друга, и когда одна попадает «в засаду», то вторая приходит на выручку.

    Как уточнил собеседник, такая тактика потребует резкого увеличения числа МОГ. «Альтернативный вариант – создание резервов. Речь о группах, которые постоянно патрулировали участок местности, меняли бы место дислокации, но при этом в состоянии были бы прийти на помощь, условно, одной из трех групп», – добавил аналитик.

    «МОГи эффективны и оправдывают себя. Из них должны быть сформированы антидроновые войска противовоздушной обороны», – подчеркнул Кнутов. Вместе с тем, по мнению эксперта, необходимо создавать единую огневую систему. Противник при поддержке западных корпораций реализует нечто похожее.

    «РЛС обнаруживает дрон, передает координаты, те зенитки, которые находятся на маршруте, открывают огонь. Весь процесс происходит в автоматическом режиме. Да, под контролем человека, но без участия людей в большинстве случаев. Правда, это предполагает высокую плотность зенитных орудий», – заключил спикер.

    Ранее стало известно, ВСУ начали «охоту» на российские мобильные огневые группы (МОГ) в Крыму. Как сообщает автор отраслевого Telegram-канала «Записки ветерана» украинские БПЛА стали все чаще выбирать данные формирования в качестве целей для поражения. Примечательно, что МОГи изначально создавались как средство для борьбы с дронами.

    «У противника уже сформировалась определенная тактика: враг знает, что во время пролета ударных БПЛА к побережью Крыма по ним будут работать МОГи. ВСУ подгоняют БЭК-матку к берегу на дистанцию, недоступную для поражения наших средств, запускают с него дроны и атакуют МОГ, ведущую огонь по пролетающим большим ударным аппаратам», – рассказывает он.

    По его данным, данные формирования также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия». В сложившихся условиях, по его оценке, работа МОГ становится не менее важным и в то же время опасным делом, чем непосредственное участие в боевых действиях на линии боевого соприкосновения (ЛБС).

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    24 июня 2026, 19:17 • Новости дня
    Расчеты FPV-дронов сбили летевшие в Россию крупногабаритные БПЛА ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские расчеты FPV-дронов успешно перехватили и уничтожили тяжелые ударные беспилотники ВСУ, направленные вглубь России, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащие России ликвидировали крупногабаритные дроны-камикадзе ВСУ большой дальности, передает ТАСС. В Минобороны отметили, что противник пытался направить аппараты вглубь российской территории.

    Перехват осуществили операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Украинские БПЛА были сбиты на больших высотах с помощью воздушных таранов. Среди уничтоженных аппаратов – E-300 Enterprise с боевой нагрузкой до 300 кг и дальностью до двух тыс. км, а также FP-2, несущий около 100 кг взрывчатки. Кроме того, военные ликвидировали легкий ударный B-2 и дрон «Анубис», способный пролететь около 1,5 тыс. км с 50 кг боевой части.

    В марте 2026 года расчеты центра «Рубикон» сбили тараном беспилотники RQ-35 Heidrun и FlyEye.

    В мае российский оператор поразил находящийся на земле украинский дрон-«ждун».

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    26 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    FT: Отказ Берлина от фрегатов обернулся катастрофой для Rheinmetall

    Отказ Минобороны ФРГ от постройки фрегатов F126 обрушил акции Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапное решение властей Германии свернуть кораблестроительную программу стоимостью 15 млрд евро привело к резкому падению рыночной капитализации ведущего оружейного концерна страны.

    Министр обороны Германии Борис Писториус решил отказаться от дорогостоящего проекта строительства фрегатов F126 в пользу более бюджетных кораблей Meko компании TKMS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Для концерна Rheinmetall и его руководителя Армина Паппергера такой поворот событий стал полной неожиданностью.

    Еще в марте предприятие купило судостроительную компанию Naval Vessels Lurssen за 1,5 млрд евро. Паппергер уверял инвесторов, что новый дивизион получит правительственный контракт на 15 млрд евро. «Решение властей стало для нас катастрофой», – заявил один из руководителей Rheinmetall.

    Топ-менеджер признался журналистам, что отмена проекта обернулась большим шоком, а акции подрядчика рухнули почти на пятую часть. Этот стратегический провал серьезно ударил по деловой репутации Паппергера. Ситуацию усугубило то, что за сутки до этого он приобрел ценные бумаги Rheinmetall на 4 млн евро в надежде на рост котировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии отказались от закупки шести фрегатов F126 из-за перерасхода бюджетных средств. На фоне этой информации стоимость акций оборонного концерна Rheinmetall снизилась на 20%.

    Для участия в военном судостроении данная компания в прошлом году приобрела предприятие Naval Vessels Lurssen.

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    24 июня 2026, 11:36 • Новости дня
    Песков спрогнозировал появление сопоставимого по силе с ядерным оружия

    Tекст: Вера Басилая

    В перспективе могут появиться новые виды вооружений, которые по своему разрушительному потенциалу не уступят ядерным средствам поражения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков допустил создание нового оружия, сопоставимого по мощи с ядерным, передает ТАСС.

    «Сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия», – заявил Песков на «Примаковских чтениях».

    По словам пресс-секретаря главы государства, современная система глобальной безопасности подверглась серьезной эрозии. Песков отметил, что в настоящий момент только ядерное сдерживание способно уберечь человечество от масштабной войны, хотя оно и не гарантирует защиту от региональных конфликтов.

    Ранее Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности.

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    24 июня 2026, 18:22 • Новости дня
    Под Донецком сбили дрон ВСУ с мощной фугасной боеголовкой

    Tекст: Денис Тельманов

    В окрестностях Донецка мобильные огневые группы успешно нейтрализовали украинский самолетный беспилотник, оснащенный тяжелым взрывным устройством.

    Штаб обороны ДНР сообщил об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата FP-1 самолетного типа неподалеку от Донецка, передает ТАСС. Аппарат был оснащен 20-килограммовой фугасной боеголовкой.

    «Ударный самолетный дрон FP-1, сбитый сводными МОГами под Донецком. 20 кг осколочно-фугасную боеголовку дрона уничтожили взрывотехники ФСБ», – говорится в официальном сообщении в Telegram-канале штаба. Ликвидация опасного груза прошла в штатном режиме силами профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в результате атак украинских беспилотников погибли двое мирных жителей ДНР.

    В начале месяца глава региона Денис Пушилин сообщил о предотвращении 110 террористических ударов дронами.

    Весной российские саперы обезвредили неразорвавшийся стокилограммовый снаряд рухнувшего на гражданское предприятие аппарата.

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    25 июня 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» узнали об эвакуации Черниговской области ради позиций ВСУ

    Жителей Черниговской области принудительно эвакуируют ради ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направления, освободили Иволжанское и узнали, ради чего ВСУ активно эвакуируют деревни в Черниговской области.

    «Для размещения личного состава киевский режим объявил обязательную эвакуацию в 12 приграничных сёлах Черниговской области. Всего местные власти намерены принудительно вывести около 1200 человек», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что для оборудования позиций на данном участке фронта командование ВСУ перебросило из Ивано-Франковска военнослужащих бригады тактической авиации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 20 участках до 900 метров.

    Стрелковые бои идут в Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях, в Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах. Штурмовые группы продвинулись до 200 метров. В ходе зачистки лесов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяли в плен военнослужащего 119 обр ТерО.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в сёлах Лосевка, Украинское, Земляной Яр и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    В ходе зачистки лесополосы севернее Захаровки российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в Петро-Ивановке и окрестностях. «Северяне» продвинулись на трёх участках до 500 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 290 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях). Взято в плен трое военнослужащих ВСУ», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец рассказал, как штурмовики «выкуривают» боевиков ВСУ в Константиновке минами. ВС России закрепились на востоке Любицкого Запорожской области. Дроны «Молния» уничтожили восемь укреплений противника под Сумами.


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    24 июня 2026, 05:55 • Новости дня
    Пентагон впервые на высшем уровне испытал микроволновое и лазерное оружие

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское высшее военное командование в первый раз оценило работу перспективных систем направленной энергии, предназначенных для уничтожения дронов, сообщают СМИ.

    Высшие чины Пентагона впервые наблюдали за применением лазерного и микроволнового оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Речь идет о мобильной установке LOCUST мощностью 20 кВт, разработанной компанией AeroVironment. Ранее эта система успешно поражала беспилотные аппараты с палубы американского авианосца.

    На развитие данной сферы в проекте бюджета на 2027 год заложено более 2 млрд долларов. Подобные технологии считаются недорогим средством противодействия дронам, однако пока не получили массового внедрения.

    За испытаниями наблюдали глава Пентагона Пит Хегсет и технический ведомства Эмиль Майкл, испытания проводились в Нью-Мексико.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США анонсировало размещение боевых лазеров на пяти военных базах.

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