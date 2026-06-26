Сборные Японии и Швеции вышли в плей-офф чемпионата мира

Участники группы F не смогли выявить победителя в очном противостоянии. Первый мяч на 56-й минуте забил японский игрок Дайдзэн Маэда. Спустя шесть минут шведский футболист Антони Эланга сравнял счет, передает РИА «Новости».
По итогам этапа азиатская команда набрала пять очков и заняла второе место. Шведские футболисты заработали четыре балла, оказавшись на третьей строчке.
В 1/16 финала японцам предстоит сыграть с бразильцами 29 июня в Хьюстоне, соперник шведов определится позднее.
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