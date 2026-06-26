  • Новость часаПолитолог объяснил слова Макрона об утрате США нейтральности по Украине
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    26 июня 2026, 07:20 • Новости дня

    Собянин сообщил о 47 сбитых у Москвы ранним утром дронах ВСУ

    Собянин: Ранним утром на подлете к Москве уничтожено 47 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ликвидировали с 2 часов утра 47 дронов ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в 6.12.

    Через час Собянин сообщил еще о двух сбитых беспилотниках.

    Всего с двух часов ночи на подлете к городу было ликвидировано 47 дронов ВСУ.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на подлете к Москве были уничтожены 36 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу аэропорт Домодедово перешел на работу с рейсами по согласованию. Аэропорты Внуково и Шереметьево так же заработали в ограниченном режиме.

    25 июня 2026, 16:01 • Новости дня
    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула

    Россия объявила генконсула Румынии в Петербурге персоной нон грата

    Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге и высылает консула
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Румынии в Москве Кристиану Истрате вручили ноту об объявлении генерального консула в Петербурге персоной нон грата и объявили о закрытии консульства в Санкт-Петербурге, сообщили в МИД России.

    В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что консульство этой страны в Северной столице будет закрыто. «Данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    Решение российской стороны стало симметричным ответом на недавние недружественные действия румынских властей в отношении отечественных дипломатов.

    В мае президент Румынии Никушор Дан объявил о закрытии российского консульства в Констанце.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала скорые ответные шаги Москвы.

    В апреле румынское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу России из-за падения беспилотника в Галаце.

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    25 июня 2026, 16:33 • Новости дня
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно провел встречу с представителями Владимира Зеленского. Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

    По словам белорусского лидера, в ходе разговора он обозначил позицию Минска по вопросам безопасности и возможного вовлечения Беларуси в вооруженный конфликт, передает БелТА.

    «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая», – заявил Лукашенко, пересказывая содержание беседы с представителями украинской стороны.

    Он отметил, что впоследствии получил ответ через участников встречи о понимании позиции Минска. «Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно», – сказал он.

    Глава Белоруссии также выступил за поиск решений путем переговоров и призвал отказаться от конфронтационной риторики. По его словам, необходимо вести диалог спокойно и учитывать реальные возможности сторон. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в участии в боевых действиях.

    При этом он заверил, что Минск сохраняет союзнические отношения с Москвой. «Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом», – заявил Лукашенко. В ответ губернатор Московской области отметил, что в России высоко ценят такую позицию.

    Говоря о перспективах урегулирования конфликта, белорусский лидер заявил, что считает необходимым достижение мира на основе конкретных договоренностей и гарантий безопасности. По его словам, Белоруссия не заинтересована в продолжении противостояния и выступает против эскалации.

    «Хотят мира – давайте договариваться по существу. Нам война не нужна», – сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование, однако считает обязательным наличие надежных гарантий выполнения договоренностей.

    «Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться», – заявил глава белорусского государства.

    В мае белорусский лидер выразил готовность провести встречу с главой Украины.

    Позже он предложил организовать трехсторонние переговоры с участием российского и украинского президентов.

    Политик также предупредил об угрозе начала войны с НАТО при вступлении Минска в конфликт.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 14:42 • Новости дня
    Боевики «Азова» и иностранные наемники оказались заблокированы в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Константиновке заблокированы иностранные наемники и боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов» (признан экстремистским), рассказал заместитель командира штурмового отряда танкового полка группировки «Юг» с позывным Опер.

    По его словам, наступление ведется малыми группами, передает РИА «Новости». Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали украинские подразделения от снабжения и ротации.

    «Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», – сообщил российский офицер.

    По словам военного, выявленные укрытия противника эффективно уничтожаются высокоточными снарядами «Краснополь» и беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что взятие города обеспечит российской армии надежный плацдарм для дальнейшего уверенного наступления.

    Расположенная в 55 километрах от Донецка Константиновка ранее служила главным логистическим узлом ВСУ. Освобождение этого населенного пункта позволит войскам продолжить движение к Краматорску и Славянску.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки.

    Оставшиеся в городе украинские солдаты лишились возможности получить подкрепление.

    Передовые отряды российских войск закрепились на северной окраине населенного пункта.

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    25 июня 2026, 17:05 • Новости дня
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    Полянский: ЕС вступит в конфликт с Россией, когда Украина окончательно «сточится»
    @ nato.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил о вероятности прямого столкновения с Западом.

    Дипломат указал, что сейчас Москва противостоит гибридной агрессии, которую НАТО и Евросоюз ведут руками Украины, передает РИА «Новости». «Во всяком случае, пока. Дальнейший план также понятен: Россия объявлена экзистенциальной угрозой для этих двух русофобских объединений, и когда Украина окончательно «сточится» о Россию, в конфликт уже не косвенно, а напрямую вступят европейские страны», – заявил он на заседании Постоянного совета организации.

    Постпред добавил, что европейские государства ускоренно готовят к подобному развитию событий. Для этого западные элиты активно демонизируют образ России в глазах собственного населения. Подобные действия Брюсселя, считает Полянский, напрямую подрывают безопасность и сотрудничество на всем континенте.

    Ранее Полянский заявил о прямом вовлечении Германии в военное противостояние.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил возрастающую вовлеченность ряда европейских стран в украинский кризис.

    До этого российский дипломат сообщил о подготовке Европейского союза к войне с Россией.

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    25 июня 2026, 18:09 • Новости дня
    Москва констатировала «дрейф» второй стороны от достигнутых на Аляске соглашений

    Захарова: Москва фиксирует дрейф второй стороны от соглашений на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Москва фиксирует отход одной из участниц диалога от итогов переговоров на Аляске.

    Она отметила, что принятые решения до сих пор не воплощены в жизнь, передает РИА «Новости». «К сожалению, констатируем определенный «дрейф» одной из сторон от конструктивных результатов той встречи, которые пока, по сути, остаются нереализованными», – заявила дипломат на брифинге.

    Представитель ведомства также подчеркнула важность пониманий, достигнутых президентами России и США в 2025 году. По ее словам, эти договоренности действительно могли послужить надежной базой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить договоренности саммита в Анкоридже.

    Москва ожидает реализации достигнутых на Аляске соглашений для завершения украинского кризиса.

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    26 июня 2026, 00:13 • Новости дня
    Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке

    ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

    «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.

    По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.


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    25 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Российские военные отрезали украинскую армию от ключевых харьковских трасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России установили огневой контроль над важнейшими логистическими артериями украинских войск в Харьковской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические трассы Р-46 Харьков – Сумы, а также участок трассы М-03 Киев – Харьков – Должанский в пределах Харьковской области», – цитирует чиновника ТАСС.

    По словам представителя администрации, украинские военные используют гражданские автомобили в качестве прикрытия на этих участках дорог.

    Он также отметил, что местные жители отказываются помогать подразделениям противника из-за регулярных поражений на фронте и общего разочарования в киевских властях.

    Ранее украинская полиция перекрыла участок трассы М-03 из-за проблем с безопасностью.

    Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.

    Группировка войск «Север» установила контроль над харьковским селом Охримовка.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    25 июня 2026, 15:15 • Новости дня
    Молдавия составила черный список российских артистов
    Молдавия составила черный список российских артистов
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Молдавии обнародовали перечень из более чем двух десятков исполнителей из России, чьи выступления на территории страны признаны нежелательными.

    Официальный документ с именами деятелей российской эстрады появился на портале министерства культуры Молдавии, передает ТАСС.

    В списке оказались такие известные исполнители, как Леонид Агутин, Диана Арбенина, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев и Александр Серов.

    Кроме того, нежелательными гостями признаны Егор Крид, Люся Чеботина, Сергей Шнуров, Сергей Жуков и Василий Вакуленко. В список также вошли Нурлан Сабуров, Виктория Складчикова, Йегуда Моргенштерн (признан иноагентом в России), Алексей Долматов и другие популярные артисты.

    В марте власти Молдавии ввели санкции против нескольких российских журналистов и артистов.

    Месяцем позже жители Кишинева потребовали отменить концерт группы «Машина времени».

    В прошлом году местная общественная организация призвала запретить выступления Басты и коллектива «Руки вверх».

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    25 июня 2026, 18:55 • Новости дня
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    Захарова потребовала от ООН исключить Россию из списка нарушителей прав детей
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о необходимости исключения страны из перечня нарушителей прав несовершеннолетних на Украине.

    «Мы требуем от (генсека ООН Антониу) Гутерриша отозвать решение о включении России в упомянутый список и вообще поработать над этим докладом, я бы сказала, потщательнее, но тут нужно говорить о другом – профессионально подойти к этому докладу», – отметила дипломат в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Представитель внешнеполитического ведомства также указала на важность объективности в работе всемирной организации. По словам Захаровой, генеральному секретарю ООН следует строго придерживаться принципов непредвзятости при составлении подобных чувствительных документов.

    Накануне заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая обвинила генерального секретаря организации в замалчивании фактов обстрелов российских детей со стороны ВСУ.

    В середине месяца заместитель главы МИД Александр Алимов пообещал добиваться исключения страны из ооновского черного списка нарушителей.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров указал на ангажированность Антониу Гутерриша по украинскому вопросу.

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    26 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН
    @ UN Photo/Manuel Ellas

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская сторона выступила за проведение инициированного Белоруссией срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за атаки украинского беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области, заявила и.о. постпреда России Анна Евстигнеева.

    «Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей – белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», – приводит РИА «Новости» слова дипломата.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что 17 июня украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате инцидента погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди них шесть детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Минздрав Белоруссии  сообщил об удовлетворительном самочувствии находящихся в больнице детей. МИД сообщил, что Число жертв ударов ВСУ по мирным гражданам стало рекордным с начала года.


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    25 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Роскосмос: Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    Роскосмос: Зонд BepiColombo с российскими приборами приблизился к Меркурию
    @ esa.int

    Tекст: Валерия Городецкая

    Меркурианский зонд BepiColombo приступает к фазе выхода на орбиту Меркурия, сообщил Роскосмос.

    Аппарат завершил работу маршевых электрореактивных двигателей 21 июня 2026 года после восьмилетнего перелета, сообщается в канале госкорпорации в Max. Процесс приближения к планете полностью закончится во второй половине ноября этого года.

    На борту разделяемого космического аппарата установлено оборудование, созданное при участии российских специалистов. Гамма- и нейтронный спектрометр МГНС, разработанный в ИКИ РАН, предназначен для поиска воды на полюсах и анализа состава грунта. Для изучения экзосферы будет применяться ультрафиолетовый спектрометр PHEBUS, входной оптический блок для которого также создали в ИКИ РАН.

    Кроме того, зонд оснащен панорамным энерго-масс-спектрометром PICAM для исследования магнитосферы и химического состава поверхности, который разработали совместно ученые России, Австрии и Франции. Также в кооперации с Японией была создана камера MSASI для наблюдения в лучах натрия, позволяющая определить причины его появления в экзосфере Меркурия.

    Ранее астроном Сергей Язев оценил продолжительность светового дня на Меркурии в 88 земных суток.

    Ученые Института космических исследований РАН зафиксировали мощнейшие направленные на эту планету солнечные вспышки.

    Минфин одобрил выделение 4,5 трлн рублей на реализацию национального проекта по освоению космоса.

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    25 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
    Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в блокировании дипломатической почты
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в Молдавии выступило с резким заявлением в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева, где были задержаны дипломатические курьеры Министерства иностранных дел России.

    25 июня сотрудники МИД РФ подверглись многочасовому удержанию со стороны молдавских властей. В связи с произошедшим российская дипмиссия в Кишиневе заявила о нарушении международно-правовых обязательств Кишинева, говорится в сообщении посольства в Max.

    «Посольство вынуждено публично заявить решительный протест в связи с грубым нарушением Молдавской стороной основополагающих норм международного права», – говорится в заявлении.

    В диппредставительстве напомнили, что статус дипломатических курьеров регулируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Согласно документу, такие лица «пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме». В посольстве подчеркнули, что молдавская сторона была заранее уведомлена о прибытии курьеров в установленном порядке.

    Кроме того, российская сторона заявила, что представители официальных структур Молдавии потребовали досмотреть дипломатическую корреспонденцию, а также предложили сотрудникам добровольно передать мобильные телефоны. В посольстве назвали такие требования незаконными и отметили, что ссылки на положения международного права со стороны российских представителей были проигнорированы сотрудниками пограничной полиции.

    В Москве расценили произошедшее как продолжение практики ограничений в отношении российской дипмиссии. В заявлении отмечается, что Кишинев возвращается к «изобретенной» им практике блокирования дипломатической почты, которая, по мнению российской стороны, не имеет аналогов в мировой практике.

    В посольстве считают, что действия молдавских властей направлены на создание препятствий для полноценной работы дипломатического представительства. Там также предупредили, что подобные шаги могут негативно отразиться на интересах граждан самой республики.

    Российская сторона потребовала от властей Молдавии немедленно урегулировать ситуацию. «Российская Сторона требует от Кишинева, декларирующего приверженность международному праву, незамедлительно освободить задержанных курьеров и обеспечить к ним консульский доступ находящихся в аэропорту сотрудников посольства», – подчеркнули в дипмиссии.

    В завершение в посольстве отметили, что считают недопустимыми попытки связывать данный инцидент с другими вопросами двусторонних отношений, назвав такой подход контрпродуктивным.

    Ранее 19 июня посольство России сообщило о незаконном задержании россиянина в аэропорту Кишинева.

    Власти Молдавии уведомили Москву о денонсации межправительственного соглашения по Русскому дому.

    В начале прошлого года российский МИД выразил решительный протест из-за публикации конфиденциальной ноты дипмиссии.

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    25 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Коломойский заочно приговорен к 12 годам за хищение нефти на 10 млрд рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Альметьевский городской суд вынес заочный приговор украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов в России) за организацию кражи российской нефти на сумму более 10 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД России.

    «Судебный процесс проходил в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами РФ. Коломойский, Ярославский, Боголюбов и Овчаренко признаны виновными и приговорены к 12 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

    В пресс-центре уточнили, что четверо граждан Украины сейчас находятся в межгосударственном розыске. По версии следствия, в 2006 и 2007 годах осужденные создали преступное сообщество.

    Фигуранты дела организовали незаконную поставку нефти российской компании на территорию Украины. Объем похищенного сырья составил 858,6 тыс. тонн, а общая стоимость превысила 10 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года суд в Адыгее взыскал в доход России многомиллиардное имущество Игоря Коломойского.

    В феврале прошлого года приставы обратили в федеральную собственность более 500 объектов недвижимости украинского олигарха.

    Осенью прошлого года Росимущество выставило на торги изъятые активы бизнесмена.

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    26 июня 2026, 04:18 • Новости дня
    Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный вид рака

    Академик Каприн назвал рак кожи самым распространенным

    Tекст: Катерина Туманова

    Злокачественные новообразования кожи занимают первое место по частоте выявления среди всех видов онкологии, сообщил главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

    «Наиболее распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи», – заявил академик РИА «Новости».

    Каприн отметил гендерные особенности заболевания: у женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, тогда как мужчины преимущественно сталкиваются с онкологией предстательной железы.

    При этом колоректальный рак одинаково часто поражает представителей обоих полов и остается одной из главных причин смертности, резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс OneCell госкорпорации «Ростех» помог врачам поставить более двух миллионов диагнозов. Специалисты Центра имени Гамалеи разработали мРНК-вакцину для терапии нескольких видов рака. В «Ростехе»  создали микрочип для выявления рака.


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