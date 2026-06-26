Ученые обнаружили неожиданный сигнал стресса и агрессии у кошек

В Гентском университете вылизывание кошек назвали сигналом стресса

Tекст: Катерина Туманова

Группа исследователей из Гентского университета в Бельгии установила, что взаимное вылизывание кошек может свидетельствовать о конфликте между животными, пишет журнал Applied Animal Behaviour Science.

Для эксперимента ученые привлекли 53 владельцев, у каждого из которых было по две кошки, и попросили снять на видео процесс их общения.

«Аллогруминг также может использоваться в условиях социальной напряженности», – отметили специалисты.

Ученые пояснили, что кошки предпочитают скрытые предупреждения, чтобы избежать травм в драке. Такое поведение может проявляться, когда оба питомца претендуют на одно любимое место.

Исследователи также обратили внимание на другие признаки стресса, такие как прижатые уши, тряска головой, зевание или почесывание.

Однако вылизывание может иметь и позитивный характер, например, в 41% случаев оно сопровождает совместный отдых. Кроме того, этот процесс часто предшествует началу игры, во время которой кошки могут бороться и кусать друг друга.

Кошка часто сосредотачивает вылизывание на голове или ушах. Уши у кошек очень чувствительны, и в этой области расположены пахучие железы, что делает эту процедуру приятной для животного.

«Мы заметили, что взаимное вылизывание связано с игрой. Когда кошки играют, они борются. Мы видели, что многие кошки боролись, и взаимное вылизывание иногда использовалось для начала игры», – уточнили ученые.

Ранее ученые из Нидерландов выявили способность кошек влиять на уровень стресса у людей.

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