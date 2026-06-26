Британский король Карл III заплатил более 39,5 млн долларов налогов

Tекст: Катерина Туманова

С момента восшествия на престол король Карл III заплатил более 30 млн фунтов стерлингов (около 39,5 млн долларов) налогов, передает The New York Times.

В опубликованном заявлении Букингемского дворца отмечается, что Карл III и королева Камилла не будут жить в Букингемском дворце после завершения реконструкции в 2027 году. Они продолжат проживать в Кларенс-Хаусе.

«Более подробная информация будет опубликована в пятницу утром, включая новый документ, обобщающий различные источники королевских финансов, «в рамках стремления Королевского двора к прозрачности», – приводит газета заявление дворца.

Антимонархическая группа Republic раскритиковала дворец за сокрытие общего дохода монарха. «Очередное повышение налогов для Чарльза, очередная попытка приукрасить ситуацию и ввести в заблуждение относительно налогов», – заявил исполнительный директор организации Грэм Смит.

Наследник престола принц Уильям также обнародовал налоговые данные. С сентября 2022 года он уплатил более 20 млн фунтов стерлингов (26,4 млн долларов) налогов.

При этом законы Британии не обязывают суверена платить налоги, Карл III делает это добровольно.

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