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    26 июня 2026, 07:39 • Новости дня

    Тишковец: В начале июля Москву ждут ливни и штормовой ветер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт, который принесет с собой штормовой ветер и значительное количество осадков, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Экстремальные погодные явления будут сопровождаться резким похолоданием, пояснил Тишковец РИА «Новости».

    «В первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 26 – плюс 31. Но жара будет недолгой. 3 числа провалит холодный фронт, сопровождаемый штормовым ветром, градом и сильными грозовыми ливнями – за сутки может вылиться до 65 миллиметров или три четверти месячной нормы – и понижением дневной температуры до плюс 19 – плюс 24», – рассказал метеоролог.

    Специалист также отметил, что, по предварительным данным, предстоящий июль в Центральной России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы. При этом прогнозируется дефицит осадков в течение месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня столица установила новый суточный рекорд по количеству выпавших осадков.

    23 июня 2026, 21:27 • Новости дня
    Московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ученица столичной школы справилась с государственными экзаменами по русскому языку, профильной математике, физике и химии на 100 баллов, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

    Девушка обучалась в инженерном предпрофессиональном классе и неоднократно становилась призером престижных олимпиад, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение департамента.

    «Когда я узнала результаты, была очень удивлена и, конечно, рада. Я никогда не надеялась, что смогу добиться этого, и все же теперь это реальность. До сих пор самой не верится», – призналась выпускница.

    Она добавила, что достичь успеха помогли педагоги и активная подготовка с начала 11-го класса. В будущем абитуриентка планирует связать жизнь с естественно-научной сферой, выбирая между ведущими профильными вузами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, школьник с Камчатки впервые сдал три предмета ЕГЭ на 300 баллов.

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    26 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей

    Axios: Рекордная жара в Европе унесла сотни жизней

    Аномальная жара в Европе привела к сотням смертей
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Беспрецедентный зной охватил европейские страны на фоне глобального потепления, обновив исторические максимумы температур и унеся жизни более 200 человек.

    Масштабная погодная аномалия затронула территорию от Ирландии до Словении, передает Axios.

    «Волна тепла распространится на большую часть Западной, Центральной и Южной Европы в течение следующих двух недель», – заявили во Всемирной метеорологической организации ООН.

    В Испании зафиксировали 212 смертей, связанных с высокими температурами, а в Италии погибли пять человек.

    Во Франции установлен исторический максимум: в городе Паллюо воздух прогрелся до 43,8 градуса, при этом 40 граждан утонули во время купания.

    В Британии столбики термометров поднялись до отметки 36,7 градуса, побив рекорды прошлых лет.

    Исследователи из World Weather Attribution отмечают, что 50 лет назад подобная экстремальная жара была бы практически невозможна. Ученый Имперского колледжа Лондона Теодор Кипинг подчеркнул, что ухудшение ситуации напрямую связано с выбросами от ископаемого топлива и глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура во Франции 24 июня достигла рекордных 38,2 градуса Цельсия. Метеорологическая служба этой страны зафиксировала более 170 температурных максимумов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до наступления календарного лета погиб 101 человек.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    На Совете атаманов в Москве рассказали о новых подразделениях БПЛА из казаков

    Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили участие в спецоперации и формирование новых подразделений беспилотных систем.

    В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.

    «Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.

    Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.

    На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.

    Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.

    Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.

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    26 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали 13 дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Летевшие к Москве 13 дронов ВСУ ликвидированы силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Через несколько минут Собянин добавил, что ликвидированы еще три БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.


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    24 июня 2026, 15:12 • Новости дня
    Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры и разбилась в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отчаянная попытка укрыться от вспыхнувшего в квартире пламени стоила жизни жительнице столицы, прыгнувшей из окна четвертого этажа, сообщили в оперативных службах.

    «В квартире на 4-м этаже жилого дома произошло возгорание. Спасаясь от огня, из окна выпрыгнула женщина, она погибла», – сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

    Площадь пожара составила 10 кв. метров. В настоящее время огонь полностью ликвидирован, обстоятельства произошедшего выясняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна второго этажа из-за пожара в московской квартире.

    В апреле пожилая женщина погибла при возгорании в жилом доме на территории Внуково.

    В том же месяце пожар на улице Вильнюсской унес жизни двух человек.

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    26 июня 2026, 05:35 • Новости дня
    В ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено 36 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    С раннего утра столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал о сбитых на подлете к городу дронах ВСУ, по состоянию на 5 утра уничтожено 36 БПЛА.

    «Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 5.02 в Max-канале.

    Ранее Собянин сообщил, что ан подлете к Москве сбиты 17 беспилотников. До этого мэр сообщал о ликвидации 13 дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Всего с 2.50 до 3.30 около столицы было уничтожено 30 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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    26 июня 2026, 00:54 • Новости дня
    В Москве арестовали участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    В Москве арестованы участников схемы по выводу миллиардов через Qiwi

    Tекст: Катерина Туманова

    Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО трех человек, обвиняемых в незаконном выводе за границу более 30 млрд рублей через популярную платежную систему Qiwi.

    В Москве задержаны и арестованы предполагаемые участники крупной финансовой махинации. По данным издания «Коммерсант», фигурантами дела стали руководители и владельцы группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом и дилерскими сервисами сотовых операторов.

    По версии следствия, в период с 2022 по 2023 год через подконтрольные обвиняемым офисы были созданы десятки тысяч электронных кошельков. Для их регистрации использовались похищенные персональные данные подставных лиц.

    Эти счета применялись для нелегального перевода средств за рубеж и обслуживания теневого онлайн-бизнеса, в том числе казино, букмекерских контор и торговли наркотиками.

    Уголовное дело возбуждено в феврале 2026 года. Оперативные мероприятия проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В ходе обысков в Москве силовики изъяли документы и электронные носители, подтверждающие причастность задержанных к незаконным валютным операциям в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с помощью терминалов Qiwi в 2018 году одному из бывших сотрудников компании удалось стать долларовым миллиардером. В начале 2024 года отправление средств за границу через Qiwi стало невозможным, а Qiwi-банк подал в суд иск против владельцев.

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    23 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Аномальная жара остановила атомную электростанцию на юго-западе Франции

    Критический нагрев речной воды привел к остановке французской АЭС «Гольфеш»

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое повышение температуры воды в реке Гаронна вынудило энергетиков полностью прекратить работу атомной электростанции на фоне исторического климатического рекорда.

    Экстремальные погодные условия привели к отключению реакторов станции «Гольфеш», передает РИА «Новости».

    Энергетическая компания EDF приняла такое решение из-за сильного нагрева водоема, который используется для охлаждения систем. Ожидается, что вода прогреется до максимально допустимых по нормативу 28 градусов.

    «Атомная электростанция «Гольфеш» на юго-западе была остановлена 22 июня незадолго до полуночи из-за «экологических ограничений», связанных с жарой», – отмечает французская пресса. Один из энергоблоков уже находился на техническом обслуживании, поэтому отключение второго привело к полной остановке объекта. Подобные меры помогают избежать перегрева рек и защитить местную флору и фауну.

    Ситуация усугубляется тем, что страна столкнулась с беспрецедентными температурными показателями. Метеорологи зафиксировали самую теплую ночь за всю историю наблюдений с 1947 года, когда средний показатель достиг 21,6 градуса. Наивысший уровень погодной опасности объявлен в 54 департаментах, а компания EDF допускает снижение выработки энергии и на других объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи зафиксировали во Франции более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    Полицейская префектура Парижа запретила распивать спиртные напитки на улицах города.

    В прошлом году французские атомные электростанции уже сокращали мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

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    24 июня 2026, 21:54 • Новости дня
    При подлете к Москве сбит еще один беспилотник

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали очередной беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

    По словам градоначальника, угроза была нейтрализована благодаря слаженным действиям военных, передает РИА «Новости».

    «Еще один БПЛА уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в своем канале на платформе «Макс». В настоящее время профильные ведомства продолжают осмотр территории, где упали фрагменты аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 июня силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ на подлете к Москве.

    Позднее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести беспилотников.

    В тот же день Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

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    26 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Собянин сообщил о 47 сбитых у Москвы ранним утром дронах ВСУ

    Собянин: Ранним утром на подлете к Москве уничтожено 47 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали с 2 часов утра 47 дронов ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 6.12.

    Через час Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках.

    Всего с двух часов ночи на подлете к городу было ликвидировано 47 дронов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на подлете к Москве были уничтожены 36 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

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    24 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Власти Бельгии отменили свыше 100 поездов из-за сильной жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная июньская жара в 37 градусов вынудила Бельгию массово снимать с рейсов старые пассажирские составы, не оборудованные кондиционерами.

    Национальная железнодорожная компания SNCB пошла на радикальные шаги из-за рекордного потепления, передает ТАСС.

    «С 24 по 26 июня мы принимаем превентивные меры, чтобы обеспечить безопасное движение поездов и предоставить пассажирам больше комфорта», – пояснили представители перевозчика.

    В результате транспортники решили отменить 40 вспомогательных и 60 междугородних поездов. Речь идет о старых составах, где работают только вентиляция и обогрев, а кондиционеры полностью отсутствуют. В компании допустили возможное продление текущих ограничительных мер.

    В среду температура воздуха в государстве достигла рекордных для июня 37 градусов. Метеорологи прогнозируют, что к концу текущей недели столбики термометров поднимутся до 40 градусов. По всей территории страны объявлен предпоследний, «оранжевый» уровень климатической опасности.

    Власти настоятельно рекомендуют местным жителям по возможности оставаться дома. Дорожная полиция призвала водителей соблюдать повышенную осторожность из-за огромного риска вздутия асфальтового покрытия на скоростных шоссе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции зафиксировали более 170 температурных рекордов на фоне аномальной жары.

    В Испании от высоких температур до прихода календарного лета погиб 101 человек.

    Атомные электростанции в Европе сократили мощности из-за сложностей с охлаждением реакторов.

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    24 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили еще три вражеских дрона, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака еще трех БПЛА», – написал градоначальник в своем канале в Max.

    Глава города уточнил, что в настоящее время последствия инцидента устраняются. По его словам, на местах падения обломков сбитых летательных аппаратов уже работают специалисты экстренных служб.

    Ранее в среду средства ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА.

    В марте система ПВО сбила три летевших на город беспилотника.

    В начале года в аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атак дронов ввели временные ограничения.

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    24 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире многоэтажного дома на востоке столицы нашли пакеты с фрагментами тела местной жительницы, главным подозреваемым в жестокой расправе стал ее брат, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Останки нашли в квартире жилого дома на улице Знаменской, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Подозреваемым оказался брат убитой.

    По данным московской прокуратуры, задержанный мужчина 1970 года рождения признался в содеянном. Он пояснил, что нанес сестре смертельные ножевые ранения во время бытовой ссоры, а затем решил избавиться от тела, расчленив его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в подмосковном Красногорске следователи обнаружили расчлененное тело женщины в двух чемоданах.

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    24 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Жителей Москвы предупредили о переменной облачности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В середине рабочей недели жителей столичного региона ожидает комфортная погода без осадков, воздух прогреется до 25 градусов, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

    Днем в среду температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градусов тепла при переменной облачности, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    В Подмосковье столбики термометров могут подняться до отметки 25 градусов. Осадков в этот день не ожидается.

    Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 747 миллиметров ртутного столба.

    В ночь на четверг в Москве похолодает до 11 градусов. По области ночные температуры могут опуститься до 9 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале рабочей недели синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе до 25 градусов.

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    25 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании и дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями, при этом столбики термометров не поднимутся выше 21 градуса тепла, сообщила главный специалист городского метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В четверг в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    Синоптик добавила, что ночью минимальная температура составит от 12 до 14 градусов тепла. В дневные часы воздух прогреется максимум до 21 градуса. По ее словам, такие температурные показатели отстают от климатической нормы на два градуса.

    Метеоролог и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в конце недели москвичей ожидает заметное снижение температуры.

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