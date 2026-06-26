Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Суд Крыма приговорил агента СБУ к 19 годам за съемку нефтебаз и военных судов

Tекст: Дарья Григоренко

«Верховный суд Республики Крым приговорил виновного к 19 годам лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на год и десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в официальном сообщении, передает РИА «Новости».

Осужденному также предстоит выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Кроме того, инстанция постановила конфисковать автомобиль злоумышленника, который применялся для сбора секретных сведений.

По данным прокуратуры, фигурант дела ранее установил связь с представителем СБУ и получил задание собирать информацию о дислокации вооружений. В течение 2022 и 2023 годов он тайно фотографировал местные нефтебазы и военные суда, отправляя материалы кураторам для использования против интересов России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела против данного жителя Феодосии.

В начале мая Верховный суд Крыма назначил 18 лет колонии строгого режима шпионившему за Черноморским флотом жителю Керчи.

В марте суд приговорил жителя Ялты к аналогичному сроку за передачу украинской разведке схем размещения российских военных кораблей.