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    26 июня 2026, 04:55 • Новости дня

    Британский король Карл III заплатил более 39,5 млн долларов налогов

    Tекст: Катерина Туманова

    Британский монарх впервые раскрыл данные о личных налогах на фоне требований общественности к большей прозрачности королевских финансов после скандала с экс-принцем Эндрю.

    С момента восшествия на престол король Карл III заплатил более 30 млн фунтов стерлингов (около 39,5 млн долларов) налогов, передает The New York Times.

    В опубликованном заявлении Букингемского дворца отмечается, что Карл III и королева Камилла не будут жить в Букингемском дворце после завершения реконструкции в 2027 году. Они продолжат проживать в Кларенс-Хаусе.

    «Более подробная информация будет опубликована в пятницу утром, включая новый документ, обобщающий различные источники королевских финансов, «в рамках стремления Королевского двора к прозрачности», – приводит газета заявление дворца.

    Антимонархическая группа Republic раскритиковала дворец за сокрытие общего дохода монарха. «Очередное повышение налогов для Чарльза, очередная попытка приукрасить ситуацию и ввести в заблуждение относительно налогов», – заявил исполнительный директор организации Грэм Смит.

    Наследник престола принц Уильям также обнародовал налоговые данные. С сентября 2022 года он уплатил более 20 млн фунтов стерлингов (26,4 млн долларов) налогов.

    При этом законы Британии не обязывают суверена платить налоги, Карл III делает это добровольно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британской радиостанции в мае пришлось извиняться за сообщение о смерти короля Карла III. Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США. Король Карл III поразил чувством юмора после инцидента с чайкой.

    25 июня 2026, 08:14 • Новости дня
    Британия собралась продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лондон намеревается реализовать 100 тыс. тонн топлива с задержанного судна Smyrtos, а вырученные 46 млн долларов направить на помощь Киеву, сообщили СМИ.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на источники, в Лондоне считают, что груз на законных основаниях принадлежит Британии, поэтому для его реализации могут организовать аукцион, передает РИА «Новости».

    «Британский премьер-министр Кир Стармер рассматривает план продажи подсанкционной нефти, изъятой с российского теневого танкера, для финансирования войны на Украине», – пишет газета.

    Стоимость нефти на борту судна оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 46 млн долларов. Вырученные средства планируют передать Киеву напрямую или направить на закупку военного оборудования. Также изучается вариант использования топлива для внутренних нужд Британии.

    По данным источников издания, после реализации груза и завершения расследования о нарушении санкций танкер отпустят. Ранее британские правоохранительные органы задержали гражданина Индии, находившегося на борту Smyrtos, по подозрению в обходе санкционных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos.

    Позже правоохранители взяли под стражу капитана этого судна.

    В связи с данным инцидентом Лондон ожидает ответных действий Москвы.

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    25 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Домбровскис раскрыл цену европейского кредита для Украины

    Домбровскис: ЕС будет платить ежегодно три млрд евро процентов за кредит Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейскому союзу придется ежегодно платить три млрд евро в год из своего бюджета в качестве процентов по привлеченному для помощи Киеву кредиту в 90 млрд евро, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время инвестиционной конференции в Гданьске заявил, что страны Европы возьмут на себя обслуживание кредита в 90 млрд евро, предназначенного для финансирования Киева в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

    «ЕС будет платить из европейского бюджета три млрд евро в год в виде процентов по этому кредиту», – заявил чиновник. Еврокомиссар добавил, что данные расходы стали своеобразной платой государств объединения за отказ от прямой экспроприации заблокированных российских активов. При этом Еврокомиссия сохраняет планы присвоить эти средства под видом компенсации.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о переводе Киеву первой части транша в 3,2 млрд евро.

    Весной европейское ведомство приступило к привлечению средств на рынках капитала для финансирования этой кредитной программы.

    Высокопоставленные чиновники ЕС еще в прошлом году сообщили о предстоящих ежегодных выплатах процентов по данному займу в размере 3 млрд евро.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    23 июня 2026, 11:52 • Новости дня
    Грузия объяснила кармой «слезную» отставку премьера Британии

    Кобахидзе: Карма вернулась к Стармеру

    Грузия объяснила кармой «слезную» отставку премьера Британии
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    «Слезная» отставка с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала «кармой» за антигрузинские санкции, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он напомнил, что правительство Великобритании в феврале за якобы «пророссийскую дезинформацию» в отношение ситуации на Украине наложило санкции на грузинские телекомпании «Имеди» и «PosTV».

    «Никаких проблем у этих телекомпаний нет и не было, свобода СМИ в Грузии защищена, а самый нерейтинговый в мире премьер (Стармер) ушел в слезах», – сказал глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «это к».

    «Позор Великобритании, которая традиционно считалась родиной прав человека и которая решила закрыть грузинские телекомпании, совершила нападение на свободные СМИ в Грузии», – заявил премьер-министр Грузии.

    «Это и личный позор Кира Стармера», – отметил он.

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    23 июня 2026, 20:29 • Новости дня
    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами

    Digital Psychiatry описал механизм формирования «ИИ-бреда» у пользователей чат-ботов

    Ученые предупредили о риске развития бредовых идей при общении с ИИ-чатботами
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Исследователи из Великобритании предложили новую теоретическую модель, объясняющую, каким образом взаимодействие с чат-ботами на базе искусственного интеллекта может способствовать формированию и усилению бредовых убеждений у некоторых пользователей.

    Авторы статьи назвали предложенный механизм развития уверенности в бредовых убеждениях «спиралью усиления» (amplification spiral), пишет научный журнал NPP–Digital Psychiatry and Neuroscience. Согласно гипотезе, развитию подобных состояний могут способствовать три особенности современных ИИ-систем: склонность подстраиваться под стиль общения пользователя, способность генерировать глубоко персонализированный контент и тенденция соглашаться с собеседником, не подвергая его утверждения критической проверке.

    Исследователи считают, что ключевое отличие ИИ от прежних технологий заключается в переходе от пассивной роли к интерактивной: чат-бот не просто появляется в системе бредовых убеждений, а может участвовать в их развитии в ходе многократных персонализированных бесед. В статье отмечается, что генеративный искусственный интеллект все чаще используется людьми как собеседник, источник поддержки или инструмент для саморефлексии.

    При этом к чат-ботам нередко обращаются пользователи, переживающие психологический кризис или испытывающие серьезные психические трудности. Авторы напоминают о ряде ранее описанных случаев, когда чат-боты поддерживали ошибочные убеждения пользователей, подтверждали подозрения о слежке, советовали отказаться от медикаментов или ограничить контакты с близкими.

    Особое внимание в работе уделяется феномену «угодливости» искусственного интеллекта. Речь идет о склонности языковых моделей соглашаться с пользователем и подкреплять его взгляды даже в ущерб фактической точности. По мнению авторов, такая особенность может усиливать уверенность человека в ошибочных убеждениях и создавать своеобразную «эхо-камеру», лишенную внешней проверки реальности.

    Ученые отмечают, что риск касается лишь небольшой части пользователей. Однако в абсолютных цифрах это весьма большое количество людей. Так, компания OpenAI сообщала, что у 0,07% активных пользователей наблюдаются признаки, «связанные с психическим здоровьем, включая психоз или манию». При общей аудитории более 800 млн пользователей в неделю это может означать, что около полумиллиона человек с признаками подобных состояний взаимодействуют с ИИ.

    Согласно приведенным в исследовании данным, случаи серьезного искажения восприятия реальности встречаются менее чем в одной из тысячи бесед. Тем не менее, на фоне сотен миллионов пользователей ИИ-сервисов даже столь редкие эпизоды могут представлять заметную проблему для общественного здоровья.

    Авторы подчеркивают, что предложенная модель пока остается гипотезой и требует дальнейшей проверки в клинических исследованиях и анализе реальных случаев. Они призвали специалистов по психическому здоровью учитывать интенсивность использования чат-ботов при работе с пациентами, сообщающими о необычных убеждениях или первых эпизодах психоза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи связали длительное использование чат-ботов с развитием бредовых состояний. Родственники пострадавших пользователей подали судебные иски против компании OpenAI из-за разрушения психики близких. Специалисты объяснили этот феномен склонностью искусственного интеллекта подстраиваться под собеседника.

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    24 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Еврокомиссия отложила выделение 5,9 млрд евро Киеву на беспилотники

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за необходимости отработать механизм контроля этих денег, сообщил портал Euractiv.

    По данным Euractiv, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов, передает ТАСС. Задержка вызвана тем, что европейские власти пока не согласовали процедуру тщательного мониторинга выделяемых средств.

    Изначально ожидалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсирует транш в 9 млрд евро 26 июня в Гданьске. Однако теперь на конференции официально объявят лишь о 3,2 млрд евро обычной поддержки.

    «Первый транш финансирования Украины будет включать только 3,2 млрд евро бюджетной помощи. В него пока не войдут 5,9 млрд евро военного финансирования», – поделились информированные собеседники издания.

    Важным условием предоставления денег выступает приоритетная закупка аппаратов и деталей у стран объединения. Приобретать технику у третьих государств разрешат лишь при полном отсутствии нужных вооружений внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевода Киеву первого транша в размере девяти миллиардов евро до конца июня. Представитель ведомства Балаш Уйвари анонсировал выделение из этой суммы 5,9 миллиарда на закупку беспилотников. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидала поступление данных средств в первой половине месяца.


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    23 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Центробанк раскрыл среднюю сумму покупки россиян за наличные

    Банк России: Средняя сумма покупки наличными достигла 1 тыс. 999 рублей

    Центробанк раскрыл среднюю сумму покупки россиян за наличные
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Средняя сумма разовой покупки за наличные в 2025 году составила 1тыс. 999 рублей, что на 268 рублей больше, чем в 2024 году, сообщил Банк России.

    Банк России провел социологическое исследование платежных привычек населения по итогам 2025 года, передает РИА «Новости».

    «В прошлом году, как показал ежегодный опрос, россияне чаще использовали наличные как в повседневных расчетах, так и для сбережений. ...Средняя сумма разовой покупки, оплачиваемой наличными – 1 тыс. 999 рублей (на 268 рублей больше, чем в 2024 году, когда составляла 1 тыс. 731 рублей)», – отмечается в материале Банка России.

    Согласно статистике, 27% граждан предпочитали банкноты для ежедневных трат, а 36% хранили в них свои сбережения. Около 48% опрошенных признались, что не могут полностью отказаться от традиционных расчетов. Доля людей, использующих исключительно бумажные деньги, заметно сократилась.

    Количество тех, кто принципиально не носит с собой купюры, уменьшилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Аналитики также выяснили содержимое кошельков: 39% респондентов держат при себе от 1 тыс. рублей до 3тыс. рублей, а 23% располагают суммами свыше 3 тыс. рублей. Еще 27% имеют при себе от 300 до 1 тыс. рублей.

    Банк России зафиксировал увеличение спроса на наличные деньги среди россиян.

    Сбербанк выразил обеспокоенность ростом доли наличных расчетов.

    К концу прошлого года объем наличных сбережений граждан достиг 17,1 трлн рублей.

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    25 июня 2026, 00:23 • Новости дня
    Внешний госдолг России упал до минимума с лета 2025 года

    Внешний госдолг России упал до минимума с прошлого лета

    Tекст: Катерина Туманова

    Объем государственных обязательств перед иностранными кредиторами сократился на 2 млрд долларов, достигнув самых низких значений с августа 2025 года.

    В конце весны внешняя задолженность России составила 54,9 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    С начала текущего года обязательства страны перед нерезидентами уменьшились на 2,4 млрд долларов. Меньший показатель фиксировался лишь в августе прошлого года на уровне 53,9 млрд долларов.

    В начале июня президент России Владимир Путин отмечал, что уровень государственного долга составляет 16,4% ВВП страны. При этом министр финансов Антон Силуанов заявлял о планах скорого и полного погашения внешней части обязательств государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в декабре 2025 года заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое. В апреле Силуанов назвал уровень государственного долга низким на фоне стабильности финансовой системы. В апреле также внешние обязательства России уменьшились сразу на 4,2 млрд.

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    24 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Стоимость серебра начала резко падать

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Котировки серебра продемонстрировали резкое снижение в ходе торговой сессии, опустившись до отметки 55,8 доллара за 31,1 грамма.

    Вечером в среду биржевая стоимость серебра ускорила свое падение, достигнув снижения на 10%. Динамика зафиксирована по итогам торгов на нью-йоркской площадке Comex, передает РИА «Новости».

    К 21:08 по московскому времени цена июльского фьючерса на этот драгоценный металл снизилась на 10,1% по сравнению с предыдущим закрытием. В результате показатель составил 55,8 доллара за 31,1 грамма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее днем стоимость серебра на бирже впервые за полгода опустилась ниже 60 долларов.

    В мае котировки этого драгоценного металла падали ниже отметки в 75 долларов за тройскую унцию.

    В конце января фьючерсы на серебро заметно подешевели после достижения исторических максимумов.

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    24 июня 2026, 17:17 • Новости дня
    Медведев заявил о готовности России к ответному изъятию иностранных активов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия подготовила ответные меры на случай изъятия российских суверенных активов за рубежом, разработав механизмы конфискации иностранной собственности внутри страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев предупредил о готовности Москвы к ответным шагам в случае конфискации российских средств за границей, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что соответствующие механизмы уже разработаны.

    «На случай возможного изъятия за рубежом наших суверенных активов - а это происходит - заготовлены меры по ответному изъятию иностранных активов в России», – заявил Медведев во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

    Мероприятие проходит в Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года. Форум собрал ведущих экспертов в области права для обсуждения актуальных вопросов международной повестки.

    Ранее страны G7 выдали Украине кредиты на 45,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке комплекса мер на случай изъятия замороженных российских активов за рубежом.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от активов России.

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    24 июня 2026, 18:25 • Новости дня
    Минфин США исключил из санкционных списков сына Потанина и бывших банкиров

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон отменил персональные ограничения в отношении ряда российских граждан, среди которых оказался сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина Иван Потанин, и несколько представителей отечественного финансового сектора.

    Американский Минфин исключил из санкционных списков россиян, среди которых есть бывшие банкиры, передает РИА «Новости». В числе граждан, с которых сняли ограничения, оказался Иван Потанин, сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина.

    Ограничения также сняты с бывших руководителей банка «ФК Открытие» Надии Черкасовой, Ирины Кремлевой и Виктора Николаева. Кроме того, из-под санкций выведены экс-зампред правления Новикомбанка Герман Белоус и бывший член наблюдательного совета Совкомбанка Михаил Клюкин.

    Персональные меры против Ивана Потанина были введены в декабре 2022 года в качестве вторичных санкций из-за связей с отцом. Теперь же документ Минфина США освобождает от ограничений не только его, но и гражданина России Максима Смирнова.

    Помимо физических лиц, санкции отменены в отношении двух грузовых судов. Ограничения сняты с сухогрузов «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров», а также с турецких компаний Ida Asansor и Dein Danismanlik.

    В конце мая американские власти вывели из-под действия рестрикций 11 физических лиц и два танкера.

    В апреле Министерство финансов США исключило из санкционного перечня бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.

    Месяцем ранее Вашингтон снял ограничительные меры с трех человек и трех зарубежных организаций.

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    24 июня 2026, 22:16 • Новости дня
    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»

    Стармер призвал к созданию более европейского НАТО на предстоящем саммите

    Стармер призвал к созданию «более европейского НАТО»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал создания «более европейского НАТО» на предстоящем саммите альянса в июле.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер выступил с инициативой трансформировать Североатлантический альянс, передает РИА «Новости». Выступая в Берлине по итогам встречи группы Е5, политик подчеркнул важность предстоящих переговоров.

    «Ключевым вопросом саммита должно стать построение более европейского НАТО. Мы уже некоторое время приводим этот аргумент, но сейчас, на этом саммите, настало время по-настоящему продвинуться в этом направлении», – сказал Стармер.

    Стармер отметил необходимость сотрудничества с Соединенными Штатами при одновременном усилении позиций европейских стран. По его словам, современным армиям требуется превосходить противника в инновациях, что требует сдвига в промышленном взаимодействии государств.

    Очередной саммит организации пройдет в Анкаре седьмого и восьмого июля. Глава правительства добавил, что на встрече лидеры стран планируют обсудить дальнейшее санкционное давление на Россию.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал усилить европейскую составляющую Североатлантического альянса.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте анонсировал масштабную перестройку военной структуры организации.



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    24 июня 2026, 00:31 • Новости дня
    Захарова усомнилась в возможностях Украины по производству ядерного топлива
    Захарова усомнилась в возможностях Украины по производству ядерного топлива
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москве неизвестно о промышленных мощностях на Украине для самостоятельного изготовления ядерного топлива на основе британских поставок урана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что российской стороне неизвестно о наличии у Киева необходимых промышленных мощностей для « самостоятельного производства ядерного топлива».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для работы АЭС на сумму 210 млн фунтов (280 млн долларов) через компанию Urenco по контракту с «Энергоатомом».

    Эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов заявил о критической зависимости Украины от помощи Запада при покупке обогащенного урана по более высоким ценам.

    Захарова предупредила о жестком ответе России на любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала, воспринимаемые как прямую угрозу национальной безопасности.

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    24 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине, являются ворованными средствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о статусе доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС. Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он подчеркнул незаконный характер подобных действий Запада.

    «Они говорят, что это все не с той части золотовалютных резервов, не с той части вклада Центрального банка, которая оговорена в соглашении, а это доходы, которые получены сверх процента, полагающегося Центральному банку. Но это все равно ворованные деньги», – заявил министр.

    Ранее страны G7 выдали Украине кредиты на 45,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.

    В феврале 2026 года страны «Большой семерки» выдали Украине кредитов на 3,8 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, доведя общую сумму таких займов почти до 43 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал передачу этих денег воровством.

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    25 июня 2026, 03:38 • Новости дня
    Лондон собрался продать нефть с танкера Smyrtos в пользу Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Британское правительство рассматривает возможность реализации 100 тыс. тонн нефти с задержанного танкера Smyrtos, чтобы направить вырученные миллионы фунтов стерлингов на поддержку украинской армии.

    Британские министры могут провести аукцион по реализации груза с судна Smyrtos, пишет The Telegraph. Танкер остановили морские пехотинцы в проливе Ла-Манш 14 июня за нарушение санкционного законодательства. Как заявляют официальные лица, изъятая нефть «юридически принадлежит Великобритании».

    На борту находится 98 тыс. тонн сырья марки Urals общей стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов. Премьер-министр Кир Стармер изучает план передачи этих средств на финансирование военных действий на Украине. Деньги планируют перевести напрямую или закупить на них технику для передовой.

    Сейчас корабль стоит на якоре у побережья Уэймута под контролем министерства обороны. Капитана судна, гражданина Индии Аджая Панта, обвиняют в уклонении от санкционных ограничений. Расследование инцидента ведет Национальное агентство по борьбе с преступностью.

    После завершения следственных мероприятий танкер планируют освободить, позволив ему вернуться в Россию. В качестве альтернативного варианта использования груза британские власти также рассматривают возможность переработки сырья на территории королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал Sky News сообщил, что капитан задержанного танкера Smyrtos предстал перед судом. Guardian заявила об ожидании Лондоном ответа России на задержание танкера. Захарова обвинила Британию в переходе к открытому пиратству.

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    23 июня 2026, 13:37 • Новости дня
    Искусственный интеллект впервые выиграл дело в британском суде

    Guardian: Искусственный интеллект впервые выиграл дело в британском суде

    Tекст: Мария Иванова

    Британская юридическая фирма выиграла первый процесс благодаря нейросети, которая полностью подготовила успешный иск о взыскании долга в 7 тыс. фунтов стерлингов.

    Юридическая компания впервые одержала победу в разбирательстве по иску, полностью написанному нейросетью, передает РИА «Новости».

    «Юридическая фирма, использующая искусственный интеллект, выиграла дело в английском суде, что, по всей видимости, является первым случаем, когда судебный процесс был выигран с помощью ИИ-юриста», – отмечает газета Guardian.

    Консультант по кадровым вопросам Тамирес Камал Такидир заплатила компании Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за подготовку иска о непогашенном долге. Виртуальный помощник взял на себя всю досудебную работу по взысканию семи тыс. фунтов стерлингов, однако в зале заседаний интересы истца представлял человек. Суд полностью удовлетворил требования заявителя.

    Ранее в июне издание Telegraph сообщало о запуске пилотной программы министерства юстиции Британии. В рамках проекта судьи начали использовать искусственный интеллект для предварительного анализа материалов рассматриваемых дел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы начали выигрывать суды при помощи нейросетей вместо живых адвокатов.

    Британские власти применили языковые модели для создания нормативных актов.

    Между тем пленум Верховного суда России обязал участников гражданских процессов официально сообщать об использовании искусственного интеллекта.

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